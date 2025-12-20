हवाई जहाज जितने बड़े पंख! वैज्ञानिकों ने खोजा इतिहास का सबसे विशाल पक्षी, 70 लाख साल पहले...

Science News: जरा सोचिए कि आप एक खुले मैदान में खड़े हैं और अचानक जमीन पर एक बहुत बड़ी परछाई आपके सिर के ऊपर से गुजरे. जब आप ऊपर देखें तो एक पक्षी दिखता है जो किसी छोटे विमान जैसा लगता है. यह कोई कल्पना नहीं बल्कि लाखों साल पहले की हकीकत थी जब अर्जेंटाविस नाम का विशाल पक्षी आसमान पर राज करता था. यह पक्षी बताता है कि कुदरत ने उड़ने की शक्ति को किस हद तक ले जाकर आजमाया था. यह अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला शिकारी है. इसकी हड्डियों के अवशेषों से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह कितनी तेजी से उड़ता था.

क्या रही होगी इस पक्षी की कद-काठी?

इस पक्षी का पूरा नाम अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस है. इसकी हड्डियां उस समय की खतरनाक यादों को ताजा करती हैं जब प्रकृति के पास बड़े और ताकतवर जीव थे. यह लगभग 70 लाख साल पहले आज के अर्जेंटीना वाले इलाके में पाया जाता था. पंख फैलाने के बाद तो यह 23 फीट तक चौड़ा हो जाता था जो आज के पक्षियों से बहुत ज्यादा है. 70 किलो वजनी यह पक्षी अगर जमीन पर खड़ा हो जाए तो इसकी लंबाई 6.5 फीट हो जाए.

इतना भारी होने के बाद कैसे उड़ता था?

अर्जेंटाविस का वजन बहुत ही ज्यादा था इसलिए वह छोटे पक्षियों की तरह पंखों का बार-बार फड़फड़ा नहीं सकता था. उड़ने के लिए यह पक्षी थर्मल सोरिंग तकनीक का इस्तेमाल करता था जिसका मतलब है कि जब जमीन से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती थी तो यह बस अपने पंख फैलाकर उस हवा पर सवार हो जाता था.

कितने बड़े थे इस 'दैत्य' के पंख?

इसके पंखों का कुल घेरा लगभग 91 वर्ग फुट था जो इसे हवा में तैरने के लिए ताकत देते थे. इसके लिए सबसे मुश्किल काम था जमीन से हवा में जाना और वापस नीचे उतरना. वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे उड़ान भरने के लिए कम से कम 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की जरूरत होती थी. यह या तो हवा के सामने दौड़ता था या फिर किसी ढलान से नीचे की ओर दौड़कर उड़ान भरता था जैसे ग्लाइडर या हवाई जहाज करते हैं.