पहली बार स्पेस में आइसक्रीम पार्टी, महिला अंतरिक्ष यात्री ने कुछ इस तरह मनाया 50वां जन्मदिन

वॉशिंगटन: नासा (NASA) की एस्ट्रोनॉट Megan McArthur ने अपना 50वां जन्मदिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) में मनाया. इस मौके पर नासा (NASA) की अंतरिक्ष यात्री ने आइसक्रीम पार्टी की.

अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर Megan McArthur ने कहा कि मैं इस बात से काफी खुश हूं. इससे पहले कभी किसी ने मेरे जन्मदिन पर स्पेस शिप नहीं भेजी थी. Expedition 65 के चालक दल के साथियों के साथ बर्थडे डिनर शानदार था.

What a great birthday dinner with my Expedition 65 crew mates! My #SpaceBrothers went all out: quesadillas and tortilla-pizzas with real cheese! Cookie decorating! Cake with chocolate “candles”! We haven’t unpacked the ice cream yet, so I guess that means a 2nd party? pic.twitter.com/h0D85fz6ei

