आर्टेमिस-2 मिशन का सबसे स्पेशल दिन: चंदा मामा से क्या टकराने वाला है? वे चारों सूर्य ग्रहण देखेंगे फिर अंधेरे में...

धरती और चांद एक ही मटेरियल से बने हैं इसीलिए करोड़ों साल से हो रहे बदलावों को जानने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक रहते हैं. यही उत्सुकता धरती से चार एस्ट्रोनॉट्स को चांद के करीब खींच ले गई है. अब उनका असाइनमेंट भी शुरू हो चुका है. 6 अप्रैल को ही नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद का चक्कर लगा रहा है. यह कुछ समय सूरज की रोशनी में होगा, फिर अंधेरा छा जाएगा. इस दौरान चारों एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे, यही मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. वे सूर्य ग्रहण भी खास तरह से देखेंगे.

नीचे तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि असल में 6 अप्रैल को नासा का यान कहां पर होगा. इधर, नासा ने आर्टेमिस-2 के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए असाइनमेंट दे दिया है. वैज्ञानिकों ने पूरा प्लान चांद की सतह पर पड़ने वाली रोशनी की सटीक स्थिति के हिसाब से तैयार किया है. यह सब उस समय के लिए है जब आर्टेमिस-2 का क्रू वहां से गुजर रहा होगा. साथ ही, यह उनके देखने के एंगल के हिसाब से भी है, जब वे तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे होंगे. सरल शब्दों में कहें तो चांद का चक्कर लगाते हुए ये रोशनी और अंधेरे में चंदा मामा को देखेंगे.

Following the successful @NASAArtemis translunar injection burn, the Orion capsule’s communications have once again transitioned from the Near Space Network to the Deep Space Network. Add Zee News as a Preferred Source This is one of many planned comms handovers on the crew's journey around the Moon. pic.twitter.com/QaCiiaIEly — NASA JPL (@NASAJPL) April 3, 2026

नीचे 'लूनर टारगेटिंग प्लान' का स्क्रीनशॉट देखिए, जिसका इस्तेमाल आर्टेमिस-2 मिशन के क्रू 6 अप्रैल को होने वाले फ्लाईबाई के लिए करेंगे. इन लक्ष्यों को उनके वैज्ञानिक महत्व और देखने के समय उनकी विजिबिलिटी (दृश्यता), दोनों के आधार पर तैयार किया गया है.

Artemis astronauts, here’s your Moon-observing assignment This custom science plan is fine-tuned for the exact lighting conditions on the Moon’s surface when the Artemis II crew flies by, and for their viewing angle as they’re hurtling through space. ️ pic.twitter.com/Il8SHjSG8d — NASA Science (@NASAScience_) April 5, 2026

एक समय अंधेरे में गुम हो जाएगा यान!

असल में, जैसे-जैसे अंतरिक्ष यात्री चांद के करीब पहुंचेंगे, चंदा मामा का ज्यादातर सामने वाला हिस्सा रोशन दिखाई देगा. यह नजारा पृथ्वी पर मौजूद लोगों को भी दिखाई देगा. जब वे चांद के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, तो उन्हें चांद का बढ़ता हुआ अर्धचंद्राकार रूप दिखाई देगा. चांद के पिछले हिस्से का 20 प्रतिशत हिस्सा सूरज की रोशनी में होगा और 80 प्रतिशत हिस्सा अंधेरे में होगा.

चांद से मलबा टकराते देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स

'लूनर टारगेटिंग प्लान' का मुख्य फोकस सतह के उन हिस्सों पर होगा, जहां सूरज की रोशनी पड़ रही है. वैसे, चांद का रात वाला हिस्सा भी विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अनोखे अवसर प्रदान करता है. अंतरिक्ष यात्री रोशनी की वो चमक भी ढूंढेंगे, जो तब पैदा होती है जब अंतरिक्ष का मलबा चांद की सतह से टकराता है. इसे 'इम्पैक्ट फ्लैशेस' भी कहते हैं.

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वे चांद के क्षितिज (horizon) के ऊपर उठने वाली धूल पर भी नजर रखेंगे, जिसके पीछे से सूरज की रोशनी आ रही होगी. इसके अलावा, वे लगभग एक घंटे तक चलने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का भी अनुभव करेंगे. यह बेहद खास नजारा होगा.

"Thanks to you and to the whole team on the ground for building on our Apollo legacy with Artemis." In addition to a wake-up song this morning, the Artemis II astronauts were treated to an audio message from Apollo 16 astronaut Charlie Duke. pic.twitter.com/j34k51E8Gy — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

धरती से किसने भेजा ऑडियो मैसेज?

हैलो रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी...मैं अपोलो 16 का एस्ट्रोनॉट चार्ली डूक बोल रहा हूं. मैं और मेरे साथी 1972 में चांद पर उतरे थे. मुझे खुशी है कि अलग तरह का ओरियन यान वापस इंसानों को चांद पर लेकर लौटा है. मैं, अमेरिका और पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा कर रही है. सुरक्षित घर लौटिए.