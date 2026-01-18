8280KM की रफ्तार! चंद्रमा को छुएंगे... 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब इंसान; नासा का...

Artemis II mission: अंतरिक्ष में आर्टेमिस II मिशन के तहत चार नासा अंतरिक्ष यात्री जल्द ही चंद्रमा के पास एक बेहद खतरनाक मोड़ का सामना करने वाले हैं. ओरियन कैप्सूल के जरिए यह मिशन फरवरी 6, 2026 को लॉन्च होगा. यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार होगा जब इंसान चंद्रमा के पास पहुंचेंगे. इसमें चंद्रमा पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि यह लगभग 10 दिनों की टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ओरियन अंतरिक्ष यान की सभी क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा.

ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचते समय लगभग 8,280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करेगा. इस गति को सुरक्षित चंद्र कक्षा में प्रवेश के लिए अचानक 2,900 किलोमीटर प्रति घंटे तक घटाना होगा. इसके लिए अंतरिक्ष में रेट्रो-बर्न तकनीक अपनाई जाएगी, जिसमें यान को 180 डिग्री घुमाकर मुख्य इंजन को आगे की दिशा में मोड़ना होगा. यह उल्टा फ्लिप यान की गति को धीमा कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पकड़ सुनिश्चित करेगा.

चंद्रमा की छाया में होगी समस्या

इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पूरा ऑपरेशन चंद्रमा की छाया में होगा. यान के पीछे होने की वजह से पृथ्वी से सभी रेडियो संपर्क कट जाएगा. लगभग 45 मिनट तक मिशन कंट्रोल को कोई जानकारी नहीं मिलेगी और चालक दल पूरी तरह कंप्यूटर और यान के इंजन पर निर्भर रहेगा. इंजन अधिक समय तक चले तो यान चंद्रमा की सतह से टकरा सकता है और कम चले तो यह चंद्रमा के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में खो सकता है.

सटीक गति प्राप्त करना बेहद कठिन है. यह मिशन ऐसा है जैसे अंधेरे में चलती गोली को चलती निशाने पर रोकना. ओरियन का इंजन बिल्कुल सही मात्रा में जोर देगा ताकि यान धीरे होकर चंद्रमा के गुरुत्व में फंस जाए और सही मार्ग पर लौट सके. आर्टेमिस II के लिए यह अंतिम फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी बर्न होगा, जो सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी सुनिश्चित करता है.

इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. कमांडर रीड वाइसमैन आईएसएस के अनुभवी हैं, पायलट विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में चंद्रमा की ओर जाएंगे. मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच सबसे लंबे अंतरिक्ष मिशन वाली पहली महिला और पहला महिला चंद्र यात्री बनेंगी. जेरेमी हैनसेन कनाडाई स्पेस एजेंसी से पहले गैर-अमेरिकी चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे. ये चारों आर्टेमिस जेनरेशन के नाम से जाने जाएंगे और मानवता के लिए अंतरिक्ष में सुरक्षा की सीमाओं की परीक्षा लेंगे.

