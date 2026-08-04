/स्पेस स्टेशन से दिखा कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा, दिल के आकार की झील ने जीता इंटरनेट का दिल

अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से जब भी हमारी खूबसूरत पृथ्वी को देखा जाता है, तो हर बार एक नया ही नजारा देखने को मिलता है. इस बार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने अंतरिक्ष से एक दिल के आकार की झील यानी 'Heart-Shaped Lake' की फोटो खींची है. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए सोफी ने बेहद भावनात्मक बात लिखी है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट (Sophie Adenot) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक झील बिल्कुल इंसानी दिल (Heart Shape) के आकार में दिखाई दे रही है. इस नजारे को देखकर सोफी खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया. यह तस्वीर केवल एक झील की नहीं है, बल्कि इसमें कुदरत का एक अनूठा प्यार छुपा हुआ नजर आता है.
[ version FR ] Day 171 orbit 2649 — It always makes me happy to see hearts in nature: my brain knows it’s just a trick, a pareidolia, but my heart feels like Earth is sending me a message.
Summertime might be less carefree than it once was, but this heart-shaped lake feels… pic.twitter.com/BgDdQOTbiR
— Adenot Sophie (@Soph_astro) August 3, 2026
सोफी एडेनोट ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब भी वह प्रकृति में दिल जैसी आकृतियों को देखती हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. हालांकि उन्होंने वैज्ञानिक नजरिया रखते हुए यह भी स्वीकार किया कि उनका दिमाग जानता है कि यह केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी पैरेडोलिया (Pareidolia) है. पैरेडोलिया एक ऐसी स्थिति है जहां इंसानी दिमाग बेजान या सामान्य चीजों में भी आकृतियां या चेहरे ढूंढ लेता है. लेकिन सोफी का कहना है कि भले ही यह साइंस का एक ट्रिक्स हो, पर उनके दिल को यही लगता है कि हमारी पृथ्वी हमें प्यार भरा मैसेज भेज रही है.
सोफी ने बदलते मौसम और दुनिया के हालातों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आजकल के समय में गर्मी के दिन शायद पहले जितने बेफिक्र नहीं रहे हैं. दुनिया में कई तरह की चुनौतियां और समस्याएं चल रही हैं. लेकिन अंतरिक्ष से दिखी यह दिल के आकार की झील हमें याद दिलाती है कि इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए और जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए. यह एक छोटी सी तस्वीर दुनिया भर के लोगों को उम्मीद का संदेश दे रही है.
सोशल मीडिया पर लोगों का आया ऐसा रिएक्शन
एस्ट्रोनॉट सोफी की यह पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई. लोग इस फोटो को देखकर कुदरत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'कुदरत सच में बेहद आश्चर्यजनक और महान है'. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि 'हमारी पृथ्वी सच में प्यार के काबिल है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए'. एक अन्य यूजर ने एस्ट्रोनॉट का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि 'इतनी सुंदर तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद'. इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भले ही हम तकनीक में कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन कुदरत की खूबसूरती आज भी इंसानी दिल को सबसे ज्यादा छूती है.