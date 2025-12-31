चूर-चूर होगा चांद...? 2032 में चंद्रमा से टकरा सकता है 60 मीटर का एस्टेरॉयड, पृथ्वी को भी है...

Asteroid 2024 YR4: साल 2024 के आखिर में एक एस्टेरॉयड को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हो गए थे. इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 रखा गया है. शुरुआत में आशंका जताई गई थी कि यह 2032 में धरती से टकरा सकता है. हालांकि बाद में गणनाओं से साफ हुआ कि धरती पर कोई सीधा खतरा नहीं है. इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब इसी एस्टेरॉयड को लेकर एक नई चिंता सामने आई है.

चांद से टकराने की 4 प्रतिशत संभावना

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार, एस्टेरॉयड 2024 YR4 तेजी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके चंद्रमा से टकराने की संभावना करीब 4 प्रतिशत है. यानी अभी भी इसके रास्ता बदलने की संभावना ज्यादा है. करीब 96 प्रतिशत चांस है कि यह चंद्रमा और धरती दोनों से सुरक्षित दूरी बनाकर निकल जाएगा.

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी इस आशंका की पुष्टि की है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस एस्टेरॉयड की दिशा और गति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साल 2026 तक इसकी स्थिति और साफ हो जाएगी. तब तक यह भी संभव है कि इसके टकराने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर थोड़ा बढ़ भी सकती है.

एक किलोमीटर तक चौड़ा गड्ढा

अगर एस्टेरॉयड 2024 YR4 चंद्रमा से टकराता है, तो इसका असर काफी बड़ा हो सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर तक चौड़ा गड्ढा बन सकता है. इस टक्कर से बड़ी मात्रा में मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है, जो धरती के आसपास घूम रहे उपग्रहों के लिए खतरा बन सकता है. इससे उल्का वर्षा जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं.

इस संभावित खतरे को देखते हुए नासा और यूरोपीय एजेंसियां समाधान पर विचार कर रही हैं. वैज्ञानिकों के बीच एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजने जैसे सुझावों पर चर्चा हो रही है. फिलहाल किसी योजना पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं.

