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Hindi Newsविज्ञानचांद के सफर पर क्या होगा मेनू? NASA के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार है स्पेशल थाली; जानें अंतरिक्ष में कैसे बदल जाता है खाने का स्वाद

चांद के सफर पर क्या होगा 'मेनू'? NASA के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार है स्पेशल थाली; जानें अंतरिक्ष में कैसे बदल जाता है खाने का स्वाद

Artemis 2 Astronauts Food Menu: नासा के मून मिशन में एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन अपनी 10 दिन की यात्रा के दौरान घर जैसा स्वाद चखेंगे. नासा ने इस मिशन के लिए एक ऐसा मेनू तैयार किया है, जो न केवल पौष्टिक है, बल्कि मेनू फटीग को भी दूर रखेगा. आइए, जानते हैं नासा ने इस बार अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए क्या फूड मेनू तैयार किया है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:07 AM IST
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चांद के सफर पर क्या होगा 'मेनू'? NASA के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार है स्पेशल थाली; जानें अंतरिक्ष में कैसे बदल जाता है खाने का स्वाद

Artemis 2 Astronauts Food Menu: जब हम मून मिशन की बात करते हैं, तो दिमाग में रॉकेट और अंतरिक्ष की तस्वीरें आती हैं. लेकिन एक सवाल अक्सर पीछे रह जाता है कि इतने लंबे सफर में एस्ट्रोनॉट्स खाते क्या होंगे? तो अब आपके इस सवाल का जवाब भी सामने आ गया है. जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि अंतरिक्ष में भी खाने का पूरा इंतजाम घर जैसा करने की कोशिश हो रही है. चूंकि अंतरिक्ष की शून्य गुरुत्वाकर्षण (Zero Gravity) वाली दुनिया में खाना खाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आर्टेमिस-2 (Artemis II) के लिए NASA के शेफ और वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मेनू तैयार किया है, जो सेहतमंद भी है और स्वाद में भी लाजवाब है. यह खाना चारों एस्ट्रोनॉट्स को धरती की याद भी दिलाएगा और उनकी मांसपेशियों को भी मजबूत रखेगा.

10 दिन का सफर, लेकिन खाने में नहीं होगी कमी

चांद के पास जाने वाले इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स करीब 10 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे. इतने समय के लिए खाने-पीने की पूरी योजना पहले से तैयार कर ली गई है. मजेदार बात यह है कि उन्हें हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाना पड़ेगा. उनके पास अलग-अलग तरह के विकल्प मौजूद हैं, जिससे उनका मन भी लगा रहे और शरीर को जरूरी ताकत भी मिलती रहे.

यह भी पढे़ं:- चांद के इतने करीब जाकर भी क्यों लैंड नहीं करेंगे NASA के जांबाज! आखिर 54 साल बाद...

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स्पेस में भी मिलेगा स्वाद का मजा

अब वह समय नहीं रहा जब अंतरिक्ष में सिर्फ फीका और बेस्वाद खाना मिलता था. इस बार मेनू में कई तरह की चीजें रखी गई हैं. इस बार एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कॉफी पी सकेंगे, अलग-अलग तरह के ड्रिंक ले सकेंगे और मीठा खाने का भी मजा उठा सकेंगे. खाने में ऐसी चीजें शामिल की गई हैं, जो स्वादिष्ट भी हों और शरीर के लिए जरूरी पोषण भी दें.

मसालेदार खाना क्यों जरूरी है

अंतरिक्ष में खाने का स्वाद थोड़ा कम महसूस होता है. गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से शरीर के तरल पदार्थ (Fluids) सिर की ओर बढ़ते हैं, जिससे नाक बंद जैसी महसूस होती है और स्वाद लेने की क्षमता कम हो जाती है. तीखा खाना इस समस्या को दूर करता है और खाने का स्वाद बढ़ाता है. ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को मसालेदार या तीखा खाना ज्यादा पसंद आता है. इसी वजह से उनके मेनू में अलग-अलग तरह की सॉस और मसाले भी रखे गए हैं, ताकि खाने का स्वाद बना रहे.

मेनू में क्या-क्या है खास?

वैज्ञानिकों ने कोशिश की है कि एस्ट्रोनॉट्स को 'घर जैसी' फीलिंग आए. इसके लिए उन्होंने सूची में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल किया है, जो घर वाली फील दे सकें. एस्ट्रोनॉट्स की सूची में इस बार बारबेक्यू बीफ ब्रिसकेट (Barbecued Beef Brisket), मैकरोनी एंड चीज, वेजिटेबल क्विच और झींगा करी (Shrimp Curry) जैसे विकल्प रखे गए हैं. साइड डिश में स्पाइसी हरी फलियां, बटरनट स्क्वैश और फूलगोभी भी हैं. स्नैक्स और स्प्रेड की बात करें तो इसमें मैंगो सलाद, ब्लूबेरी ग्रेनोला और 58 खास तरह के टॉरटिला (Tortillas) को रखा गया है. मीठे में चॉकलेट पुडिंग, केक, कुकीज और कनाडा के खास 'मैपल क्रीम कुकीज' को शामिल किया गया है.

बिना फ्रिज के कैसे रहेगा खाना ताजा?

आर्टेमिस-2 के ओरियन (Orion) कैप्सूल में कोई फ्रिज नहीं है. इसलिए नासा ने एक खास 'कुदरती और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग' का इस्तेमाल किया है. इसमें ज्यादातर खाना सूखा (Dehydrated) है. एस्ट्रोनॉट्स इसमें एक खास डिस्पेंसर से गर्म पानी मिलाएंगे और वह खाने के लिए तैयार हो जाएगा. खाने को गर्म करने के लिए उनके पास एक छोटा सा ब्रीफकेस जैसा 'फूड वार्मर' है. अंतरिक्ष में ब्रेड के बजाय टॉरटिला का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्रेड के टुकड़े (Crumbs) हवा में तैरकर मशीनों को खराब कर सकते हैं, जबकि टॉरटिला से टुकड़े नहीं गिरते.

क्यों जरूरी है इतना तामझाम?

अगर आसान शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में 10 दिन तक बंद कैप्सूल में रहना मानसिक रूप से काफी थका देने वाला होता है. ऐसे में 'मनपसंद खाना' एस्ट्रोनॉट्स का मूड (Morale) अच्छा रखने और उन्हें फिट रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है. अपोलो मिशन के समय यात्री केवल सूखे पाउडर और ट्यूब वाले पेस्ट पर निर्भर थे, लेकिन आज का 'स्पेस फूड' किसी रेस्टोरेंट के मेनू से कम नहीं है.

यह भी पढ़ें:- NASA Artemis II Launch Live: कितने बजे होगा लॉन्च? घर बैठे कैसे देखें लाइव? जानिए...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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