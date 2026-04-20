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Hindi Newsविज्ञाननासा को भी नहीं पता? चांद के पास मोबाइल वीडियो में जो दिखा, जीवन में दोबारा नहीं दिखेगा

नासा को भी नहीं पता? चांद के पास मोबाइल वीडियो में जो दिखा, जीवन में दोबारा नहीं दिखेगा

वैसे भी, स्पेस में गिने-चुने लोग ही जा पाते हैं. ऐसे में अगर चांद के पास कुछ दिलचस्प चीज दिखे, तो पूरी दुनिया के लिए वह जीवन में एक बार दिखने वाली चीज ही होगी. कुछ ऐसा ही आर्टेमिस मिशन-2 के एक एस्ट्रोनॉट ने रिकॉर्ड किया है. उन्होंने अपने मोबाइल को जूम किया और जो दिखा वह आपको चौंका देगा. उन्होंने अब दुनिया को दिखाया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:58 AM IST
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नासा को भी नहीं पता? चांद के पास मोबाइल वीडियो में जो दिखा, जीवन में दोबारा नहीं दिखेगा

चांद का चक्कर लगाकर लौटे चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिन हो चुके हैं. जो तस्वीर नासा को भी शायद नहीं पता होगी या देर से पता चली होगी, वो आर्टेमिस-2 मिशन के सीनियर एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन ने दुनिया को दिखाई है. जी हां, उन्होंने कहा है कि ये चीज जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी. उन्होंने अपने मोबाइल में ऐसा क्या रिकॉर्ड कर लिया था? वो चमकती चीज क्या है?

आर्टेमिस कैप्सूल से जूम करके रीड ने खुद यह वीडियो मोबाइल से बनाया है. आगे चांद की सतह दिखाई देती है और पीछे कुछ रोशनी समझ में आती है. उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते लिखा, 'ऐसा लगा, जैसे समुद्र तट पर बैठकर ब्रह्मांड की सबसे अनोखी जगह से सूरज डूबते देख रहा हूं' पहले आप वीडियो देखिए, फिर जानेंगे कि उन्होंने आईफोन से ही वीडियो क्यों बनाया?

वीडियो के साथ धड़ाधड़ तस्वीरें क्लिक

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं 'अर्थसेट' (पृथ्वी के डूबने) का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाया. आप Nikon कैमरे के शटर की आवाज सुन सकते हैं. जब क्रिस्टीना (दूसरी एस्ट्रोनॉट) 400mm लेंस के जरिए 3-शॉट ब्रैकेट में लगातार तस्वीरें खींच रही थीं और 'अर्थसेट' की उन बेमिसाल तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रही थीं.

उस समय तीसरे एस्ट्रोनॉट विक्टर खिड़की नंबर 3 पर बैठकर जेरेमी के साथ यह खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे. रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर चांद की एक जगह का नामकरण भी किया गया है. उस समय वह चांद के पास ही थे और यह घोषणा सुनकर भावुक हो गए. 

8X जूम करना पड़ा, आईफोन से क्यों बनाया वीडियो?

चांद की परिक्रमा करके लौटे रीड ने उस मोबाइल वीडियो का किस्सा बताया है. उन्होंने लिखा कि डॉकिंग हैच की खिड़की से मुझे चांद मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन आईफोन का साइज इस नजारे को कैद करने के लिए एकदम सही था... यह वीडियो बिना क्रॉप किया हुआ और बिना काटा हुआ है. इसमें 8x जूम का इस्तेमाल किया गया है. यह नजारा काफी हद तक वैसा ही है, जैसा हमारी इंसानी आंखों को दिखाई देता है. आनंद लीजिए. अब आप एक बार फिर ऊपर वीडियो देखिए.

देखें: स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी ने किया असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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