फोटोग्राफर ने शेयर की गजब की तस्वीर! 2 धूमकेतु आपस में लगा रहे हैं रेस, कौन मारेगा बाजी?

Astrographer Photos: रीयूनियन द्वीप के एक फोटोग्राफर ने रात के आसमान में 2 धूमकेतुओं की एक अद्भुत तस्वीर ली है जो एक-दूसरे के बगल में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर को फोटोग्राफर ने X पर शेयर की है. इसमें धूमकेतु C/2025 K1 ATLAS और C/2025 R2 SWAN धरती के पास से गुजरते हुए अपनी चमकीली पूंछ पीछे छोड़ रहे हैं. यह नजारा इसलिए बेहद खास है क्योंकि COMET C/2025 K1 ATLAS हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है जबकि दूसरा COMET C/2025 R2 SWAN हमारे सौर मंडल का ही है.

तस्वीर में क्या दिखा?

इस तस्वीर में बाईं ओर धूमकेतु C/2025 K1 ATLAS और दाहिनी तरफ C/2025 R2 SWAN दिख रहे हैं. दोनों में सूरज की रोशनी से चमतका हुआ कोमा(सिर)और एक लंबी पूंच दिखाई दे रही है. धूमकेतुओं की बदलती कक्षाओं और रफ्तार की वजह से ये दुर्लभ नजारा देखने को मिला. ये धूमकेतु अक्सर सूरज और ग्रहों से प्रभावित होकर गोल या फिर टेढ़ें-मेढ़े रास्तों पर चलते हैं.

इस अनोखी फोटो से वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली?

सौरमंडल के बाहर से आया धूमतेतु एटलस वैज्ञानिकों को दूसरे तारों के आसपास बनने वाले पिंडों की बनावट और उनके व्यवहार को समझने का खास मौका देता है. वहीं कॉमेट स्वान सूरज का चक्कर लगाने वाले आम कॉमेट्स में से एक है. रीयूनियन द्वीप पर दो धूमकेतुओं का एक साथ दिखना सिर्फ खगोल फोटोग्राफर्स के लिए ही नहीं बल्कि दुर्लभ खगोलीय घटना है.

कैसे कैद होती हैं कैमरे में ये तस्वीरें?

तस्वीर में, इन दोनों ही धूमकेतुओं की शुरूआक और रास्ते बिल्कुल ही अलग-अलग हैं. धूमकेतु एटलस एक अतिपरवलयिक(Hyperbolic)रास्ते पर चल रहा है. इसका मतलब है कि यह सूरज की ग्रैविटी से बाहर का है. वहीं धूमकेतु स्वान सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर घूम रहा है. ऐसी घटनाओं को कैमरे में कैद करने के लिए मौसम साफ होना जरूरी है.