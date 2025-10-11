Advertisement
जमीन के नीचे 'टाइम बम'...वैज्ञानिकों की चेतावनी, लैंडमाइन बनता है जा रहा है पूरा आर्कटिक

Arctic Ice Explosion: आर्कटिक से टुंड्रा इलाके में जमीन के नीचे एक बड़ी घटना हो रही है. मीथेन गैस से अचानक रिसाव की वजह से साइबेरिया में बड़े-बड़े गड्ढे बन रहे हैं जिनमें से कुछ 150 फीट से ज्यादा गहरे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:48 AM IST
Science News in Hindi: ओस्लो यूनिवर्सिटी में हेल्गे हेलेवांग की टीम ने हाल ही में एक अध्ययन किया है जिससे एक अजीब गतिविधि का पता चला है. वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डाटा स्थानीय जांच और भौतिक मॉडल का इस्तेमाल किया. टीम ने पाया कि ये जोरदार विस्फोट कुछ भूवैज्ञानिक गर्मी से जुड़ी और जलवायु संबंधी वजहों का मिला-जुला नतीजा है जिसे उन्होंने परफेक्ट स्टॉर्म कहा है. ये गड्ढे जो खासकर रूस के यमल और ग्यदान प्रायद्वीपों पर हैं, इनकी पहचान, सुरक्षा और जलवायु से जुड़े खतरे को समझने में चुनौतियां पैदा करते हैं.

कैसे बनते हैं ये गड्ढे?
इन गड्ढों का बनना पर्माफ्रॉस्ट(ऐसी जमीन जो कम से कम 2 साल तक लगातार जमी रहती है)से शुरू होता है. जहां यह पर्माफ्रॉस्ट मोटा और सही सलामत होता है, वहां यह बैरियर का काम करता है और नीचे जमा हो रही मीथेन गैस को रोक लेता है. जब तापमान बढ़ता है तो यह जमी हुई परत कमजोर होने लगती है जो नीचे की चट्टानों में मौजूद दरारें गैस को ऊपर आने का रास्ता दे देती हैं.

इससे क्या साबित होता है?
अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, नए मॉडल से यह साफ हुआ है कि जमीन के नीते एक बंद हिस्सा, जहां गहरी गैस ऊपर आकर जमी हुई पर्माफ्रॉस्ट परत के नीचे फंस जाती है वह फट सकता है अगर गैस का दबाव ऊपर मौजूद पर्माफ्रॉस्ट के दबाव से ज्यादा हो जाए. यह पिघलने की प्रक्रिया अक्सर तालिकों के बनने से और बढ़ जाती हैं. ये जमीन के वो हिस्से होते हैं जो जमे नहीं होते और झीलों या नदियों के नीचे पाए जाते हैं जो स्थानीय रूप से जमी हुई परत को पतला कर देते हैं.

क्या है इसकी मुख्य वजह?
इस इलाके दरारों और भ्रंशों(Faults)का जाल बिछा हुआ है जो गैस और गर्मी को जमीन की गहराई से ऊपरी सतह तक पहुंचने का आसान रास्ता देता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इसकी मुख्य वजह उन इलाकों में पर्माफ्रॉस्ट का पतला हो जाना है जहां तालिक इन दरारों को काटते हैं. नतीजतन, दबाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी सतह की परत को तोड़ने के लिए काफी होती है. 

कैसे किया गया ये शोध?
साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट पत्रिका में छपे इस अध्ययन के मुताबिक, गड्ढों का बनना अक्सर पिघले हुए पानी से छेद के जल्दी भर जाने की वजह से छिप जाता है. कुछ ही सालों में यह जगह एक सामान्य झील जैसी दिखने लगती है जिससे इसके विस्फोट का सोर्स छिप जाता है. इलाके का बड़ा होना भी इसका पता लगाना मुश्किल कर देता है. लगभग 1,26,000 वर्ग मील इलाके के सैटेलाइट मानचित्रण से बड़े पैमाने पर सतही बदलाव और झील जैसी आकृतियां मिली हैं जिनमें से कई पिछले विस्फोटों के बचे हुए निशान हो सकते हैं.

क्या है इसका खतरा?
बता दें कि ज्यादातर खाली इलाकों में बनते हैं, कुछ गड्ढे गैस क्षेत्रों और परिवहन रास्तों के पास भी उभर आए हैं. इससे सुरक्षा और कामकाज को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. विस्फोट से मलबा सैकड़ों फीट दूर तक फैल सकता है और कुछ देर के लिए आग लग सकती है या लंबे समय तक गैस का रिसाव हो सकता है. इससे हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है. साथ ही, टुंड्रा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों, पाइपलाइन चलाने वाले और यात्रियों को अचानक जमीन में धंसने या विस्फोट का खतरा हो सकता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

