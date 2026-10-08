/चांद पर आखिर क्या चमक रहा था? Artemis-2 यात्रियों ने देखा अंधेरे में रोशनी का अनोखा द्वीप, वैज्ञानिक भी हुए हैरान!

चांद का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में सबसे पहले सफेद चांदनी से नहाया हुआ शांत सा रूप आता है, लेकिन अंतरिक्ष से एक ऐसा मंजर सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है. नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कुछ ऐसा देखा, जिससे लगा मानो वहां रोशनी के छोटे-छोटे द्वीप तैर रहे हों. अंधेरे के बीच चमकती इन आकृतियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
Artemis-II मिशन के यात्रियों ने चांद की सतह का ऐसा नजारा देखा है, जिसमें अंतरिक्ष से चांद के कुछ हिस्से अंधेरे के बीच अलग अलग रोशनी के टापुओं जैसे दिखाई दे रहे थे. पहली नजर में यह नजारा किसी रहस्यमयी रोशनी जैसा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे वजह चांद की ऊंची नीची सतह है.
NASA की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, यह नजारा चांद के उस हिस्से में दिखाई दिया जहां दिन और रात की सीमा एक दूसरे से मिलती है. इसे लूनर टर्मिनेटर कहते हैं. इसी इलाके में सूरज की रोशनी बहुत कम कोण से चांद की सतह पर पड़ती है. ऐसी रोशनी में चांद के पहाड़, गड्ढों की किनारियां और घाटियां सामान्य से कहीं ज्यादा उभरी हुई दिखाई देती हैं. ऊंचे हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, वहीं उनके आसपास के निचले इलाके अंधेरे में चले जाते हैं. इसी कारण से अंतरिक्ष यात्रियों को ये हिस्से अंधेरे के बीच चमकते हुए टापुओं जैसे दिखाई दिए.
Artemis-II के अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर के मुताबिक उन्हें चांद की सतह पर ऐसे इलाकों का ग्रुप दिखाई दिया, जो चारों ओर काले अंधेरे से घिरा हुआ था. कुछ पहाड़ ऐसे भी दिखे जिन पर रोशनी पड़ रही थी, वहीं वे उस सीमा से काफी आगे थे जहां से चांद का दिन समाप्त होता हुआ दिकाई दे रहा था. मिशन कमांडर रीड वाइसमैन ने भी चांद की सतह को बहुत ऊबड़ खाबड़ बताया. उनके अनुसार, टर्मिनेटर के पास पड़ने वाली छायाओं ने चांद की पहाड़ियों और घाटियों को इस तरह उभार दिया कि उसका दूर वाला हिस्सा सामान्य से कहीं ज्यादा खुरदरा नजर आया.
ये है तस्वीर
NASA ने साफ किया है कि चांद पर कोई रहस्यमयी रोशनी या चमकते द्वीप नहीं बने हैं. ये सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद ऊंचे इलाके हैं, जो आसपास के निचले हिस्सों की तुलना में ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में रहते हैं. वैज्ञानिकों के लिए यह नजारा काफी खास है. चांद पर सूरज की रोशनी के अलग अलग कोणों में सतह की बनावट को समझना आसान हो जाता है. लंबी छायाओं के कारण से छोटे पहाड़, घाटियां, गड्ढों की दीवारें और दूसरी भौगोलिक संरचनाएं भी साफ दिखाई देने लगती हैं.
NASA की रिपोर्ट में इन टर्मिनेटर आइलैंड्स ऑफ लाइट का एक खास नक्शा भी दिया गया है. इसमें Stebbins, Carnot और Fowler क्रेटर के आसपास ऐसे इलाकों को दिखाया गया है जहां ऊंची सतह आसपास के अंधेरे से ऊपर निकलकर रोशनी में दिखाई दे रही थी. यानी चांद पर अचानक कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं जली थी. असल में वहां के पहाड़ों ने घाटियों से पहले सूरज की रोशनी पकड़ ली थी. यही कारण है कि स्पेस से चांद की सतह छोटे छोटे चमकते टापुओं जैसी नजर आई.
बता दें कि नासा का Artemis-II मिशन अप्रैल 2026 में ही खत्म हो गया है. अब NASA ने 7 अक्टूबर 2026 को उस मिशन की तस्वीरें, ऑडियो और वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके बाद से यह तस्वीर चर्चा में है.