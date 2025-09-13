Penico Lost City: पेरू में मिला 3,800 साल पुराना खोया शहर, इसी जगह से हुई थी 'सस्टेनेबल लिविंग' की शुरूआत
Archaeological Findings: पेरू में वैज्ञानिकों ने 3800 साल पुराने शहर की खोज की है जिसका नाम पेनिको है. इस खोज से वैज्ञानिकों को कई सबक भी सीखने को मिलेंगे. साथ ही ये जरूरी सबक भी सिखाती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:50 AM IST
3800 Year Old Lost City: पेरू की सुपे घाटी में एक नई खोज ने अमेरिका की पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया है. वैज्ञानिकों ने 3,800 साल पुराने शहर पेनिको की खोज की है. यह शहर कैरल सभ्यता से जुड़ा है. BBC के लेख के मुताबिक, यह खोज ऐसे समाज के बारे में बताती है जो बिना युद्ध के शांति से रहता था और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर फलता-फूलता था. इस खोज से यह भी पता चलता है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से और पर्यावरण को बचाकर ही इन लोगों ने मुश्किल मौसमों में भी खुद को जिंदा रखा.

किसने की इस शहर की खोज?
पुरातत्वविद डॉ. रूथ शेडी जो पेनिको की खुदाई का काम संभाल रही थीं, उन्होंने बताया कि यह शहर बिनी किसी लड़ाई-झगड़े के रहता था. कैरल सभ्यता के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई दीवार नहीं बनाई और ना ही वहां किसी हथियार या जंग के सबूत मिले हैं. उनकी यह शांति से रहने की नीति ही लंबे समय तक बने रहने का कारण थी. सुपे घाटी में रहते हुए वह तटों से लेकर अमेजन के लोगों के साथ व्यापार करते थे. 

यह भी पढ़ें: 74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
पेनिको सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है बल्कि बहुत ही खास खोज है जिससे पता चलता है कि कैरल सभ्यता के लोगों ने मौसम की मुश्किलों का सामना कैसे किया. यह जगह सुपे घाटी में है और यहां कुल 18 इमारतें मिली हैं जिनमें पूजा स्थल और रहने की जगहें शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला 2500 साल पुराना जार...खोलते ही छूटने लगे पसीने, अंदर थी ये चिपचिपी चीज!

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
डॉ.शेडी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कैरल में परेशानी आ गई और नदियां-खेत सूख गए. यहां के लोगों को भी मेसोपोटामिया के की तरह शहरों को छोड़ना पड़ा. इससे ये पता चलता है कि पुरानी सभ्यताओं को पर्यावरण में बदलावों से जूझना पड़ता था. इसके बावजूद कैरल के लोगों ने हार नहीं मानी और अपने खेती के तरीकों को बदला और सूखे से निपटने के लिए बेहतर सिंचाई के तरीके अपनाए.

इस खोज का क्या महत्व है?
पेनिको याद दिलाता है कि Sustainable Living का विचार नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है. पुरानी सभ्यताओं की ये बातें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने पर जोर देती थीं जो आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हैं. पेनिको और कैरल सभ्यता से हमें ऐसे समाज के बारे में जानने का मौका मिलता है जो जीवन, प्रकृति और संस्कृति का सम्मान करके आगे बढ़ा और बेहतर भविष्य की नींव रखी.

