/आर्कटिक की बर्फ फिर घटी, भारत से 1.4 गुना बड़ा बर्फीला इलाका हुआ कम; NASA सैटेलाइट ने दिखाया हैरान करने वाला हाल

क्या हमारी धरती का सफेद ताज कहे जाने वाला आर्कटिक महासागर की समुद्री बर्फ पिघल रहा है? अंतरिक्ष से सामने आई नासा की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. धरती के सबसे ठंडे और सुरक्षित माने जाने वाले कोने यानी आर्कटिक में कुछ ऐसा हो रहा है, जो आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है. ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब किताबों से निकलर सामने भी आने लगा है और पृथ्वी का सफेद मुकुट कहे जाने वाला आर्कटिक का विशाल बर्फ का समंदर तेजी से पिघलकर सिकुड़ रहा है.
नासा के सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों और आंकडों में आर्कटिक महासागर की समुद्री बर्फ में इस साल गर्मियों के दौरान हुई कमी साफ दिखाई दी है. नासा और अमेरिका के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार, आर्कटिक समुद्री बर्फ का सालाना न्यूनतम स्तर 12 सितंबर को दर्ज हुआ. इस समय बर्फ का क्षेत्रफल लगभग 46 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया था. हालांकि, यह आंकडा अभी शुरुआती है और मौसम में बदलाव होने पर इसमें मामूली बदलाव हो सकता है.
आर्कटिक महासागर में सर्दियों के दौरान समुद्री पानी जमकर बर्फ की मोटी परत बना देता है. इसके बाद जैसे ही वसंत और गर्मी का मौसम आता है, तापमान बढने के साथ यह बर्फ पिघलने लगती है. नासा के सैटेलाइट लगातार इस बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं. इस साल 15 मार्च को आर्कटिक में समुद्री बर्फ अपने सबसे ज्यादा स्तर पर थी. इसके बाद गर्मियों में इसमें लगातार कमी आती गई और 12 सितंबर को यह अपने सालाना न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई. 46 लाख वर्ग किलोमीटर का यह इलाका भारत के क्षेत्रफल से लगभग 1.4 गुना है.
हालांकि, आंकडा सिर्फ इस साल की कहानी नहीं बताता. साल 2007 से 2026 तक के 20 सालों में आर्कटिक समुद्री बर्फ के सबसे कम 20 न्यूनतम स्तर दर्ज किए गए हैं. 1978 से शुरू हुए सैटेलाइट रिकॉर्ड में अब तक सबसे कम बर्फ 2012 में दर्ज की गई थी, जब इसका क्षेत्रफल लगभग 33.9 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया था.
Arctic sea ice reached its yearly minimum extent on Sept. 12, 2026, @NASA and @NSIDC report.
NASA Earth (@NASAEarth) September 23, 2026
वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के औसत तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है. हवा और समुद्र के बढते तापमान का सीधा असर समुद्री बर्फ पर पडता है. हालांकि, हर साल मौसम की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी एक साल में बर्फ के पिघलने की रफ्तार ज्यादा या कम हो सकती है.
पिछले कुछ सालों में सितंबर के दौरान समुद्री बर्फ का स्तर बहुत तेजी से नीचे नहीं गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले दशक में बादलों की मात्रा बढने से बर्फ तक पहुंचने वाली धूप कुछ कम हुई है. इससे गर्मियों में बर्फ के पिघलने की रफ्तार पर कुछ असर पडा है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आर्कटिक की बर्फ पहले जैसी स्थिति में लौट आई है.
आर्कटिक की समुद्री बर्फ सिर्फ ध्रुवीय इलाके तक सीमित मुद्दा नहीं है. सफेद बर्फ सूर्य की रोशनी का एक बडा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेजती है. जब बर्फ कम होती है तो गहरे रंग का समुद्री पानी ज्यादा गर्मी सोखता है. इससे गर्मी बढने का सिलसिला और तेज हो सकता है.
आर्कटिक में बदलाव का असर वहां के जीव-जंतुओं और समुद्री परिस्थितियों पर भी पडता है. वैज्ञानिक यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्कटिक के तेजी से गर्म होने का दुनिया के दूसरे हिस्सों के मौसम और वायुमंडलीय गतिविधियों पर क्या असर पड सकता है. इसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है.
हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आर्कटिक की बर्फ में हर बदलाव सीधे तौर पर भारत की किसी खास गर्मी या मानसून की स्थिति की वजह बनता है. भारत का मौसम कई अलग-अलग कारणों से प्रभावित होता है. फिर भी NASA का यह सैटेलाइट रिकॉर्ड दिखाता है कि आर्कटिक में लंबे समय से बदलाव जारी है और इस बदलाव को समझना पूरी दुनिया के भविष्य के मौसम और जलवायु को समझने के लिए बहुत जरूरी है.