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चांद पर आखिर क्या चमक रहा था? Artemis-2 यात्रियों ने देखा अंधेरे में रोशनी का अनोखा द्वीप, वैज्ञानिक भी हुए हैरान!

चंद्रमा हर समय एक जैसा नहीं दिखाई देता है. अंतरिक्ष से एक ऐसी तस्वीर आई है, जिसने एक नई चर्चा छेड़ दी है. Artemis-II मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर अंधेरे के बीच चमकते कुछ हिस्से देखे थे. आइए जानते हैं क्या है वह.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 08, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 07:38 PM IST
चांद पर आखिर क्या चमक रहा था? Artemis-2 यात्रियों ने देखा अंधेरे में रोशनी का अनोखा द्वीप, वैज्ञानिक भी हुए हैरान!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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