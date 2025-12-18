Advertisement
Hindi Newsविज्ञानNASA का नया अरबपति बॉस...ट्रंप-मस्क विवाद के बीच आइजैकमेन की एंट्री, सुस्त पड़े मिशन को देंगे नई रफ्तार

NASA का नया 'अरबपति बॉस'...ट्रंप-मस्क विवाद के बीच आइजैकमेन की एंट्री, सुस्त पड़े मिशन को देंगे नई रफ्तार

NASA New Chief: अरबपति अंतरिक्ष यात्री जेरेड आइजैकमेन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के नए प्रमुख होंगे. अमेरीकी सीनेट ने भारी बहुमत से उनके नाम को मंजूरी दे दी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:45 AM IST
NASA का नया 'अरबपति बॉस'...ट्रंप-मस्क विवाद के बीच आइजैकमेन की एंट्री, सुस्त पड़े मिशन को देंगे नई रफ्तार

NASA News: अरबपति और अंतरिक्ष यात्री जेरेड आइजैकमेन को अमेरिकी सीनेट ने नासा का नया प्रमुख चुन लिया है. वोटिंग में उन्हें भारी समर्थन मिला जिससे उनकी नियुक्ति पक्की हो गई है. अब वे NASA के 15वें अध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगे और उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी जैसे अंतरिक्ष में दूसरे देशों से मुकाबला करना, बजट का सही इस्तेमाल करना और NASA के अधूरे पेड़ बड़े मिशनों को समय पर पूरा करना. 42 साल के आइजैकमेन को सबसे पहले दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद के लिए चुना था लेकिन 5 महीने बाद अचानक नाम वापस ले लिया. 

ट्रंप और मस्क की अनबन
यह सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच अनबन चल रही थी. Elon Musk उस समय सरकार के एक खास विभाग के प्रमुख थे और वे जेरेड आइजैकमेन के पुराने साथी भी हैं. आइजैकमेन खुद 2 बार SpaceX के रॉकेट से स्पेस में जा चुके हैं और उन्होंने इस मिशन पर काफी पैसा भी लगाया था. जेरेड के नाम पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने मस्क के साथ उनके रिश्तों को लेकर कई कड़े सवाल पूछे. 

जेरेड आइजैकमेन की सीनेटरों को जवाब
मस्क के साथ अपने रिश्तों पर उठे सवालों का जेरेड आइजैकमेन ने सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, उन्होंने स्पेसएक्स को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि फिलहाल वही एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को सुरक्षित अंतरिक्ष में ले जाकर वापस आ सकती है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आइजैकमेन के नेतृत्व में नासा चीन से पहले इंसानों को चांद पर दोबारो पहुंचा पाएगा. 

चांद पर पक्की जगह चाहते हैं ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका चांद पर अपनी पक्की जगह बनाए. उनका मकसद वहां से जरूरी चीजें निकालना है और चांद को एक ऐसे स्टेशन की तरह इस्तेमाल करना है जहां भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंचा जा सके. लेकिन NASA का आर्टेमिस मिशन लगातार पिछड़ रहा है और खर्चा भी बढ़ रहा है जिसे खास इसीलिए बनाया गया है. दूसरी तरफ चीन अपने मून मिशन पर तेजी से काम कर रहा है. 

क्या करते हैं जेरेड आइजैकमेन?
जेरेड के पास सरकारी काम का पुराना अनुभव नहीं है जो NASA के पिछले अध्यक्षों से काफी अलग है. वे Shift4 नाम की कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति तकनीक और पायलटों को ट्रेनिंग देने वाली कंपनियां चलाकर बनाई है. Forbes के मुताबिक उनके पास करीब 100 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति है. वे सीन डफी की जगह लेंगे जो जुलाई से अस्थायी रूप से NASA का काम देख रहे थे.

