आर्कटिक तक पहुंचा व्हेल मारने वाला वायरस! 9 साल की रिसर्च में हुआ खुलासा, खतरे में समुद्री जीव?

Arctic Marine Life Threat: वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्कटिक समुद्र में एक खतरनाक वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है. यह वायरस पहले दुनिया भर में व्हेल और डॉल्फिन की मौत का कारण बन चुका है. इस वायरस को व्हेल की सांस से लिए गए सैंपल में पाया गया और इसे ड्रोन की मदद से इकट्ठा किया गया. इस खोज ने समुद्री जीवों की सेहत और बदलते मौसम को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है.

बता दें कि इस बार वैज्ञानिकों ने वायरस की पहचान एक अनोखे तरीके से की है. उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया जिनमें साफ पेट्री डिश लगाई गई थीं. जब व्हेल पानी की सतह पर सांस लेने आईं, तो उनकी सांस की बूंदें इन डिश में इकट्ठा हो गईं. इन्हीं सैंपल से पता चला कि आर्कटिक सर्कल के उत्तर में रहने वाली व्हेल में CeMV वायरस मौजूद है. यह पहली बार है जब इस इलाके में इस वायरस की पुष्टि हुई है.

किन-किन व्हेल में मिला वायरस

यह शोध नॉर्थ-ईस्ट अटलांटिक इलाके में किया गया. इसमें हंपबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल और फिन व्हेल शामिल थीं. नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में हंपबैक व्हेल, खराब हालत में मिली एक स्पर्म व्हेल और किनारे फंसी एक पायलट व्हेल में इस वायरस के निशान पाए गए. कुछ मामलों में शरीर के दूसरे सैंपल लेकर भी जांच की गई जिससे यह पक्का हो सकें.

कितना खतरनाक है वायरस

cetacean morbillivirus व्हेल और डॉल्फिन के फेफड़ों, दिमाग और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है. इसे पहली बार साल 1987 में अमेरिका के अटलांटिक तट पर पहचाना गया था. इसके बाद यह कई देशों में समुद्री जानवरों की एकसाथ मौत की वजह बना था. अब इसका आर्कटिक तक पहुंचना वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात है.

9 साल तक चली रिसर्च

यह रिसर्च साल 2016 से 2025 तक चली. इस दौरान नॉर्वे, आइसलैंड और केप वर्डे जैसे इलाकों में ड्रोन की मदद से व्हेल की सांस के सैंपल लिए गए. सभी सैंपल की जांच लैब में की गई और वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई. बता दें कि यह रिसर्च BMC Veterinary Research नाम की जर्नल में छपी है. इसे नॉर्वे की नॉर्ड यूनिवर्सिटी ने लीड किया. जिसमें लंदन, आइसलैंड और केप वर्डे के संस्थान भी जुड़े थे.

बता दें कि ड्रोन से सैंपल लेना व्हेल के लिए सुरक्षित तरीका माना गया. इसमें जानवर को पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर आर्कटिक जैसे दूर-दराज और संवेदनशील इलाकों में यह तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है. इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने दूसरे रोगों की भी तलाश की. हंपबैक व्हेल में कुछ हर्पीज वायरस मिले लेकिन एवियन फ्लू और ब्रुसेला बैक्टीरिया के कोई सबूत नहीं मिले.

बदलते मौसम से बढ़ता खतरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का तापमान बढ़ने से अलग-अलग इलाकों की प्रजातियां अब एक-दूसरे के करीब आ रही हैं. इससे वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक में खाने की तलाश में बड़ी संख्या में व्हेल और दूसरे जीव एक जगह जुट रहे हैं. इससे बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है.

रिसर्चस का कहना है कि आने वाले समय में ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बदलता मौसम और दूसरी समस्याएं व्हेल की सेहत पर कैसे असर डाल रही हैं. वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि आर्कटिक से जुड़े दूसरे समुद्री रास्तों पर भी इस तरह की जांच शुरू की जानी चाहिए. जिससे समय रहते खतरे को समझा जा सके.

