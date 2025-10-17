Advertisement
बाल-बाल बची धरती...पृथ्वी के बगल से गुजरा 6 मंजिला इमारत जितना एस्टेरॉयड, बस आया और चला गया!

Asteroid Near Earth: एक नई खोजी गई अंतरिक्ष चट्टान बुधवार (15 अक्टूबर)को पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजर गई. यह चट्टान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के केवल एक-चौथाई हिस्से पर थी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:25 PM IST
Science Latest News: NASA की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के आंकड़ों के अनुसार, 2025 टीपी5(2025 TP5)नाम का यह क्षुद्रग्रह हमारे ग्रह के पास से शाम 4:09 बजे EDT पर 60,328 मील (97,089 किलोमीटर)की सबसे कम दूरी से गुजरा. JPL ने बताया कि पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद 2025 टीपी5 गुरुवार (16 अक्टूबर)को चंद्रमा के भी बहुत करीब से गुजरा. इसे ऐसे समझें कि, चंद्रमा की औसत दूरी 238,855 मील(384,400 किलोमीटर)है. मतलब यह चंद्रमा की दूरी के एक-चौथाई हिस्से पर था और इसका आकार 6 मंजिला इमारत जितना है.

धरती के सबसे करीब कब आया था?
यह एस्टेरॉयड 2025 टीपी5 सितंबर 1979 में भी पृथ्वी के काफी करीब आया था पर खगोलविदों ने इसे हाल ही में खोजा. वैज्ञानिकों ने मंगलवार(13 अक्टूबर)को सुबह लगभग 4:07 बजे हवाई के मौना कीआ में स्थित एक केंद्र में एटीएलएएस(ATLAS)सिस्टम का इस्तेमाल करके इस अंतरिक्ष चट्टान की खोज की.

कैसे होती है एस्टेरॉयड की तलाश?
ATLAS वेबसाइट के मुताबिक, यह हवाई यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और NASA द्वारा पैसा लगाकर बनाया गया 4 दूरबीनों वाला एक पूर्व-चेतावनी सिस्टम है जो क्षुद्रग्रहों की तलाश करता है. हालांकि, इसे संभावित पूर से खतरनाक क्षुद्रग्रहों की तलाश के लिए बनाया गया है लेकिन यह खास क्षुद्रग्रह कोई खतरा नहीं था. 

क्या इससे धरती को कोई खतरा था?
वैज्ञानिकों ने कई दशकों से धरती से टकरा सकने वाले खतरनाक आकार के एस्टेरॉयड की सूची तैयार की है लेकिन कई दशकों की खोज के बाद भी उन्हें हमारे ग्रह के लिए कोई तुरंत खतरा नहीं मिला है. दरअसल, तकनीक इतनी ए़डवांस हो गई है कि अब हर महीने झरती के पास से गुजरने वाले कई छोटे क्षुद्रग्रहों का मिलना आम बात हो गई है. ऐसा ही एक क्षुद्रग्रह इस अक्टूबर की शुरुआत में ISS की ऊंचाई पर हमारे ऊपर से गुजरा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

