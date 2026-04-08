चांद से विदा, अब घर की बारी! आर्टेमिस-2 के जांबाजों ने शुरू की पृथ्वी की ओर वापसी; जानें अब आगे क्या होगा?

Artemis II Return Journey Begins: चांद की रहस्यमयी दुनिया से साहसिक सफर के बाद अब NASA का आर्टेमिस-2 मिशन वापसी पर है. इस मिशन पर निकले चारों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के पिछले हिस्से (Far Side) को करीब से देखने और दूरी का महा-रिकॉर्ड बनाने के बाद अब अपनी 'घर वापसी' शुरू कर दी है. भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह ओरियन (Orion) कैप्सूल ने चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दिया और अब वह अपनी पूरी रफ्तार के साथ पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा है. लेकिन अभी नासा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. अब आने वाले दिनों में इस स्पेसक्राफ्ट का लिटमस टेस्ट होना बाकी है. जब यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आएगा, तब इसकी रफ्तार से होने वाला संभावित खतरा NASA के सामने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. आइए जानते हैं इस 'घर वापसी' के सफर में क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?

वापसी के लिए चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल

वापसी के लिए ओरियन कैप्सूल ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग एक 'स्लिंगशॉट' (गुलेल) की तरह किया है. इससे स्पेसक्राफ्ट को बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए पृथ्वी की ओर मुड़ने के लिए जरूरी गति और सही दिशा मिल गई. जैसे-जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के करीब आएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसकी रफ्तार को और बढ़ाएगा. इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक 'ट्रांस-अर्थ इंजेक्शन' (Trans-Earth Injection) कहते हैं. इसमें ईंधन खर्च नहीं होता, लेकिन स्पीड सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है.

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अगले 48 घंटे सबसे खास

भले ही एस्ट्रोनॉट्स चांद से दूर आ गए हों, लेकिन असली परीक्षा 10 अप्रैल को होगी, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा. वायुमंडल के साथ घर्षण (Friction) के कारण ओरियन की बाहरी परत का तापमान 2,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान कुछ मिनटों के लिए स्पेसक्राफ्ट का संपर्क धरती से पूरी तरह टूट जाएगा, जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे तनावपूर्ण समय होता है.

हीट शील्ड की होगी असली 'अग्नि-परीक्षा'

चांद से वापस आना आसान नहीं है. जैसे-जैसे ओरियन धरती के करीब आएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर तेजी से खींचेगा. जब यह वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी. यह ध्वनि की रफ्तार से 30 गुना ज्यादा है. हवा के घर्षण की वजह से कैप्सूल के बाहर का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यह वही वक्त होगा, जब ओरियन की 'हीट शील्ड' की असली परीक्षा होगी.

कहां और कब होगी लैंडिंग (Splashdown)?

NASA के अनुसार, ओरियन कैप्सूल शुक्रवार, 10 अप्रैल को प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में सैन डिएगो के तट के पास समुद्र में गिरेगा. समुद्र में गिरने से पहले इसके विशाल पैराशूट खुलेंगे, जो रफ्तार को 40,000 किमी/घंटा से घटाकर महज 30 किमी/घंटा कर देंगे. यहां अमेरिकी नौसेना के जहाज, NASA के वैज्ञानिक और गोताखोर पहले से ही उनकी अगवानी और स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तैयार हैं. वापसी का सफर शुरू करते ही एस्ट्रोनॉट्स ने धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल को अपना संदेश भेजा. कमांडर रीड वाइसमैन ने कहा कि वे घर लौटने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

बन गया दूरी का नया कीर्तिमान

वापसी का सफर शुरू करने से पहले, इस क्रू ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, जिसे तोड़ना आने वाले कई सालों तक मुश्किल होगा. ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से 4,06,771 किलोमीटर (2,52,756 मील) की दूरी तक गए. यह दूरी इतनी है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 32 गेंदें समा सकती हैं. 1970 के अपोलो-13 के रिकॉर्ड को अब इतिहास के पन्नों में पीछे छोड़ दिया गया है.

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