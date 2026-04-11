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Hindi Newsविज्ञानक्या स्टूडियो में शूट हुआ आर्टेमिस 2? NASA की लैंडिंग पर सोशल मीडिया में उठे सवाल, जानें इन वायरल दावों का पूरा सच

क्या स्टूडियो में शूट हुआ आर्टेमिस 2? NASA की लैंडिंग पर सोशल मीडिया में उठे सवाल, जानें इन वायरल दावों का पूरा सच

Artemis-2 Conspiracy Theories: नासा के चारों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के एक हिस्से में चर्चा कुछ और ही है. यहां #FakeNASA और #FakeSpace जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि यह सब 'ग्रीन स्क्रीन' का कमाल है, तो कोई चांद पर 'रहस्यमयी उड़ती चीज' देखने का दावा कर रहा है. आइए, इन सभी वायरल दावों की सच्चाई जानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:21 PM IST
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Image: @realgerhardtvdm
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Artemis-2 Conspiracy Theories: क्या Artemis-2 मिशन फेक था? क्या कभी कोई चांद पर गया ही नहीं था? एक तरफ जहां पूरी दुनिया में Artemis II मिशन की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक अलग ही खिचड़ी पक रही है. यहां कई लोग इस मिशन को कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बता रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर #FakeNASA और #FakeSpace जैसे हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं. कोई कह रहा है कि यह सब 'ग्रीन स्क्रीन' का कमाल है, तो कोई चांद पर 'रहस्यमयी उड़ती चीज' देखने का दावा कर रहा है. कुछ लोग तो इसे किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग बता रहे हैं. जैसे ही ओरियन कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा, X (ट्विटर) और टिकटॉक पर ऐसी थ्योरीज तैरने लगीं, जिन्हें सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे. तो आइए, इन सभी वायरल दावों की हकीकत जानते हैं.

सब कुछ ग्रीन स्क्रीन का कमाल है

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला दावा यह है कि एस्ट्रोनॉट्स ने जो वीडियो भेजे, वे असल में पृथ्वी पर किसी स्टूडियो में 'ग्रीन स्क्रीन' के सामने शूट किए गए थे. इसके पीछे यूजर्स का कहना है कि वीडियो में पृथ्वी का रंग 'ज्यादा ही नीला' दिख रहा है और खिड़की से दिखने वाले तारे चमक (Twinkle) नहीं रहे हैं. जबकि नासा ने स्पष्ट किया है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वे स्थिर रोशनी की तरह दिखते हैं. रही बात रंग की, तो ओरियन के मॉडर्न 4K कैमरों की वजह से तस्वीर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ है.

यह भी पढ़ें:- स्पेस में बस्ती बसाने की तैयारी तो है, पर क्या चांद पर जिंदा रह पाएगा इंसान?...

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चांद पर 'रहस्यमयी ढांचा'

जैसे ही ओरियन ने चांद के पिछले हिस्से (Far Side) की तस्वीरें भेजीं, कुछ एलियन हंटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उन्होंने सतह पर एक चौकोर ढांचा देखा है, जो किसी एलियन बेस जैसा दिखता है. इसके पीछे तर्क के लिए वे तस्वीरों के एक धुंधले हिस्से को जूम करके इसे मैकेनिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं. लेकिन वैज्ञानिकों के मानने के अनुसार, यह केवल प्रकाश और परछाई का खेल (Pareidolia) है. इसमें चांद की सतह पर मौजूद बड़े गड्ढे (Craters) और चट्टानें अक्सर दूर से किसी जानी-पहचानी आकृति जैसी लगने लगती हैं.

'वैन एलन बेल्ट' को पार करना नामुमकिन?

कुछ लोग एक पुराने तर्क के साथ अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि इंसान पृथ्वी के खतरनाक 'वैन एलन रेडिएशन बेल्ट' को पार करके जिंदा नहीं बच सकता. इसके लिए वे कह रहे हैं कि अगर रेडिएशन इतना ज्यादा है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैंसर क्यों नहीं हुआ या वे तुरंत क्यों नहीं मर गए? जबकि नासा ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को विशेष 'रेडिएशन शील्डिंग' से लैस किया था. साथ ही, स्पेसक्राफ्ट इस बेल्ट से इतनी तेजी से गुजरा कि यात्रियों पर इसका असर न्यूनतम रहा.

पैराशूट पहले से खुले थे!

कुछ यूजर्स नासा के वीडियो को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. उनका दावा है कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट के पानी में गिरने से पहले ही पैराशूट की स्थिति अस्वाभाविक थी. वे वीडियो में कुछ फ्रेम को काटकर दिखा रहे हैं कि यह सब प्री-रिकॉर्डेड है. जबकि स्प्लैशडाउन का लाइव टेलीकास्ट कई अलग-अलग कैमरों और ड्रोन से किया गया था. पैराशूट का खुलना एक कठिन प्रक्रिया है, जिसे हजारों लोगों ने अपनी आंखों से लाइव देखा है.

AI से बनी हैं अंतरिक्ष की तस्वीरें

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो और भी आगे निकल गए. उन्होंने तो इस पूरे मिशन को ही AI से बना दिया. उनका दावा है कि नासा जिन फोटो और वीडियो को स्पेस का बता रहा है, असल में वे सब AI Generated हैं. इसके लिए वे ज्यादा साफ तस्वीरें और चांद की रोशनी का तर्क दे रहे हैं. हालांकि नासा ने पहले ही बता दिया था कि इस बार उन्होंने स्पेस में मॉडर्न 4K कैमरे और लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिससे तस्वीरें पहली बार इतनी साफ आई हैं. डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी इन तस्वीरों को पूरी तरह असली करार दिया है.

'अपोलो 11' की पुरानी थ्योरी का नया अवतार

इन अफवाहों ने 1969 के मून लैंडिंग वाले पुराने विवाद को भी हवा दे दी है. लोगों का कहना है कि अगर नासा पहले ही मून पर उतर चुका है, तो अब उसे एक और बार उतरने में इतना समय क्यों लग रहा है. इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50 साल का यह गैप तकनीक की कमी नहीं, बल्कि बजट और प्राथमिकताओं (जैसे मंगल मिशन और स्पेस स्टेशन) की वजह से था. आर्टेमिस-2 ने साबित कर दिया है कि इंसान चांद पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

क्यों फैलती हैं ऐसी अफवाहें?

रिसर्चर्स का मानना है कि बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां अक्सर 'कॉन्स्पिरेंसी इन्फ्लुएंसर्स' के लिए आसान कंटेंट होती हैं. आम जनता के लिए अंतरिक्ष की भौतिकी (Physics) को समझना कठिन होता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग भ्रम फैलाते हैं.

यह भी पढ़ें:- जो सिकंदर या चंगेज खान नहीं कर सके, क्या वो कर पाएंगे ट्रंप? जानिए उस ईरान का इतिहास

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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