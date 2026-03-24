आज पृथ्वी की 'बगल' से निकलेगा एस्टरॉयड! बस जैसा आकार और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार, जानें क्या हमें कोई खतरा है?

The Asteroid Flyby: अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड का पृथ्वी के पास से गुजरना एक सामान्य घटना है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट 'करीब' आता है, तो वैज्ञानिकों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. NASA के 'एस्टेरॉयड वॉच' (Asteroid Watch) डैशबोर्ड के अनुसार, आज यानी 24 मार्च 2026 को एस्टेरॉयड 2026 FQ2 पृथ्वी के सबसे करीब होगा. लगभग 40 फीट चौड़ा यह एस्टेरॉयड किसी बड़ी सिटी बस के बराबर है और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है. हालांकि, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार यह धरती के लिए खतरा नहीं है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि यह एस्टेरॉयड हमसे कितनी दूर है और क्या इससे घबराने की कोई बात है?

कितनी दूरी से गुजरेगा ये एस्टेरॉयड?

वैज्ञानिकों के अनुसार, एस्टेरॉयड 2026 FQ2 धरती से करीब 11 लाख मील (लगभग 18 लाख किलोमीटर) की दूरी से गुजरेगा. सुनने में यह दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से इस दूरी को 'बेहद करीब' माना जाता है. क्योंकि यह पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है. इसकी चौड़ाई लगभग 30 से 40 फीट के बीच है, जो इसे एक बस जितना बड़ा बनाती है.

क्या धरती को है कोई खतरा?

क्या यह हमसे टकरा सकता है? नासा के 'सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज' (CNEOS) ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इससे डरने की कोई बात नहीं है. वैज्ञानिकों ने इसकी कक्षा (Orbit) का बारीकी से अध्ययन किया है और यह सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा. अगर बस के आकार का कोई पत्थर गलती से धरती के वायुमंडल में घुसता भी है, तो वह जमीन तक पहुंचने से पहले ही घर्षण (Friction) के कारण जलकर खाक हो जाएगा और हमें सिर्फ एक 'टूटता तारा' नजर आएगा.

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NASA क्यों रख रहा है नजर?

NASA ऐसे पत्थरों को 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स' (NEO) कहता है. भले ही 2026 FQ2 से खतरा नहीं है, लेकिन इसकी निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना को कम करने के लिए इनका डेटा बहुत काम आता है. नासा की DART जैसी तकनीकें अब हमें इन आसमानी दुश्मनों का रास्ता बदलने की ताकत भी देती हैं.

आसमान में दिखेगा नजारा?

आम आंखों से इस छोटे एस्टेरॉयड को देख पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरी और टेलिस्कोप इस एस्टेरॉयड की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो आज जब आप रात को आसमान की ओर देखें, तो याद रखिएगा कि एक बस जितना बड़ा पत्थर चुपचाप हमारे बगल से निकल गया.

मार्च में एस्टेरॉयड्स की 'लाइन' लगी है!

दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई छोटे-बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरे हैं. कल यानी 23 मार्च को भी तीन बस के आकार के एस्टेरॉयड्स (2026 FU3, 2026 FL3 और 2022 FY) ने सुरक्षित दूरी से फ्लाईबाय किया था. यह ब्रह्मांड की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अब हमारी एडवांस टेलिस्कोप टेक्नोलॉजी की वजह से हम आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं.

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