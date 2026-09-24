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आर्कटिक की बर्फ फिर घटी, भारत से 1.4 गुना बड़ा बर्फीला इलाका हुआ कम; NASA सैटेलाइट ने दिखाया हैरान करने वाला हाल

नासा की सैटेलाइट से सामने आई नई तस्वीरों ने चौंकाया है. धरती का सफेद मुकुट कहे जाने वाला आर्कटिक तेजी से पिघल रहा है, जिससे भारत से 1.4 गुना बड़ा बर्फीला इलाका गायब हो गया है. अंतरिक्ष से कैद हुए इस डरावने हाल ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 24, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:42 PM IST
आर्कटिक की बर्फ फिर घटी, भारत से 1.4 गुना बड़ा बर्फीला इलाका हुआ कम; NASA सैटेलाइट ने दिखाया हैरान करने वाला हाल
Image Credit: Image- Nasa Earth

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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