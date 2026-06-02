सिंगल लोग खुश हैं या शादी करने वाले? नई रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा, तोड़ दिया पुराना भ्रम

सदियों से समाज में यह माना जाता रहा है कि एक रोमांटिक पार्टनर का होना ही इंसान की असली खुशी और मानसिक शांति की गारंटी है. लोग सोचते हैं कि जो सिंगल हैं, वे दुखी हैं और जो कपल हैं, वे बेहद भाग्यशाली हैं. लेकिन साल 2026 की एक नई और बड़ी साइंटिफिक स्टडी ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है. रिसर्चर्स ने दावा किया है कि एक घुटने वाले या खराब रिश्ते में रहने से कहीं ज्यादा बेहतर और मानसिक रूप से सेहतमंद इंसान का सिंगल रहना है. यह स्टडी साफ करती है कि जबरदस्ती का रिश्ता आपकी मानसिक सेहत को बर्बाद कर सकता है.

हजारों लोगों पर सालों तक चली रिसर्च

इस अनोखी स्टडी को निकोसिया यूनिवर्सिटी के मेनेलाओस अपोस्टोलू और यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्याकिम किसलेव ने लीड किया है. यह पूरी रिपोर्ट 'पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस' जर्नल में पब्लिश की गई है. वैज्ञानिकों ने जर्मनी में हुए एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 12,000 लोगों के डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया. इस स्टडी की सबसे खास बात यह थी कि इसमें शामिल लोगों की खुशियों और उनके रिलेशनशिप स्टेटस में आने वाले बदलावों को कई सालों तक लगातार ट्रैक किया गया.

रिश्ते का टैग नहीं क्वालिटी है जरूरी

प्रोफेसर किसलेव के अनुसार, रिसर्च में यह बात सामने आई कि खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पार्टनर है या नहीं. बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि आपके रिश्ते की क्वालिटी कैसी है. स्टडी से पता चला कि जो लोग एक बेहतरीन और समझदारी वाले रिश्ते में थे, वे सबसे ज्यादा खुश थे. लेकिन जो लोग एक खराब या बस नाम के रिश्ते को खींच रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति अकेले रहने वाले सिंगल लोगों से भी ज्यादा खराब पाई गई.

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सिंगल लोग जी रहे हैं ज्यादा सुकून की जिंदगी

रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि खराब या औसत दर्जे के रिश्तों में रहने वाले लोग हर दिन मानसिक तनाव, लड़ाई-झगड़े और असंतोष का सामना करते हैं. यह स्थिति उनके दिमाग पर एक बड़ा बोझ डालती है. इसके विपरीत, जो लोग सिंगल हैं, वे किसी भी तरह के इमोशनल ड्रामे से दूर रहते हैं. उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक भावनाएं महसूस करने के ज्यादा मौके मिलते हैं. इसलिए वे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने वाले इंसान से कहीं ज्यादा सुकून में हैं.

महिला और पुरुष पर अलग असर

इस स्टडी में जेंडर के आधार पर भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं. हालांकि यह अंतर बहुत छोटा था, फिर भी पुरुषों ने माना कि सिंगल रहने पर उन्हें कभी-कभी थोड़ा ज्यादा अकेलापन महसूस होता है. दूसरी ओर, सिंगल महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में खुद को थोड़ा कम सुरक्षित महसूस किया. लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आई, तो दोनों ही मामलों में एक खराब रिश्ता अकेलेपन से कहीं ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ.

समझौता करने से बेहतर है अकेले रहना

इस पूरी रिसर्च का कुल निचोड़ यही है कि एक अच्छे और सच्चे पार्टनर के साथ जुड़ना बेशक आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है. लेकिन सिर्फ समाज के डर से या अकेलेपन से बचने के लिए किसी गलत इंसान के साथ समझौता कर लेना सबसे बड़ी भूल है. एक कड़वे रिश्ते में रहकर रोज-रोज घुटने से लाख गुना बेहतर है कि आप सिंगल रहें, खुद से प्यार करें और अपनी मानसिक शांति को पहली प्राथमिकता दें.