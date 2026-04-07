जब दुनिया सो रही थी, तब चांद के चक्कर पर निकले अंतरिक्ष यात्री; नजर आया अनदेखा हिस्सा

NASA Moon Mission News in Hindi: करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चांद के पास पहुंच गया है. जब आप सो रहे थे, तब 7 अप्रैल को तड़के करीब एक बजे आर्टेमिस-2 मिशन के चार अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर चक्कर लगाने की अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे. यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है. यह भविष्य में चांद पर मानव के दोबारा उतरने की बड़ी तैयारी है.



इस मिशन में नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट पहली बार इतने दूर गहरे अंतरिक्ष में गया है. इससे पहले वहां तक केवल अपोलो मिशन जाया करते थे. फिलहाल अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और चांद के उस हिस्से को देख रहे हैं, जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता. चंद्रमा की इस परिक्रमा को विज्ञान की भाषा में लूनर फ्लायबाय कहा जाता है.

ये 'लूनर फ्लायबाय' आखिर है क्या?

'लूनर फ्लायबाय' को आसान भाषा में समझाएं तो स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर घूमेगा तो जरूर, लेकिन उस पर लैंड नहीं करेगा. इसके बजाय वो चांद की गुरुत्वाकर्षण ताकत का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा घुमाव लेगा और फिर वापस पृथ्वी की तरफ लौट आएगा.

इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी मोड़ पर गाड़ी बिना रोके ही घुमा लेते हैं. इसी तरह चंद्रमा का एक राउंड लगाकर ओरियन धरती पर लौट आएगा. उसे पृथ्वी पर धकेलने का काम मून की की खींचने वाली ताकत कर रही है.

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सबसे खास बात ये है कि अगर स्पेसक्राफ्ट का इंजन भी खराब हो जाए, तब भी चांद की गुरुत्वाकर्षण ताकत उसे सुरक्षित वापस धरती की ओर भेज देगी. इसलिए ये तरीका बहुत सुरक्षित माना जाता है.

इतना खास क्यों है चंद्रमा का 'दूसरा हिस्सा'?

असल में हम हमेशा चांद का एक ही चेहरा देखते हैं, क्योंकि चांद घूमता भी उसी रफ्तार से है जिस रफ्तार से वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. इसकी वजह से हमें उसका दूसरा हिस्सा अक्सर नजर नहीं आता है. वह हिस्सा ज्यादा ऊबड़-खाबड़ है और उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं. वह उस तरह का सपाट नहीं है, जैसा हमें चांद दिखता है.

इस ट्रांजिट के दौरान, भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:14 बजे करीब 40 मिनट तक मिशन का कंट्रोल से संपर्क टूटा रहा. इसकी वजह ये रही कि चंद्रमा के बड़े हिस्सा ने सभी रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर दिया.

पुराने अपोलो मिशन से भी है रिश्ता

चंद्रमा की परिक्रमा करने गया यह मिशन नया जरूर है, लेकिन इसका रिश्ता पुराने अपोलो मिशन से भी है. असल में अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अपोलो-8 मिशन का एक असली पैच भी ले गए हैं. इसके साथ ही उन्हें अपोलो मिशन में शामिल रहे मशहूर अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल का मैसेज भी मिला है, जिन्होंने उन्हें मजाक में कहा - मेरे पुराने इलाके में स्वागत है.

आगे क्या होने वाला है?

नासा के मुताबिक, यह मिशन फिर से चंद्रमा पर उतरने की एक रिहर्सल है. ऐसा करके यह देखना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ताकि अगला बड़ा कदम उठाया जा सके. नासा का लक्ष्य है कि आने वाले मिशन में पहली महिला को चांद की सतह पर उतारा जाए. जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में फिर से यूएस की बादशाहत कायम की जा सके. इस मिशन के 10 अप्रैल तक धरती पर वापस लौट आने की संभावना है.