जमीन के नीचे मिले 2,500 साल पुराने 'नन्हे योद्धा'! बच्चों की कब्रों से निकले कांस्य के बेल्ट और हथियार; जानें क्या था इनका रहस्य

Ancient Discovery in Italy: इटली के एबरूजो (Abruzzo) क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान कुछ ऐसा खोज निकाला है, जिसने इतिहास की किताबों में नए पन्ने जोड़ दिए हैं. उन्हें लगभग 2,500 साल पुराने बच्चों के कंकाल मिले हैं, जिन्हें योद्धाओं की तरह कांस्य (Bronze) के बेल्ट और हथियारों के साथ दफनाया गया था. अब वैज्ञानिक इन नन्हे योद्धाओं की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं.
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Ancient Discovery in Italy: पुरातत्वविदों (Archaeologists) ने इटली में एक ऐसी खोज कर ली है, जिसने प्राचीन सभ्यता के सामाजिक ढांचे को लेकर नई बहस छेड़ दी है. खुदाई के दौरान 2,500 साल पुराने बच्चों के कंकाल मिले हैं, जिन्हें किसी आम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एलिट वॉरियर की तरह दफनाया गया था. उनके साथ कांसे (Bronze) के कीमती बेल्ट और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले हैं. इसको लेकर सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि इटली में बचपन और वीरता का रिश्ता कितना गहरा था. आइए, इस ऐतिहासिक खोज के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं.
आर्कियोलॉजिस्ट को दक्षिणी इटली के सैन पाओलो बेल सिटो (San Paolo Bel Sito) इलाके में खुदाई के दौरान दो बच्चों की कब्रें मिलीं. इन बच्चों की उम्र महज 7 से 10 साल के बीच रही होगी. लेकिन इसमें जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह उनकी कमर पर बंधे ब्रोंज बेल्ट (कांस्य के बेल्ट) हैं. प्राचीन इटली में इस तरह के बेल्ट केवल ऊंचे खानदान के एलिट योद्धा ही पहनते थे. वहां इस बेल्ट को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता था.
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वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कब्रें सेमनाइट (Samnite) काल की हैं. सेमनाइट्स वे लोग थे, जिन्होंने जंग में प्राचीन रोम के छक्के छुड़ा दिए थे. बच्चों की कब्रों में इस तरह के महंगे बेल्ट और हथियार मिलना इस बात का इशारा है कि शायद उस दौर में बच्चों को बचपन से ही योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, या फिर वे किसी बहुत ही रईस और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखते थे. इन कब्रों में केवल बेल्ट ही नहीं, बल्कि मिट्टी के खूबसूरत बर्तन (Pottery) और अन्य कीमती सामान भी मिले हैं, जो उस समय के अंतिम संस्कार की रस्मों को दिखाते हैं.
इस खोज ने हिस्टोरियन्स के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये बच्चे किसी जंग में मारे गए थे? या फिर ये किसी रसूखदार परिवार के लाडले थे, जिन्हें विदा करते समय उनके माता-पिता ने उन्हें योद्धाओं का सम्मान दिया? फिलहाल इन कंकालों की जांच लैब में की जा रही है, जिसके बाद उनकी मौत की असली वजह और उनके खानदान के बारे में सटीक जानकारी मिल सके.
यह खोज उस दौर की सोच को भी दिखाती है. हो सकता है कि उस समय लोगों के लिए परिवार और परंपरा बहुत अहम रही हो. अगर कोई परिवार योद्धाओं का था, तो उसके बच्चों को भी उसी नजर से देखा जाता रहा होगा, चाहे वे बड़े होकर कुछ बन पाते या नहीं.
हालांकि यह खोज काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके कई पहलू अभी साफ नहीं हैं. वैज्ञानिक अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह कोई धार्मिक परंपरा थी? जिसमें बच्चों को प्रतीक के तौर पर योद्धा माना जाता हो. या फिर यह सिर्फ परिवार की पहचान दिखाने का तरीका था? इन सवालों के जवाब अभी वैज्ञानिकों के लिए खोजना बाकी रह गया है.
इस तरह की खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि पुराने समय में लोगों की सोच और जीवनशैली कैसी थी. बच्चों को इस तरह दफनाना आज के समय में भले अजीब लगे, लेकिन उस दौर में इसके पीछे कोई खास मान्यता जरूर रही होगी. इटली की धरती से निकला यह 'कांस्य काल' का राज हमें बताता है कि हजारों साल पहले भी इंसानी जज्बात और अपने बच्चों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका कितना खास हुआ करता था.
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