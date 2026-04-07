बेटी के लिए भेजा 'दिल'... चांद के करीब ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीर देख क्यों रो पड़े धरती के लोग?

चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था. हां तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था... महबूबा की तुलना चांद से करने वाले कई सुपरहिट गीत भारत में लिखे गए हैं. हालांकि, चांद की चांदनी दुनिया के हर प्रेमी को आकर्षित करती है. ऐसा ही कुछ हुआ, चांद की यात्रा पर गए चार में से एक एस्ट्रोनॉट्स के साथ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले. चांद का चक्कर लगाते समय जब उनकी महबूबा का नाम लिया गया, तो वह भावुक हो गए. पहले ताली बजाई फिर आंखों से बह रहे आंसुओं को रोक लिया. उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कैमरे के सामने हाथ से दिल बनाकर भी भेजा.

दरअसल, धरती से इंसानों को लेकर रिकॉर्ड दूरी तय करने वाले आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में चांद के कुछ इलाकों के नाम रखे जाने का प्रस्ताव आया. एक जगह को ओरियन स्पेसक्राफ्ट का 'इंटिग्रिटी' नाम दिया गया. दूसरा नाम जो आया, उस पर कमांडर रीड वाइजमैन फफक पड़े. यह नाम उनकी पत्नी कैरल के नाम पर था, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 Add Zee News as a Preferred Source — NASA (@NASA) April 6, 2026

स्पेसक्राफ्ट से जब अनाउंस किया जा रहा था, तो कहा गया कि हम कई साल इस दिन की तैयारी कर रहे थे लेकिन इस दौरान हमने अपने एक करीबी को खो दिया. उसका नाम कैरल था. चांद के क्रेटर को कैरल वाइजमैन नाम देकर आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कमांडर साथी रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी को सम्मान दिया. पांच साल कैंसर से जंग लड़ने के बाद मई 2020 में कैरल की मौत हो गई थी. यह सम्मान धरतीवासियों को भी भावुक कर गया. जिस क्रेटर को कैरल नाम दिया गया है, उसे अब तक कभी नहीं देखा गया था. एस्ट्रोनॉट जेरेमी ने घोषणा की कि चांद के चमकीले स्पॉट को अब कैरल के नाम से जाना जाएगा. कैरल और रीड की दो बेटियां हैं. उनका भी नाम लिया गया.

रीड ने दिल का साइन किसके लिए बनाया?

जिस समय आर्टेमिस-2 मिशन धरती से सबसे दूर इंसानों को ले जाने का अपोलो का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन कैमरे के सामने आए और दिल का साइन बनाकर बेटियों के दिए ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया. यह प्यारा मैसेज एक पिता का अपनी बेटियों के लिए था कि हमने कर दिखाया. लव यू.