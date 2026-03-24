Advertisement
trendingNow13151715
Hindi Newsविज्ञानआज पृथ्वी की बगल से निकलेगा एस्टरॉयड! बस जैसा आकार और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार, जानें क्या हमें कोई खतरा है?

आज पृथ्वी की 'बगल' से निकलेगा एस्टरॉयड! बस जैसा आकार और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार, जानें क्या हमें कोई खतरा है?

The Asteroid Flyby: धरती की ओर एक विशालकाय आसमानी आफत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. बस के आकार का एक एस्टेरॉयड (Asteroid) आज 24 मार्च, 2026 को हमारे बेहद करीब से गुजरने वाला है. NASA के वैज्ञानिक इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज पृथ्वी की 'बगल' से निकलेगा एस्टरॉयड! बस जैसा आकार और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार, जानें क्या हमें कोई खतरा है?

The Asteroid Flyby: अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड का पृथ्वी के पास से गुजरना एक सामान्य घटना है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट 'करीब' आता है, तो वैज्ञानिकों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. NASA के 'एस्टेरॉयड वॉच' (Asteroid Watch) डैशबोर्ड के अनुसार, आज यानी 24 मार्च 2026 को एस्टेरॉयड 2026 FQ2 पृथ्वी के सबसे करीब होगा. लगभग 40 फीट चौड़ा यह एस्टेरॉयड किसी बड़ी सिटी बस के बराबर है और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है. हालांकि, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार यह धरती के लिए खतरा नहीं है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि यह एस्टेरॉयड हमसे कितनी दूर है और क्या इससे घबराने की कोई बात है?

कितनी दूरी से गुजरेगा ये एस्टेरॉयड?

वैज्ञानिकों के अनुसार, एस्टेरॉयड 2026 FQ2 धरती से करीब 11 लाख मील (लगभग 18 लाख किलोमीटर) की दूरी से गुजरेगा. सुनने में यह दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से इस दूरी को 'बेहद करीब' माना जाता है. क्योंकि यह पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है. इसकी चौड़ाई लगभग 30 से 40 फीट के बीच है, जो इसे एक बस जितना बड़ा बनाती है.

क्या धरती को है कोई खतरा?

क्या यह हमसे टकरा सकता है? नासा के 'सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज' (CNEOS) ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इससे डरने की कोई बात नहीं है. वैज्ञानिकों ने इसकी कक्षा (Orbit) का बारीकी से अध्ययन किया है और यह सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा. अगर बस के आकार का कोई पत्थर गलती से धरती के वायुमंडल में घुसता भी है, तो वह जमीन तक पहुंचने से पहले ही घर्षण (Friction) के कारण जलकर खाक हो जाएगा और हमें सिर्फ एक 'टूटता तारा' नजर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- पढ़ाई छोड़... देखा समंदर को प्लास्टिक मुक्त करने का सपना, बना दिया कचरा खाने वाला...

NASA क्यों रख रहा है नजर?

NASA ऐसे पत्थरों को 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स' (NEO) कहता है. भले ही 2026 FQ2 से खतरा नहीं है, लेकिन इसकी निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना को कम करने के लिए इनका डेटा बहुत काम आता है. नासा की DART जैसी तकनीकें अब हमें इन आसमानी दुश्मनों का रास्ता बदलने की ताकत भी देती हैं.

आसमान में दिखेगा नजारा?

आम आंखों से इस छोटे एस्टेरॉयड को देख पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरी और टेलिस्कोप इस एस्टेरॉयड की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो आज जब आप रात को आसमान की ओर देखें, तो याद रखिएगा कि एक बस जितना बड़ा पत्थर चुपचाप हमारे बगल से निकल गया.

मार्च में एस्टेरॉयड्स की 'लाइन' लगी है!

दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई छोटे-बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरे हैं. कल यानी 23 मार्च को भी तीन बस के आकार के एस्टेरॉयड्स (2026 FU3, 2026 FL3 और 2022 FY) ने सुरक्षित दूरी से फ्लाईबाय किया था. यह ब्रह्मांड की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अब हमारी एडवांस टेलिस्कोप टेक्नोलॉजी की वजह से हम आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं.

यह भी पढे़ं:- मिल गया मंगल का 'संजीवनी' पौधा! लाल ग्रह के जहर को सोखकर उसे बना देगा रहने लायक...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

NASA asteroid alertBus sized asteroidNASA asteroid flybynear earth object

Trending news

चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
West Bengal Election 2026
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
Assam Elections 2026
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?