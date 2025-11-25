Advertisement
अर्जेंटीना में मिला 'डायनासोर का अंडा'! शोधकर्ता गोंजालो मुनोज और उनकी टीम ने खोला राज; वैज्ञानिक रह गए हक्के-बक्के

Dinosaur Egg Discovery Argentina: यह खोज अर्जेंटीना के रियो नेग्रो में खुदाई के दौरान मिली एक दुर्लभ मांसाहारी डायनासोर के अंडे की है, जिसने वैज्ञानिकों में दिलचस्पी जगा दी है.

 

Nov 25, 2025
Dinosaur Egg Discovery Argentina: अर्जेंटीना के रियो नेग्रो इलाके में खुदाई कर रहे शोधकर्ताओं की टीम को एक ऐसा डायनासोर अंडा मिला है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह खोज क्रेटेशियस एक्सपीडिशन - I के दौरान हुई, जिसे अर्जेंटीना की राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था, अजारा फाउंडेशन और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के सहयोग से चलाया जा रहा है. इस टीम की अगुवाई कर रहे शोधकर्ता गोंजालो मुनोज और उनकी टीम इसे अर्जेंटीना की पुरातत्व दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं.

कैसे हुई खोज?
यह खोज अर्जेंटीना की पाटागोनिया भूमि में हुई, जिसे डायनासोर के समय की दुनिया को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है. तीन वैज्ञानिक जमीन की परतों को हटाकर खोज कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें मिट्टी में दबा हुआ एक पूरा अंडा दिखाई दिया यह पल वीडियो में कैद हुआ और कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर फैल गया है.

गोंजालो मुनोज ने बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह का अंडा मिलेगा वह भी इतने सुरक्षित हालत में हों. उन्होंने कहा कि मांसाहारी डायनासोर के अंडे बेहद नाजुक होते हैं. उनके खोल बहुत पतले होने की वजह से अक्सर टूटे हुए मिलते हैं. इसलिए ऐसा अंडा मिलना बहुत बड़ी बात है.

खास क्यों है यह अंडा?
सबसे बड़ा कारण यह है कि मांसाहारी डायनासोर के अंडे बेहद दुर्लभ मिलते हैं. पाटागोनिया में हड्डियां और जीवाश्म तो मिलते हैं, लेकिन अंडे मिलना अपने आप में बड़ी घटना है. टीम का कहना है कि अगर इस अंडे के अंदर भ्रूण (एम्ब्रियो) सुरक्षित मिला, तो यह वैज्ञानिकों को एक ऐसे डायनासोर समूह तक ले जा सकता है जिसके बारे में अभी बहुत कम जानकारी है. इसे जानने के लिए आगे और परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें माइक्रोटोमोग्राफी और सीटी-स्कैन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होंगी.

अर्जेंटीना दुनिया में डायनासोर प्रजातियों की खोज के मामले में तीसरे स्थान पर है. मशहूर वैज्ञानिक जोस बोनापार्टे ने यहां कई जरूरी खोजें की थीं, जिनमें प्रसिद्ध कार्नोटॉरस भी शामिल है.

अब आगे क्या होगा?
इस अंडे और अन्य जीवाश्मों को अब ब्यूनस आयर्स के अर्जेंटीना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में ले जाया जाएगा, जहां इन्हें साफ करके अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद इन्हें वापस रियो नेग्रो प्रांत के पाटागोनियन म्यूजियम में दिखाया जाएगा.

harsh singh

