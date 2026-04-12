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Hindi Newsविज्ञानचांद से लौटे सुपरहीरो हुए भावुक! परिवार से मिलते ही आंखों से छलक आए आंसू; देखें आर्टेमिस-2 के जांबाजों का वीडियो

चांद से लौटे 'सुपरहीरो' हुए भावुक! परिवार से मिलते ही आंखों से छलक आए आंसू; देखें आर्टेमिस-2 के जांबाजों का वीडियो

Artemis II Crew Welcome Event: चांद के करीब जाकर लौटे आर्टेमिस-2 मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स जब पहली बार लोगों के सामने आए, तो माहौल सिर्फ जश्न का नहीं था, बल्कि भावनाओं से भरा हुआ था. उनकी बातों में गर्व था, चेहरे पर राहत थी और दिल में एक ऐसा रिश्ता था, जो इस सफर ने उन्हें दिया. मंच पर एक-दूसरे को गले लगाते हुए उन्होंने दिखा दिया कि यह यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक इंसानी कहानी भी बन गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:01 PM IST
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चांद से लौटे 'सुपरहीरो' हुए भावुक! परिवार से मिलते ही आंखों से छलक आए आंसू; देखें आर्टेमिस-2 के जांबाजों का वीडियो

Artemis II Crew Welcome Event: नासा (NASA) के Artemis-2 मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग के दो दिन बाद, जब अपने परिवार से मिले, तो वहां का माहौल काफी भावुक था. 10 दिनों तक मौत और रोमांच के बीच डीप स्पेस में साथ बिताने के बाद, इन चारों की दोस्ती अब एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी है. 24 घंटे के सख्त मेडिकल आइसोलेशन (Quarantine) के बाद, जब ये नायक पहली बार अपने परिवार के सामने आए, तो पूरा माहौल भावनाओं के सैलाब में डूब गया. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस मिलन के पीछे की कहानी इतनी खास क्यों है?

वीडियो में क्या है ऐसा, जो लोग रो पड़े?

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित क्षेत्र (Safe Zone) से बाहर आए, उनके बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए. क्योंकि 10 दिनों तक यह परिवार इस डर में जी रहा था कि कहीं कोई तकनीकी खराबी न हो जाए. वापसी के वक्त जब 'ब्लैकआउट' हुआ और 7 मिनट तक कोई खबर नहीं आई, तो इन परिवारों की सांसें थमी हुई थीं. क्रिस्टीना कोच जैसे ही विमान से नीचे उतरीं, उनकी छोटी बेटी और पति दौड़कर उनके गले लग गए. क्रिस्टीना की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपनी बेटी को करीब एक मिनट तक कसकर पकड़े रखा था.

क्यों जरूरी था यह 'मिलन'?

एस्ट्रोनॉट्स जब किसी स्पेस मिशन से वापस आते हैं, तो वे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी थके होते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि 'अपनों का स्पर्श' एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती की दुनिया में लौटने (Re-adjustment) में सबसे ज्यादा मदद करता है. हालांकि, उन्हें अभी भी कुछ मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन परिवार से मिलने की यह इजाजत उन्हें मानसिक शांति देने के लिए दी गई है.

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वापसी के बाद का पहला पल

धरती पर लौटने के बाद जब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो सबकी नजरें उन्हीं पर थीं. लोग उनकी उपलब्धि के बारे में सुनना चाहते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छू गया, वह था उनका आपसी रिश्ता. बातचीत के दौरान ही अचानक चारों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया. यह कोई तयशुदा पल नहीं था, बल्कि दिल से निकली भावना थी.

यह सफर हमें बदल गया

एस्ट्रोनॉट्स ने कहा कि अंतरिक्ष की यह यात्रा सिर्फ काम करने या रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक गहरा अनुभव था. उन्होंने बताया कि जब आप धरती से बहुत दूर होते हैं, तो कई चीजें अलग नजर आने लगती हैं. छोटी-छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं और जिंदगी का मतलब समझ में आने लगता है. उनके शब्दों में कहें तो यह सफर हमें अंदर से बदल गया.

कमांडर रीड वाइसमैन: एक अधूरापन और गर्व

मिशन कमांडर रीड वाइसमैन का मिलन सबसे ज्यादा भावुक करने वाला था. पिछले साल अपनी पत्नी को खोने वाले वाइसमैन को उनके बच्चों ने मजबूती से थाम लिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद नासा के कर्मचारी भी खुद को रोक नहीं पाए. वाइसमैन ने चांद के एक क्रेटर का नाम अपनी दिवंगत पत्नी 'कैरोल' के नाम पर रखा है, जो उनकी इस यात्रा का सबसे व्यक्तिगत हिस्सा था.

पापा, आप चांद की खुशबू लाए हो?

वीडियो के एक हिस्से में मिशन के चौथे सदस्य जेरेमी हैनसेन का बेटा उनसे पूछता सुनाई दे रहा है कि क्या चांद पर कोई खुशबू है. जेरेमी ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया. कनाडाई मूल के जेरेमी के लिए यह केवल एक मिशन नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव था.

मिशन कंट्रोल से मिशन होम तक

नासा ने इस पूरे मिलन को लाइव टेलीकास्ट किया. 10 दिनों तक मौत और शून्य के बीच रहने के बाद, इन जांबाजों का यह मानवीय पक्ष याद दिलाता है कि अंतरिक्ष यात्री केवल 'सुपरहीरो' नहीं, बल्कि किसी के माता-पिता, पति और बच्चे भी हैं.

कठिन 'क्वारंटीन' से पहले का छोटा ब्रेक

जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि एस्ट्रोनॉट्स को अब कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा. लेकिन नासा ने उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ 'गोल्डन मिनट' दिए. यह मुलाकात कांच की एक दीवार के पीछे या पूरी सुरक्षा के साथ हुई, लेकिन अपनों की एक झलक ने उनकी पूरी थकान मिटा दी.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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