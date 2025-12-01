धरती से दूर एस्टेरॉयड पर मिला इंसानों वाला एसिड! नासा का स्पेसक्राफ्ट लेकर आया था सैंपल

एक छोटे से एस्टेरॉयड पर नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजकर सैंपल इकट्ठा किया था. उस सैंपल की जांच में अब एक महत्वपूर्ण एसिड मिला है. हां, वो अमीनो एसिड है. धरती के करीब यह एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल के बनने के समय का है. इसी बेन्नू एस्टेरॉयड पर NASA के OSIRIS-REx मिशन के तहत सैंपल इकट्ठा किया गया था. 2020 में एस्टेरॉयड पर स्पेसक्राफ्ट उतरा और 121.6 ग्राम चट्टानें और धूल इकट्ठा की. 2023 में वह ये सब लेकर सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आया. NASA ने उस सैंपल का एक छोटा सा हिस्सा दुनियाभर के रिसर्चर्स को शोध के लिए दे रखा है.

अमीनो एसिड या अम्न ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं. खास बात यह है कि अमीनो एसिड सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है और इन्हें भोजन के जरिए ही हासिल किया जा सकता है. बेन्नू की स्टडी से साइंटिस्ट्स को जीवन की शुरुआत के बारे में एक झलक मिलती है. बेन्नू के सैंपल से ट्रिप्टोफैन की पहचान की गई है. इससे एस्टेरॉयड पर प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की संख्या 20 में से 15 हो गई है.

NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एस्ट्रोबायोलॉजी एनालिटिकल लेबोरेटरी के एक एस्ट्रोकेमिस्ट जोस अपोंटे ने कहा कि बेन्नू एस्टेरॉयड में ट्रिप्टोफैन मिलना एक बड़ी बात है क्योंकि ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल अमीनो एसिड में से एक है और अब तक इसे किसी भी उल्कापिंड (meteorite) या स्पेस सैंपल में नहीं देखा गया था. वह भी इस स्टडी में शामिल थे और इसे PNAS जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

एक एस्टेरॉयड में ट्रिप्टोफैन का होना इस बात को सपोर्ट करता है कि जीवन की शुरुआत केवल धरती पर ही नहीं हुई होगी. इसे स्पेस में स्वाभाविक रूप से बनते देखना हमें बताता है कि ये चीजें शुरुआती सोलर सिस्टम में ही बन रही थीं. इससे जीवन की शुरुआत आसान हुई होगी.

बेन्नू नाम मिस्र के एक पुराने देवता के नाम पर रखा गया है. यह देवता सूरज, दुनिया बनाने और दोबारा जन्म लेने से जुड़े हैं. यह स्पेस रॉक एक तरह का पिंड है जो 2 अरब से 700 मिलियन साल पहले किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड से टूटकर अलग हुआ होगा. इसके भीतर के केमिकल बताते हैं कि यह सोलर सिस्टम की शुरुआत के समय का है यानी 4.5 अरब साल पहले. यह करीब 1.75 मिलियन साल से धरती के पास चक्कर लगा रहा है. डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि साल 2182 में यह धरती से टकरा सकता है.

असल में बेन्नू जिस चीज से बना है, वह सुपरनोवा से आया था. यानी पुराने तारों में धमाके हुए जो सोलर सिस्टम बनने से बहुत पहले हुए थे. धमाकों की बहुत ज्यादा गर्मी से एस्टेरॉयड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स झुलस गए. सूरज से आने वाले रेडिएशन से अंदर के एलिमेंट्स बदल गए. बेन्नू में अमोनिया भी पाया गया है, एक ऐसा केमिकल जो अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद कर सकता है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साइंटिस्ट ने कहा कि इससे हमें यह पता चलता है कि जीवन से जुड़ी कई चीजें ऐस्टरॉयड आदि के भीतर प्राकृतिक रूप से पैदा हो सकती हैं. ट्रिप्टोफैन की खोज आगे की कड़ी है. अमीनो एसिड अंतरिक्ष में उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी तक पहुंचाए जा सकते हैं.

वैसे बेन्नू पर पहले कुल 33 अमीनो एसिड पाए गए हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 14 का इस्तेमाल धरती पर रहने वाले जीव प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं. ट्रिप्टोफैन बाद वाले ग्रुप में शामिल होगा. यह भी अमीनो एसिड की उस कैटेगरी में आता है जिसे साइंटिस्ट जरूरी कहते हैं क्योंकि इंसान का शरीर इन्हें नहीं बना सकता और इन्हें खाने से लेना पड़ता है.