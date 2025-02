Explained: 22 दिसंबर 2032 को कहां 'प्रलय' आएगी? ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं, कुछ और है

Frequently Asked Questions on 2024 YR4: भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस समय एक तारीख की काफी चर्चा है. 22 दिसंबर 2032 को आखिर क्या होने वाला है? क्या कोई प्रलय आने वाली है? खास बात यह है कि इसकी भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने नहीं की है. साइंटिस्ट कुछ हद तक किसी शहर की बर्बादी की आशंका जता रहे हैं. हालांकि इसे समझना इतना आसान नहीं है. नासा के साइंटिस्ट रोज इस पर नजर रख रहे हैं. एआई की तस्वीरें दिखाकर सोशल मीडिया पर अलग ही डर फैल रहा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि 2024 YR4 नाम वाले जिस क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की आशंका जताई जा रही है, वो क्यों है और क्या उसे रोका जा सकता है?

क्षुद्रग्रह कितना बड़ा है?

2024 YR4 asteroid करीब 130-300 फीट (40-90 मीटर) का हो सकता है. निश्चित आकार किसी को पता नहीं है.

क्या क्षुद्रग्रह 2024 YR4 पृथ्वी से टकराएगा?

अभी इस एस्टेरॉयड के 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है. हालांकि यह गणना या कहिए विश्लेषण के आधार पर है. इसमें उतार-चढ़ाव आगे देखने को मिल सकता है. मतलब कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि क्या होगा. इसे समझने के लिए आप वीडियो देखिए. पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है और यह क्षुद्रग्रह घूमते हुए दिसंबर 2032 में धरती के काफी करीब पहुंच जाएगा. अब यह संभावना एस्टेरॉयड की स्पीड के हिसाब से बदलती रहेगी. खगोलविद इसी पर लगातार नजर रखे हुए हैं. अगर दोनों के रास्ते मिलते हैं यानी क्षुद्रग्रह धरती की तरफ आता है तो कुछ भी हो सकता है.

Observations made on Feb. 19 – 20 of asteroid 2024 YR4 have further decreased its chance of Earth impact on Dec. 22, 2032, to 0.28%. NASA’s planetary defense teams will continue to monitor the asteroid to improve predictions of its trajectory.

क्या लगातार 2032 तक इस पर नजर रखेंगे?

नहीं. ऐसा संभव नहीं है क्यों अप्रैल 2025 तक यह एस्टेरॉयड इतना दूर हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों से देखा नहीं जा सकेगा. आगे यह किस दिशा में और कितनी स्पीड में बढ़ा है, यह 2028 में जाकर पता चलेगा. उस समय 2024 YR4 फिर से पृथ्वी के करीब आ चुका होगा. यहां ध्यान रखना होगा कि सभी पिंड सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं.

अगर क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है तो कितना नुकसान होगा?

क्षुद्रग्रह अगर पृथ्वी पर गिरता है तो कितनी तबाही होगी, यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता. हालांकि इसे साइंटिस्ट 'सिटी किलर' मान रहे हैं मतलब छोटा शहर इससे बर्बाद हो सकता है. अब एआई की मदद से बनाया यह वीडियो देखिए. इसे आप पुष्ट जानकारी नहीं केवल समझने के हिसाब से देखिए.

This video shows what might occur in 2032 if an asteroid were to strike Earth, This comes after the estimated likelihood of the asteroid 2024 YR4 striking our planet increased from 1.9% to 2.3%. pic.twitter.com/bdEbOMJJiu

— Daily Loud (@DailyLoud) February 14, 2025