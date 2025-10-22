ये AI का मामला है! कंप्यूटर चलेगा धरती पर तो स्पेस में डेटा सेंटर क्यों भेजना चाहती हैं कंपनियां?

आपको जानकर शायद ताज्जुब हो कि जिस तेजी से हम एआई यूज कर रहे हैं जल्द ही इसमें स्पेस कनेक्शन जुड़ने वाला है. हां, धरती पर एआई (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. ऐसे में डेटा सेंटरों की डिमांड में भी कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इन सेंटरों को हम गोदाम समझ सकते हैं जहां रखे कंप्यूटरों में डेटा रखा होता है और प्रॉसेस होता रहता है. इसके लिए काफी जमीन और भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. ऐसा होगा तो कार्बन डाई ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा निकलेगा. इसके लिए एक्सपर्ट और कंपनियां स्पेस की तरफ देख रही हैं.

गोल्डमैन सैक्स की मानें तो 2030 यानी अगले पांच साल में ही डेटा सेंटरों के लिए बिजली की डिमांड 165 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी. कुछ डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) का उपयोग करते हैं और कुछ का निर्माण अक्षय ऊर्जा उत्पादन के साथ किया जा रहा है. हालांकि सोलर और पवन ऊर्जा फार्म जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए काफी जगह की जरूरत होती है और ऐसा ही डेटा सेंटर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जरूरी होता है.

अब कुछ एक्सपर्ट और कंपनियां धरती पर उपलब्ध जमीन की समस्या को देखते हुए स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की सोच रहे हैं. हां, स्पेस में डेटा सेंटर बनने से सोलर एनर्जी की डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी. इसमें किसी तरह से बादलों की दिक्कत, रात के अंधेरे आदि का असर नहीं होगा. अभी धरती पर मौसम के हिसाब से असर पड़ता रहता है.

यूरोप में इस दिशा में एक ASCEND प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है. इसका मकसद CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर की सुलभता को समझना है. फ्रांस की कंपनी थेल्स एलेनिया स्पेस ने स्टडी में पाया कि लगातार सौर ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए डेटा सेंटरों को स्पेस में भेजने से डेटा होस्टिंग और प्रॉसेसिंग के लिए ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और शानदार समाधान मिल सकता है. कहा गया है कि यह सब कई क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति पर निर्भर करेगा.

रॉकेट लॉन्च से होने वाला कुल उत्सर्जन अभी एविएशन इंडस्ट्री से होने वाले उत्सर्जन का केवल एक हिस्सा है. रॉकेट ज्यादा ऊंचाई पर प्रदूषक छोड़ते हैं, जहां वे ज्यादा समय तक रहते हैं. ASCEND की स्टडी में अनुमान लगाया है कि स्पेस में डेटा सेंटरों को धरती पर मौजूद सेंटरों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए एक ऐसे लॉन्चर की जरूरत होगी जो अपने जीवनकाल में मौजूदा लॉन्चरों की तुलना में 10 गुना कम कार्बन छोड़े.

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा रॉकेट कब तक बनेगा. स्पेसएक्स ने पर्यावरण अनुकूल रॉकेट डिजाइन को पेश करने की कोई योजना नहीं बताई है.