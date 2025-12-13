हर साल नियम तोड़ते हैं ये ‘खूंखार शिकारी’! 4 साल तक किए गए ट्रैक, तब जाकर निकली असली कहानी; वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Advertisement
Bald Eagle Migration: अमेरिका के Arizona राज्य में रहने वाले कुछ बाल्ड ईगल (गंजे बाज) हर साल एक ऐसा सफर तय करते हैं, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:54 AM IST
Bald Eagle Migration: Journal of Raptor Research में प्रकाशित हुई है और इसका नाम Northward Migrations of Nonbreeding Bald Eagles from Arizona, USA है. इसमें बताया गया है कि एरिजोना के बाल्ड ईगल माइग्रेशन नियमों का पालन नहीं करते और हर साल वैज्ञानिकों की सोच को चुनौती देते हैं. आमतौर पर यह देखा जाता है कि पक्षी सर्दियों में दक्षिण की ओर उड़ते हैं, लेकिन ये ईगल गर्मी और पतझड़ के मौसम में उत्तर की ओर चले जाते हैं. रिसर्च बताती है कि यह अनोखा व्यवहार खाने की तलाश, बदलते मौसम के साथ कई अन्य कारणों से जुड़ा हो सकता है.

हर साल उलटी दिशा में उड़ान
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के पक्षी सर्दियों में ठंड से बचने और भोजन की तलाश में दक्षिण की ओर जाते हैं. हालांकि एरिजोना के बाल्ड ईगल ऐसा नहीं करते हैं. दरअसल ये ईगल सर्दियों में घोंसला बनाते और प्रजनन करते हैं. इसलिए इनके लिए गर्मी और पतझड़ का समय नॉन-ब्रीडिंग सीजन होता है. इसी दौरान ये ईगल दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर जाते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला है. रिसर्च की मुख्य लेखिका डॉ. कैरोलिन डी. कैपेलो के की मानें तो उत्तर की ओर माइग्रेशन यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कौन से पुराने और नए दबाव हैं, जो इन ईगल्स को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

सात साल की सैटेलाइट ट्रैकिंग
2017 से 2023 के बीच वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट ट्रांसमीटर की मदद से 24 नए उड़ान भरने वाले बाल्ड ईगल और 2 ऐसे ईगल्स को ट्रैक किया, जो अभी प्रजनन नहीं कर रहे थे. कुछ ईगल्स को चार साल तक लगातार ट्रैक किया गया था.

बता दें कि अब तक ज्यादातर जानकारी केवल प्रजनन करने वाले ईगल्स के बारे में थी, और घोंसलों के आसपास ही रहते हैं. स्टडी ने दिखाया कि नॉन-ब्रीडिंग ईगल्स का जीवन और उनकी यात्राएं कहीं ज्यादा लंबी और जटिल होती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग-अलग उम्र के ईगल्स की मूवमेंट समझना, पूरी प्रजाति की स्थिति जानने के लिए बेहद जरूरी है.

जिन झीलों और नदियों पर ये ईगल रुकते हैं वही जगहें 1980 के दशक की एक पुरानी स्टडी में भी महत्वपूर्ण बताई गई थीं. इसका मतलब यह हुआ कि कई पीढ़ियों से बाल्ड ईगल इन्हीं स्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह स्टडी इंटरमाउंटेन फ्लाईवे के महत्व को भी साबित करती है और दिखाती है कि ईगल्स अपनी यात्रा के दौरान झीलों और नदियों पर काफी निर्भर रहते हैं.

उम्र के साथ बढ़ती समझदारी
रिसर्चर्स ने पाया कि कम उम्र के ईगल्स बहुत ज्यादा घूमते-फिरते हैं और बड़े इलाकों में भटकते हैं. जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी उड़ान के रास्ते ज्यादा सटीक और तय हो जाते हैं. जिन ईगल्स को कम से कम दो साल तक ट्रैक किया गया, उनमें से ज्यादातर अपने जन्म वाले साल के पतझड़ में वापस एरिजोना लौट आए, जबकि गर्मियों में वे उत्तर के इलाकों में घूमते रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ईगल्स मौसमी भोजन का फायदा उठाते हैं, जैसे सैल्मन मछलियों का प्रजनन, जलपक्षियों के घोंसले या बड़े जानवरों के शव आदि, लेकिन ये कितना सच है इसके लिए अभी और रिसर्च करना पड़ सकता है.

युवा ईगल्स के सामने खतरे
बाल्ड ईगल और दूसरे बड़े शिकारी पक्षियों को सीसे और जहरीले रसायनों से जहर, विंड टर्बाइन से टकराव, आवास का खत्म होना और बदलती जलवायु जैसे कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ईगल्स के जीवन के हर चरण, खासकर युवावस्था की खोजी यात्राओं को समझा जाए, तो यह तय किया जा सकता है कि किन ठहराव स्थलों को बचाना सबसे जरूरी है.

रिसर्च टीम ने भविष्य में हर साल एक ही रास्ते का इस्तेमाल करने की आदत पर और अध्ययन करने की सलाह दी है. अगर यह साबित हो जाता है कि ईगल्स कुछ खास रास्तों का बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो संरक्षण की कोशिशें उन्हीं इलाकों पर केंद्रित की जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: लंबी गर्दन, 1.8 मीटर की कंधे की हड्डी… और 92 फीट का शरीर! चीन के नए डायनासोर की खोज ने वैज्ञानिकों की उड़ा दी नींद

 

