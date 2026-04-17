धरती के लिए AC है आग उगलने वाली ज्वालामुखी! तबाही के बीच छिपे कुदरत के इस कूलिंग सिस्टम के पीछे का साइंस जानिए

How Volcanoes Cool the Earth: जब भी आप ज्वालामुखी फटने की बात सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले दहकता हुआ लावा और भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आती होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि यही विनाशकारी ज्वालामुखी धरती के लिए नेचुरल एयर कंडीशनर का काम भी करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि जो खुद ही भयंकर आग है वह कैसे एयर कंडीशनर का काम करेगा. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में दुनिया का टेंपरेचर कम करने की अद्भुत क्षमता होती है. आइए समझते हैं यह कुदरती कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है.

कैसे काम करता है ज्वालामुखी का पैरासोल इफेक्ट?

जब भी ज्वालामुखी फटती है तो सिर्फ लावा ही नहीं निकलता है, बल्कि भारी मात्रा में सफ्लर डाइऑक्साइड गैस भी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से स्ट्रैटोस्फीयर में जाती है. यहां यह गैस पानी के वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी-छोटी बूंदे बन जाती है. यही बूंदें आसमान में एक बड़े दर्पण की तरह काम करती है, जो सूरज की किरणों को वापस स्पेस में भेज देता है. विज्ञान की भाषा में इसे पैरासोल इफेक्ट कहते हैं, जिससे धरती की सतह तक धूप कम पहुंचती है और टेंपरेचर कम हो जाता है.

इतिहास के दो बड़े उदाहरण

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माउंट पिनाटुबो 1991

फिलीपींस के इस ज्वालामुखी ने विस्फोट के समय करीब 2 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी थी. इसके चलते 1992 से 1993 के बीच पूरी दुनिया का औसत तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था.

माउंट टैम्बोरा 1815

यह इतिहास की सबसे नाटकीय घटना थी. इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी ने इतनी गर्मी खत्म की थी कि 1816 को बिना गर्मी वाला साल कहा जाने लगा. उस समय यूरोप और अमेरिका में जुलाई के महीने में बर्फबारी हुई थी और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं.

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क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का समाधान हैं?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ज्वालामुखी इंसानी प्रदूषण से बढ़ रही गर्मी को कंट्रोल हो सकता है? इसका जवब है नहीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखियों से होने वाली कूलिंग सिर्फ 1 से 3 साल तक ही टिकती है, क्योंकि सल्फर की बूंदें बारिश के साथ नीचे आ जाती हैं. वहीं इंसानों द्वारा फैलाई गई कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों सालों तक वायुमंडल में ही बनी रहती है. खास बात यह है कि दुनिया भर के सभी ज्वालामुखी मिलकर जितनी CO2 एक साल में छोड़ते हैं, इंसान उतनी गैस मात्र कुछ दिनों की औद्योगिक गतिविधियों में उत्सर्जित कर देते हैं.

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