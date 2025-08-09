धरती के पास से गुजरेगा प्लेन जितना बड़ा एस्टेरॉयड! 44131 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, अगर टकराया…

2025 OY12: आसमास से आने वाली हमारे पृथ्वी के लिए खतरा भी हो सकती हैं. ऐसे में ही एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 2025 OY12 है वैज्ञानिकों ने उसपर नजर बना रखी है. NASA ने यह बताते हुए कहा कि एक एस्टेरॉयड जो लगभग किसी हवाई जहाज के आकार है और अंतरिक्ष में है और 27,422 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है वह 9 अगस्त को पृथ्वी की 984,000 मील की दूरी से गुजरेगा.

नहीं है कोई खतरा

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस उल्कापिंड से धरती को कोई खतरा नहीं है, दरअसल, NASA तब तक किसी भी उल्कापिंड को खतरनाक नहीं मानता है जब तक वह पृथ्वी से 74 लाख किलोमीटर की दूरी पर ना हो और उल्कापिंड 85 मीटर से ज्यादा चौड़ा ना हो. 2025 OY12 इनके हिसाब से अलग है इसलिए इससे खतरा नहीं है. यह एस्टेरॉयड धरती के करीब से चुपचाप निकल जाएगा लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसपर नजर बनाए हुए हैं.

भारत भी करेगा रिसर्च

सबसे पहले आपको बताते चलें कि एस्टेरॉयड पर इसरो और नासा जैसी एजेंसियां नजर रखती हैं और इन एस्टेरॉयड को लेकर सतर्क भी रहती हैं. भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि भारत अब एस्टेरॉयड पर रिसर्च करेगा और साथ ही यह भी बताया कि आने वाले कुछ सालों में ही इसरो जाक्स, ईएसए और नासा जैसी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा.

उन्होंने बताया कि उनका मेन टारगेट एक दूसरा एस्टेरॉयड है जो इससे कई ज्यादा बड़ा है और इसका नाम अपोफिस है, आपको बता दें कि यह 2029 में धरती के बेहद ही करीब से गुजरेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि वह इस एस्टेरॉयड के बारे में पहले ही जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे.