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Hindi Newsविज्ञानएस्ट्रोनॉट ने 54 साल पहले चांद पर रखी थी परिवार की तस्वीर, अब क्या हुआ फोटो का? वैज्ञानिकों ने दिया हैरान करने वाला जवाब

एस्ट्रोनॉट ने 54 साल पहले चांद पर रखी थी परिवार की तस्वीर, अब क्या हुआ फोटो का? वैज्ञानिकों ने दिया हैरान करने वाला जवाब

Charles Duke Family Photo on Moon: आर्टेमिस-2 का ओरियन कैप्सूल अपनी घर वापसी के अंतिम चरणों में है, ऐसे में सोशल मीडिया पर अपोलो-16 के एक एस्ट्रोनॉट की 54 साल पुरानी कहानी फिर से वायरल हो रही है. इसमें 90 वर्षीय चार्ल्स ड्यूक (Charles Duke) ने आर्टेमिस-2 के यात्रियों के लिए एक बेहद भावुक संदेश भेजा है, जिसने चांद पर छोड़ी गई उनकी उस मशहूर 'फैमिली फोटो' की यादें ताजा कर दी हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:59 AM IST
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एस्ट्रोनॉट ने 54 साल पहले चांद पर रखी थी परिवार की तस्वीर, अब क्या हुआ फोटो का? वैज्ञानिकों ने दिया हैरान करने वाला जवाब

Charles Duke Family Photo on Moon: अगर आप Gen Z, Gen Alpha वाले हैं या उससे पहले वाले भी, तो आपने अपने प्यार को चांद तारे तोड़ने या उसकी खूबसूरती के लिए इन चांद तारों वाली लाइनों का इस्तेमाल तो किया ही होगा. लेकिन अपोलो-16 (Apollo 16) के एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक (Charles Duke) ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया. उन्होंने चांद से कुछ तोड़ा नहीं, बल्कि चांद को अपना 'परिवार' दे दिया. सन 1972 में चांद की धूल भरी सतह पर उन्होंने अपने परिवार की एक तस्वीर छोड़ी थी, जो आज भी वहीं मौजूद है. यह फोटो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पिता का अपने बच्चों से किया गया वह वादा था, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे अनोखी जगह पर पूरा किया. चांद पर इस समय आपको कदमों के निशान और चार्ल्स ड्यूक के परिवार की फोटो मिल सकती है. हाल ही में जब नासा के Artemis-2 मिशन की हलचल तेज है, तब 90 साल के हो चुके ड्यूक का एक भावुक संदेश और यह फोटो फिर से सुर्खियां बटोर रही है.

बच्चों से किया गया वह 'असंभव' वादा

साल 1972 में जब चार्ल्स ड्यूक को Apollo-16 मिशन के लिए चुना गया, तो वे चांद पर कदम रखने वाले सबसे युवा इंसान (36 साल) बनने जा रहे थे. लेकिन इस ऐतिहासिक गौरव की कीमत उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर चुकानी पड़ रही थी. ट्रेनिंग के कारण वे अपनी पत्नी डोरोथी और दोनों बेटों को समय नहीं दे पा रहे थे. अपने बच्चों की उदासी दूर करने के लिए ड्यूक ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चांद पर चलना चाहोगे? चूंकि शारीरिक रूप से वहां बच्चों को ले जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे पूरे परिवार की एक फोटो चांद पर छोड़कर आएंगे, जिससे प्रतीकात्मक रूप से उनका परिवार हमेशा के लिए वहां मौजूद रहेगा.

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तस्वीर के पीछे लिखा वह 'सीक्रेट' मैसेज

20 अप्रैल 1972 को चांद की 'डेसकार्टेस हाइलैंड्स' पर उतरने के बाद, ड्यूक ने अपने स्पेस सूट की जेब से एक प्लास्टिक में लिपटी फोटो निकाली और उसे चांद की धूल भरी सतह पर रख दिया. इस फोटो के पीछे उन्होंने हाथ से लिखा था कि यह पृथ्वी ग्रह से आए एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक का परिवार है, जो अप्रैल 1972 में चंद्रमा पर उतरे थे. इस तस्वीर पर उनके दोनों बेटों और पत्नी के दस्तखत भी थे.

आज किस हाल में है वह फोटो?

वैज्ञानिकों का मानना है कि 54 साल बीत जाने के बाद अब वह फोटो शायद वैसी न रही हो जैसी ड्यूक ने छोड़ी थी. चांद पर वायुमंडल न होने के कारण सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें सीधे सतह पर पड़ती हैं. इससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तेज रेडिएशन के कारण फोटो का रंग पूरी तरह उड़ चुका होगा और वह अब सिर्फ एक सफेद कागज का टुकड़ा बनकर रह गई होगी. हालांकि, वहां हवा न होने के कारण वह अपनी जगह से हिली नहीं होगी.

Artemis-2 के दौर में क्यों हुई वायरल?

आज जब नासा का मून मिशन 10 दिनों बाद वापस आ रहा है. हालांकि इस मिशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद पर लैंड नहीं किया, लेकिन चार्ल्स ड्यूक ने नए एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ऑडियो संदेश रिकॉर्ड किया था. उन्होंने अपनी उसी फोटो का जिक्र करते हुए कहा कि चांद पर आज भी उनके परिवार की यादें सुरक्षित हैं. इस संदेश ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया और लोग फिर से उस पुरानी तस्वीर को खोजने लगे.

'मून ओलंपिक्स' और ड्यूक की बहादुरी

चार्ल्स ड्यूक सिर्फ इस फोटो के लिए ही नहीं, बल्कि चांद पर 'लूनर ओलंपिक्स' (ऊंची कूद) खेलने के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने चांद की कम ग्रेविटी में छलांग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें वे गिरते-गिरते बचे थे. इसमें इतना खतरा था कि अगर उनका सूट फट जाता, तो उनकी जान जा सकती थी.

सबसे कम उम्र में चांद पर चलने का रिकॉर्ड

इसके साथ चार्ल्स ड्यूक के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है. जब वे 1972 में चांद पर उतरे थे, तब उनकी उम्र महज 36 साल थी. वे चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के सबसे युवा एस्ट्रोनॉट बने थे. आज 90 साल की उम्र में भी वे नासा के नए मिशनों के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक बने हुए हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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