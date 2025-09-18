रोमानिया में वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, 1900 साल पुरानी 'जली हवेली' में मिले 40 सोने के सिक्के और...
रोमानिया में वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, 1900 साल पुरानी 'जली हवेली' में मिले 40 सोने के सिक्के और...

Gold Discovery: रोमानिया में 1,900 साल पुराना खजाना मिली है. इस खजाने से पता चलता है कि रोमन जमाने के अमीर लोग कैसी शानदार जिंदगी जीते थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:54 AM IST
रोमानिया में वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, 1900 साल पुरानी 'जली हवेली' में मिले 40 सोने के सिक्के और...

Archaeological Findings: रोमानिया में पुरातत्वविदों ने एक जले हुए घर में 1,900 साल पुराने खजाने की खोज की है. इस खजाने में 40 से ज्यादा पिघला हुए सिक्के और कीमती गहने मिले हैं. यह खोज एक प्राचीन रोमन स्थल में हिस्ट्रिया नाम की जगह पर हुई जो ऐसा लगता है कि यह खजाना एक परिवार का था जिनके घर में आग लग गई थी. इसी आग की वजह से सिक्के और गहने एक साथ पिघल गए और एक ही टुकड़े में बदल गए जिससे वह  सुरक्षित रहे. इन सिक्कों से पता चलता है कि वो लोग बहुत ही अमीर थे, साथ ही यह खोज प्राचीन रोमन लोगों की जीवनशैली और उनके पास मौजूद धन की जानकारी भी देगा.

किसका था ये खजाना?
जिस घर में खजाना मिला था उसमें अमीरी और शान-शौकत के सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि यहां रहने वाले परिवार रोमन साम्राज्य में काफी अमीर और ऊंचे दर्ज के थे. पुरातत्वविदों को उस घर में पत्थर का फर्श और रंगी हुई दीवारें मिली हैं जो उस समय केवल अमीर रोमन परिवारों के घर में होती थी. घर में मिली अलग-अलग तरह की धातु की चीजें भी यह बताती हैं कि यह परिवार कितना संपन्न था. 

यह भी पढ़ें: 4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी

खोजकर्ताओं ने क्या कहा?
रोमानिया के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय जिसने इस खुदाई का काम किया उनका कहना है कि, ये कीमती चीजें शायद उस समय के किसी अमीर परिवार की थीं. हिस्ट्रिया में हुए यह खोज एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद रोमन समाज को और अच्छी तरह से समझना है. यह जगह पुरातत्वविदों के लिए हमेशा से बहुत ही खास रही है और यह नई खोज यहां पहले से मिली कई अनोखी चीजों की लिस्ट में जुड़ गई हैं. 

कितना पुराना है ये खजाना?
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रचीन चीजें दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी की हैं. यह वह समय था जब रोमन साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर ता और ऑगस्टस और हैड्रियन जैसे ताकतवर राजा राज करते थे. उस दौरान, रोमन समाज में बहुत बदलाव आ रहे थे और सारी ताकत राजा के हाथ में आ रही थी. हिस्ट्रिया में मिला यह खजाना बताता है कि उस समय के रोमन लोग कितना आलीशान जीवन जीते थे.

यह भी पढ़ें: ना दफन, ना दहन... हाथ-पैर बांधकर शवों के साथ किया जाता था ये काम, प्राचीन सभ्यता के रहस्य से उठा पर्दा

क्यों मशहूर है हिस्ट्रिया?
हिस्ट्रिया रोमानिया के काला सागर के किनारे है और लंबे समय से बहुत ही खास पुरातत्विक स्थल रही है. इस जगह से रोमन और उनसे पहले के समय की जानकारी मिलती है. पहले यह यूनानी बस्ती हुआ करती थी जो बाद में रोमन किला बन गई. यह रोमानिया की सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित जगहों में से एक है. हाल ही में हुई खुदाई में यहां सड़कें, पानी के पाइप और भट्टियां भी मिली हैं. अब मिले सिक्कों और गहनों से उस समय के रोमन साम्राज्य को समझने में और मदद मिलेगी.

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Ancient gold coins

Trending news

