NASA: चांद पर जाने से पहले क्वारंटाइन हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, दुनिया से सबसे ताकतवर रॉकेट से भरेंगे उड़ान

NASA Moon Mission: इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजने का सपना अब सच होने के करीब पहुंच रहा है. Artemis-II मिशन एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है. 1972 में अपोलो मिशन के बाद से आज तक कोई भी इंसान चांद के पास नहीं गया है. यह मिशन इस 50 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर देगा. 24 जनवरी को इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री क्वारंटाइन में रहने चले गए जिससे वे किसी भी तरह के संक्रमण या बीमारी से बचे रहें और मिशन के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होकर उड़ान भर सकें.

किस-किस को अगल रखा गया?

NASA के तीन अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैनसेन अब एक कड़े स्वास्थ्य नियम का पालन कर रहे हैं. 1960 के दशक से ही अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने से पहले बाहरी दुनिया से कट जाते हैं जिससे वे बीमार न पड़ें लेकिन इस बार का तरीका थोड़ा अलग है. हालांकि, अभी रॉकेट लॉन्च की तैयारी पक्की तारीख तय नहीं हुई है.

क्या है अंतरिक्ष की चुनौतियां?

यह अलग रहने का समय वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत काम का है. यह मिशन आम अंतरिक्ष यात्राओं से अलग और खतरनाक है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) की उन खतरनाक किरणों (Radiation) के बीच जाने वाले हैं जहां इंसान सालों से नहीं गया. सभी के शरीर की बारीकी से जांच की जा रही है जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि जाने से पहले वह कैसे थे.

चिप लगाकर हो रही है टेस्टिंग

अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की बारीकी से MRI जांच की जा रही है. वैज्ञानिक उनके शरीर की खास कोशिकाओं जैसे बोन मैरो को एक छोटी सी चिप पर रखकर लैब में टेस्ट कर रहे हैं. इस जांच या टेस्टिंग से यह पता चलेगा कि अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों और तनाव का उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है.

क्या क्वारंटाइन में किसी से मिल सकेंगे?

अभी ये अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में हैं लेकिन रॉकेट उड़ने से 6 दिन पहले वे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच जाएंगे. वहां वो एक ऐतिहासिक इमारत में रुकेंगे. यह वहीं जगह है जहां से चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग की यादें जुड़ी हैं. क्वारंटाइन में रहने के बाद भी वे अपने परिवार से मिल सकेंगे लेकिन शर्त यह है कि उनके परिवार को सभी हेल्थ नियमों का पालन करना होगा.

रॉकेट की आखिरी जांच

वैज्ञानिक स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम के दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट को तैयार कर रहे हैं. इसमें ईंधन भरने का आखिरी टेस्ट किया जा रहा है जिससे उड़ान के समय कोई कमी न रहे. यह 10 दिनों का मिशन सिर्फ चांद का चक्कर लगाने के लिए नहीं है. दरअसल, यह असल में उन मशीनों और तकनीक का स्ट्रेस टेस्ट है जिसे इंसानों को चांद और भविष्य में मंगल ग्रह पर बसाने के लिए बनाया गया है.