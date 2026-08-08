/सिर्फ SpaceX के पास थी जो तकनीक, अब भारत ने किया बड़ा धमाका; बनाया FFSC रॉकेट इंजन, जानें क्यों है खास

भारत के स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO के बाद अब देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने बड़ा कारनामा किया है. बेंगलुरु के स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले फुल-फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का सफल अनावरण किया है. रॉकेट साइंस की दुनिया में इस तकनीक को सबसे कठिन और दुर्लभ माना जाता है, जिसे अब तक सिर्फ अमेरिका की स्पेसएक्स ही अंतरिक्ष तक पहुंचा सकी है. भारत की यह कामयाबी री-यूजेबल रॉकेट की रेस में एक बड़ा गेमचेंजर साबित होने जा रही है.
बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने देश के पहले स्वदेशी फुल-फ्लो स्टेज्ड कंबशन यानी FFSC रॉकेट इंजन का अनावरण किया है. 800-किलोन्यूटन क्षमता वाले इस इंजन को एवरेस्ट नाम दिया गया है.
किसी भी रॉकेट इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर को बहुत ज्यादा दबाव पर दहन कक्ष यानी कम्बशन चेंबर में भेजने के लिए टर्बोपंप की जरूरत होती है.
आमतौर पर रॉकेट इंजन दो तरीकों से काम करते हैं-
EVEREST — India’s first full-flow staged combustion (FFSC) rocket engine.
80-tonne class. Fully integrated. Designed and manufactured in Bengaluru, India. pic.twitter.com/F8fjCsFntk
— Astrobase Space (@astrobase_space) August 7, 2026
गैस-जनरेटर साइकिल
इसमें थोड़ा सा ईंधन जलाकर पंप चलाए जाते हैं और बचा हुआ धुआं बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है.
स्टेज्ड कंबशन साइकिल
इसमें ईंधन को पहले से थोड़ा जलाकर मेन चेंबर भेजा जाता है, जिससे शक्ति बढ़ती है.
FFSC तकनीक इन सबसे एक कदम आगे है-
इसमें दो अलग-अलग प्री-बर्नर होते हैं एक ईंधन-समृद्ध और दूसरा ऑक्सीडाइजर-समृद्ध. इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर की एक-एक बूंद पहले टर्बोपंप को शक्ति देती है और फिर मेन कम्बशन चेंबर में जाती है. इसमें कोई भी प्रोपेलेंट बर्बाद नहीं होता, जिससे यह दुनिया का सबसे कुशल केमिकल रॉकेट इंजन बन जाता है.
FFSC तकनीक को विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इसकी क्योंकि
अद्भुत ईंधन दक्षता
ज्यादा दबाव सहन करने की क्षमता
छोटे आकार में ज्यादा थ्रस्ट
इसकी सबसे बड़ी चुनौती मटीरियल साइंस और प्रीसिजन इंजीनियरिंग है. बहुत ज्यादा गर्म और ऑक्सीजन-समृद्ध गैसों को हाई प्रेशर पर संभालना आसान नहीं होता. इसके लिए एडवांस धातुओं और सटीक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है.
भविष्य के स्पेस मिशन में रॉकेट्स को बार-बार इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लागत कम हो सके. SpaceX और दूसरे ग्लोबल कंपनियों से मुकाबले के लिए भारत को इस तकनीक की जरूरत थी.
भारत में इन-स्पेस के सहयोग और स्पेस सेक्टर के सुधारों के बाद प्राइवेट कंपनियां अब ISRO के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं.
इसरो जहां अपने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर का यह इंजन भारत को री-यूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक में एक कदम आगे ले जाएगा.
इससे भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म होगी.
फिलहाल भारत इस तकनीक का अभी टेस्ट वाले फेज में है. SpaceX का रैप्टर इंजन कई उड़ानों में इस्तेमाल हो चुका है और उसने कामर्सियल परिपक्वता हासिल कर ली है. वहीं, भारत के एवरेस्ट इंजन का अभी फुल-स्केल हॉट-फायर टेस्ट और कई ट्रायल होने बाकी हैं.
भले ही भारत अभी पूर्ण रूप से बराबरी पर न हो, लेकिन दुनिया की सबसे जटिल रॉकेट तकनीक को खुद डिजाइन और इंटीग्रेट कर भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह स्पेस रेस में किसी से पीछे नहीं है.