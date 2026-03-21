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Hindi Newsविज्ञानमिशन मून: चांद की चौखट पर जाने से पहले कहां गए चारों जांबाज? जानिए NASA के 10 दिन वाले सन्नाटे का राज

मिशन मून: चांद की 'चौखट' पर जाने से पहले कहां गए चारों जांबाज? जानिए NASA के 10 दिन वाले सन्नाटे का राज

Artemis II Moon Mission: अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को चार जांबाज इतिहास रचने के लिए धरती छोड़ने की तैयार कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले नासा ने इन्हें एक ऐसी 'गुमनाम' जगह पर भेज दिया है जहां से इनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट चुका है. चांद के करीब जाने वाले चारों जांबाजों को10 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है. आखिर इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं... 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:05 AM IST
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मिशन मून: चांद की 'चौखट' पर जाने से पहले कहां गए चारों जांबाज? जानिए NASA के 10 दिन वाले सन्नाटे का राज

Artemis II Moon Mission: जरा सोचिए आप दुनिया की सबसे रोमाचंक सफर पर निकलने वाले हैं लेकिन उड़ान भरने से कुछ दिन पहसे ही आपको दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए. नासा के चांद मिशन आर्टेमिस II (Artemis II) में जाने वाले यात्रियों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है. अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2026 को संभवतः चांद की तरफ कूच करने वाले चारों जांबाज अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों के एकांत यानी हेल्थ क्वारंटीन में चले गए हैं. इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं...

इंसानियत एक बार फिर उस दहलीज पर खड़ी है जहां से साल 1972 के बाद किसी इंसान ने मुड़कर नहीं देखा. नासा का चांद मिशन आर्टेमिस II अब हकीकत बनने के बहुत ही करीब है. नासा के ताजा अपडेट के मुताबिक मिशन पर जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने 18 मार्च से अपनी हेल्थ क्वारंटीन शुरू कर दी है. यह मिशन 1 अप्रैल, 2026 को लॉन्च होने की उम्मीद है.

लॉन्च पैड पर पहुंचा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट
नासा के चांद मिशन आर्टेमिस II का रॉकेट 20 मार्च की सुबह अपने सफर के लिए लॉन्च पैड पर पहुंच गया है. नासा का यह 322 फुट ऊंचा SLS रॉकेट और Orion स्पेसक्राफ्ट अपने सफर के लिए लॉन्च पैड 39B पर सीना तानकर खड़ा हो गया है. इस बड़े और एडवांस रॉकेट को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से पैड तक लाने में लगभग 10 घंटे का समय लगा.
हाल ही में रॉकेट के ऊपरी हिस्से (ICPS) में हीलियम वॉल्व की समस्या और पुरानी बैटरियों को बदलने का काम सफलतापूर्वक कल लिया गया, जिससे अब यह मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है.

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क्वारंटीन में क्यों हैं अंतरिक्ष यात्री?
नासा के इस चांद मिशन आर्टेमिस II में जाने वाले 4 यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन फिलहाल ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में आइसोलेशन में हैं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांद पर जाने से पहले आखिरी आइसोलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चांद के करीब जाने वाले यात्री बीमार हैं या फिर कोई और समस्या? 

चांद के करीब जाने से पहले आइसोलेशन के पीछे का मकसद यह सुनिश्चित करना कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कोई बीमारी या वायरस स्पेस में न ले जाएं. दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण इंसानी शरीर की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है. ऐसे में नासा नहीं चाहता कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस धरती से इन यात्रियों के साथ चांद तक जाए और वहां उनकी जान को जोखिम में डाले. इसी वजह से इन्हें ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में आइसोलेट किया गया है.

अब आर्टेमेसि II के लॉन्च से 5 दिन पहले ये सभी फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचेंगे.

अब जानिए Artemis II मिशन क्यों है खास?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नासा का 10 दिनों का एक लूनर फ्लाईबाई मिशन है, जो साल 1972 के बाद पहली बार इंसानों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा.
इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से का चक्कर लगाकर उसकी ग्रैविटी का इस्तेमाल करते हुए वापस धरती पर आएगा.

ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष में मिला धरती के समुंदर से 140 लाख करोड़ गुना बड़ा महासागर; वैज्ञानिक हैरान
इस मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर सिस्टम का भी टेस्ट होगा, जिससे 260 Mbps की हाई-स्पीड से डेटा धरती पर भेजा जा सकेगा. यह आने वाले समय में मंगल मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

अगर नासा का यह मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च होता है और सफल रहता है तो ये चार जांबाज चांद के करीब पहुंचने वाले दुनिया के 25वें से 28वें व्यक्ति बन जाएंगे.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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