Advertisement
trendingNow13078184
Hindi Newsविज्ञान8280KM की रफ्तार! चंद्रमा को छुएंगे... 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब इंसान; नासा का...

8280KM की रफ्तार! चंद्रमा को छुएंगे... 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब इंसान; नासा का...

Artemis II mission: आर्टेमिस II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएंगे, जिसमें रेट्रो-बर्न तकनीक का इस्तेमाल होगा. इस मिशन में विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत, क्रिस्टीना कोच पहली महिला और जेरेमी हैनसेन पहले गैर-अमेरिकी चंद्र यात्री बनेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8280KM की रफ्तार! चंद्रमा को छुएंगे... 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब इंसान; नासा का...

Artemis II mission: अंतरिक्ष में आर्टेमिस II मिशन के तहत चार नासा अंतरिक्ष यात्री जल्द ही चंद्रमा के पास एक बेहद खतरनाक मोड़ का सामना करने वाले हैं. ओरियन कैप्सूल के जरिए यह मिशन फरवरी 6, 2026 को लॉन्च होगा. यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार होगा जब इंसान चंद्रमा के पास पहुंचेंगे. इसमें चंद्रमा पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि यह लगभग 10 दिनों की टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ओरियन अंतरिक्ष यान की सभी क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा.

ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचते समय लगभग 8,280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करेगा. इस गति को सुरक्षित चंद्र कक्षा में प्रवेश के लिए अचानक 2,900 किलोमीटर प्रति घंटे तक घटाना होगा. इसके लिए अंतरिक्ष में रेट्रो-बर्न तकनीक अपनाई जाएगी, जिसमें यान को 180 डिग्री घुमाकर मुख्य इंजन को आगे की दिशा में मोड़ना होगा. यह उल्टा फ्लिप यान की गति को धीमा कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पकड़ सुनिश्चित करेगा.

चंद्रमा की छाया में होगी समस्या
इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पूरा ऑपरेशन चंद्रमा की छाया में होगा. यान के पीछे होने की वजह से पृथ्वी से सभी रेडियो संपर्क कट जाएगा. लगभग 45 मिनट तक मिशन कंट्रोल को कोई जानकारी नहीं मिलेगी और चालक दल पूरी तरह कंप्यूटर और यान के इंजन पर निर्भर रहेगा. इंजन अधिक समय तक चले तो यान चंद्रमा की सतह से टकरा सकता है और कम चले तो यह चंद्रमा के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में खो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सटीक गति प्राप्त करना बेहद कठिन है. यह मिशन ऐसा है जैसे अंधेरे में चलती गोली को चलती निशाने पर रोकना. ओरियन का इंजन बिल्कुल सही मात्रा में जोर देगा ताकि यान धीरे होकर चंद्रमा के गुरुत्व में फंस जाए और सही मार्ग पर लौट सके. आर्टेमिस II के लिए यह अंतिम फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी बर्न होगा, जो सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी सुनिश्चित करता है.

इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. कमांडर रीड वाइसमैन आईएसएस के अनुभवी हैं, पायलट विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में चंद्रमा की ओर जाएंगे. मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच सबसे लंबे अंतरिक्ष मिशन वाली पहली महिला और पहला महिला चंद्र यात्री बनेंगी. जेरेमी हैनसेन कनाडाई स्पेस एजेंसी से पहले गैर-अमेरिकी चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे. ये चारों आर्टेमिस जेनरेशन के नाम से जाने जाएंगे और मानवता के लिए अंतरिक्ष में सुरक्षा की सीमाओं की परीक्षा लेंगे.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

artemis iinasa

Trending news

मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए