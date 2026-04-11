वो 7 मिनट जब थम गई थीं सबकी सांसें, समंदर में गिरने से पहले आखिर कहां 'गायब' हो गया था ओरियन? जिसने बढ़ा दी थी वैज्ञानिकों की धड़कनें

Artemis-2 Re-entry Blackout: अंतरिक्ष का सफर जितना रोमांचक होता है, उसका अंत उतना ही खतरनाक होता है. आज नासा (NASA) का ऐतिहासिक Artemis-2 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. आज सुबह 5:37 बजे (भारतीय समयानुसार) ओरियन (Orion) कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में 'बुल्स-आई' स्प्लैशडाउन किया. लेकिन इस शानदार लैंडिंग से ठीक 15 मिनट पहले एक ऐसा पल आया, जिसने नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और दुनिया भर के दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे. यह ऐसा समय था जब अचानक स्पेसक्राफ्ट से कंट्रोल रूम का सिग्नल कट गया था. इसमें करीब 7 मिनट तक नासा का अपने जांबाजों से कोई संपर्क नहीं रहा. जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था. आइए जानते हैं कि आखिर उन 7 मिनटों में एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ था?

आखिर क्यों और कहां गायब हुआ आर्टेमिस-2?

यह ब्लैकआउट तब हुआ जब ओरियन कैप्सूल ने धरती के वायुमंडल (Atmosphere) में एंट्री ली. स्पेसक्राफ्ट करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से टकराया. इस जबरदस्त घर्षण (Friction) की वजह से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ प्लाज्मा (Plasma) की एक परत बन गई. यह प्लाज्मा कवच इतनी ताकतवर होती है कि यह किसी भी रेडियो सिग्नल को अंदर या बाहर नहीं जाने देती. इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट अचानक ट्रैकिंग स्क्रीन से गायब हो गया था.

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वह 'खतरनाक' जोन

यह ब्लैकआउट तब हुआ जब ओरियन जमीन से लगभग 80 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर था. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स न तो पृथ्वी से बात कर सकते थे और न ही नासा उन्हें कोई निर्देश दे सकता था. यह पूरी तरह 'ऑटो-पायलट' मोड और कैप्सूल की मजबूती पर निर्भर था.

क्या एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित थे?

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल सुरक्षित थे. सभी एस्ट्रोनॉट्स और नासा इस ब्लैकआउट के लिए पहले से तैयार थे. हालांकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के अंदर भयंकर शोर और कंपन महसूस होता है, लेकिन कैप्सूल के अंदर का तापमान नियंत्रण में था. एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती जी-फोर्स (G-force) को झेलना था, जो उनके शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा महसूस हो रहा था.

'आग का गोला' बना ओरियन कैप्सूल

वायुमंडल में घुसते ही ओरियन के बाहर का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस (5,000°F) तक पहुंच गया. यह सूरज की सतह के तापमान का लगभग आधा है. इससे बचने के लिए नासा ने पहले ही अपने स्पेसक्राफ्ट में हीट शील्ड लगा रखी थी. जैसे ही स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में घुसा, नीचे लगी हीट शील्ड ने एस्ट्रोनॉट्स को इस भीषण गर्मी से बचाया. अगर इस दौरान शील्ड में हल्की सी भी दरार आती, तो अंजाम कल्पना से भी खतरनाक होता.

जब एक बार फिर से गूंजी आवाज

मिशन कंट्रोल में वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जैसे ही स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम हुई और प्लाज्मा हटा, वैसे ही 'S-Band' से सिग्नल वापस आ गए. जब एस्ट्रोनॉट्स की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी और स्क्रीन पर स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन दिखी, तब जाकर नासा के सेंटर में तालियां गूंजीं.

समुद्र में सफल 'स्प्लैशडाउन'

इस खतरनाक ब्लैकआउट को पार करने के बाद, ओरियन के पैराशूट्स खुले और वह सैन डिएगो (कैलिफोर्निया) के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड कर गया. इसके बाद रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन को अमेरिकी नौसेना के जहाज USS John P. Murtha पर सुरक्षित ले जाया गया है. वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह रही कि इस बार स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड ने बिना किसी नुकसान के इतनी भीषण गर्मी को झेल लिया.

क्यों था यह पिछले मिशनों से अलग?

आर्टेमिस-2 की री-एंट्री में स्किप एंट्री (Skip Entry) तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. इसमें ओरियन पानी पर पत्थर की तरह वायुमंडल में एक बार उछलकर (Skip) दोबारा घुसता है. इससे ब्लैकआउट का समय दो हिस्सों में बंट गया, जिससे सुरक्षा और बढ़ गई.

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