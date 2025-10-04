धरती से टकराने से बाल-बाल बचा एस्टेरॉयड, अंटार्कटिका के बस 300 किमी ऊपर से गुजरा 'स्पेस बुलेट'

Science News in Hindi: एक क्षुद्रग्रह Antarctica की बर्फीली जमीन से सिर्फ 300 किमी की बहुत ही कम दूरी से गुजरा. इस छोटी अंतरिक्ष की चट्टान को C15KM95 नाम दिया गया है. यह 1 अक्टूबर को धरती के पास से गुजरा था. यह ज्यादातर अंतरिक्ष की चीजों से बहुत नीचे की ऊंचाई पर था और ISS समेत कई सैटेलाइट्स के रास्ते से भी नीचे से गुजरा. इसकी खोज लगभग आने से बस कुछ घंटे पहले ही हुई थी. C15KM95 का आकार 2 मीटर से भी कम है और इससे कोई भी खतरा नहीं था. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि Asteroid का इतनी कम ऊंचाई पर उड़ना बहुत ही दुर्लभ घटना है.

क्या इससे कोई खतरा था?

धरती की निचली कक्षा में घूमने वाले सैटेलाइट्स आमतौर पर धरती से लगभग 340 किमी ऊपर चक्कर लगाते हैं जबकि ISS लगभग 400 किमी ऊपर परिक्रमा करता है. भले ही यह ISS की कक्षा के बहुत नजदीक था लेकिन वैज्ञानिकों ने तुंरत ही साफ कर दिया कि इससे कोई खतरा नहीं था. ऐसा इसलिए क्योंकि ISS अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं गुजरता है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में 'दुष्ट ग्रह' का कोहराम...रिकॉर्ड गति से निगल रहा है हर चीज, बृहस्पति से 10 गुना भारी!

Add Zee News as a Preferred Source

कब मिली इसकी जानकारी?

C15KM95 क्षुद्रग्रह का पता सबसे नजदीक आने से बस कुछ घंटे पहले ही चल पाया था जिसकी वजह से चेतावनी देने या नजर रखने के लिए बहुत कम समय मिला. Asteroids को पहचानने वाले सिस्टम में सुधार होने के बावजूद ऐसी छोटी चट्टानों पर नजर रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें अक्सर अंधेरे में होती हैं और बहुत नजदीक आने तक ठीक से दिखाई नहीं देतीं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर मिला 'दानव की उंगली जैसा निशान'! NASA ने शेयर की तस्वीर, बताया- ये फिंगरप्रिंट तो...

क्या इससे भविष्य में कोई खतरा होगा?

वैज्ञानिकों के लिए यह पास से गुजरने वाली घटना अपनी मॉनिटरिंग के तरीकों को बेहतर बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी बढ़ाने का मौका लेकर आई है. दरअसल इंसान सैटेलाइट्स पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं इसलिए धरती के आस-पास के अंतरिक्ष को समझना और उस पर नजर रखना अब और भी जरूरी हो गया है.