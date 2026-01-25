Advertisement
trendingNow13085778
Hindi Newsविज्ञानNASA: चांद पर जाने से पहले क्वारंटाइन हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, दुनिया से सबसे ताकतवर रॉकेट से भरेंगे उड़ान

NASA: चांद पर जाने से पहले क्वारंटाइन हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, दुनिया से सबसे ताकतवर रॉकेट से भरेंगे उड़ान

NASA Artemis II Mission: आर्टेमिस-II मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी यात्रा से पहले Quarantine में रहना शुरू कर दिया है. यानी अब वे कुछ दिनों तक बाहरी दुनिया के लोगों से अलग रहेंगे जिससे किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहें और मिशन के लिए सुरक्षित रहें. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA: चांद पर जाने से पहले क्वारंटाइन हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, दुनिया से सबसे ताकतवर रॉकेट से भरेंगे उड़ान

NASA Moon Mission: इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजने का सपना अब सच होने के करीब पहुंच रहा है. Artemis-II मिशन एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है. 1972 में अपोलो मिशन के बाद से आज तक कोई भी इंसान चांद के पास नहीं गया है. यह मिशन इस 50 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर देगा. 24 जनवरी को इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री क्वारंटाइन में रहने चले गए जिससे वे किसी भी तरह के संक्रमण या बीमारी से बचे रहें और मिशन के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होकर उड़ान भर सकें. 

किस-किस को अगल रखा गया?
NASA के तीन अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैनसेन अब एक कड़े स्वास्थ्य नियम का पालन कर रहे हैं. 1960 के दशक से ही अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने से पहले बाहरी दुनिया से कट जाते हैं जिससे वे बीमार न पड़ें लेकिन इस बार का तरीका थोड़ा अलग है. हालांकि, अभी रॉकेट लॉन्च की तैयारी पक्की तारीख तय नहीं हुई है. 

यह भी पढ़ें: Dragon Hole: समुद्र की 1000 फीट गहराई में 'नरक का दरवाजा', न धूप है न हवा फिर भी जिंदा हैं 1700 वायरस

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है अंतरिक्ष की चुनौतियां?
यह अलग रहने का समय वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत काम का है. यह मिशन आम अंतरिक्ष यात्राओं से अलग और खतरनाक है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) की उन खतरनाक किरणों (Radiation) के बीच जाने वाले हैं जहां इंसान सालों से नहीं गया. सभी के शरीर की बारीकी से जांच की जा रही है जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि जाने से पहले वह कैसे थे. 

चिप लगाकर हो रही है टेस्टिंग
अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की बारीकी से MRI जांच की जा रही है. वैज्ञानिक उनके शरीर की खास कोशिकाओं जैसे बोन मैरो को एक छोटी सी चिप पर रखकर लैब में टेस्ट कर रहे हैं. इस जांच या टेस्टिंग से यह पता चलेगा कि अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों और तनाव का उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है. 

क्या क्वारंटाइन में किसी से मिल सकेंगे?
अभी ये अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में हैं लेकिन रॉकेट उड़ने से 6 दिन पहले वे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच जाएंगे. वहां वो एक ऐतिहासिक इमारत में रुकेंगे. यह वहीं जगह है जहां से चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग की यादें जुड़ी हैं. क्वारंटाइन में रहने के बाद भी वे अपने परिवार से मिल सकेंगे लेकिन शर्त यह है कि उनके परिवार को सभी हेल्थ नियमों का पालन करना होगा. 

यह भी पढ़ें: मॉस्को में 500 मीटर ऊंची इमारत बनी 'बर्फ का खंभा', वैज्ञानिकों की चेतावनी- ऑन हुआ आर्कटिक का डेथ स्विच

रॉकेट की आखिरी जांच
वैज्ञानिक स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम के दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट को तैयार कर रहे हैं. इसमें ईंधन भरने का आखिरी टेस्ट किया जा रहा है जिससे उड़ान के समय कोई कमी न रहे. यह 10 दिनों का मिशन सिर्फ चांद का चक्कर लगाने के लिए नहीं है. दरअसल, यह असल में उन मशीनों और तकनीक का स्ट्रेस टेस्ट है जिसे इंसानों को चांद और भविष्य में मंगल ग्रह पर बसाने के लिए बनाया गया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

NASA Moon Missionartemis 2

Trending news

मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा