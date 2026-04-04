Advertisement
trendingNow13165138
Hindi Newsविज्ञानतिरंगे को अंतरिक्ष में लहराने की तैयारी! हड्डियों को गला देने वाली ठंड में कुछ इस तरह तैयार हो रहे हैं भारत के गगनवीर

तिरंगे को अंतरिक्ष में लहराने की तैयारी! हड्डियों को गला देने वाली ठंड में कुछ इस तरह तैयार हो रहे हैं भारत के 'गगनवीर'

ISRO Gaganyaan Training: भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को लेकर तैयारियां जोरों पर है. अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए इसरो कोई भी गलती नहीं करना चाहता है. इसलिए भारतीय गगनवीर लद्दाख की बर्फीली और दुर्गम वादियों में ट्रेनिंग ले रहे हैं. ISRO ने एक प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर लद्दाख को एक 'स्पेस लैब' में बदल दिया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरंगे को अंतरिक्ष में लहराने की तैयारी! हड्डियों को गला देने वाली ठंड में कुछ इस तरह तैयार हो रहे हैं भारत के 'गगनवीर'

ISRO Gaganyaan Ladakh Training: अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धमक अब और तेज होने वाली है. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO की निगाहें अब गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने की है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन की तैयार ISRO के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में हो रही है. लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों को स्पेस का मैदान बनाकर हमारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को परख रहे हैं. ISRO ने एक प्राइवेट पार्टनर प्रोटोप्लैनेट के साथ हाल मिलाकर लद्दाख को 'दूसरे ग्रह' जैसा माहौल बनाने के लिए चुन लिया है. माइनस डिग्री डेंपरेचर और ठंडी हवाओं के बीच एस्ट्रोनॉट्स का यह मिशन मित्रा आखिर इतना क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं...

भारत का स्पेस मिशन 'गगनयान' अब हकीकत बनने के करीब बै. ISRO इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसी लिए इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) और प्रोटोप्लैनेट ने मिलकर लद्दाख में मिशन मित्रा की शुरुआत की है. इस मिशन में धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा माहौल बनाकर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है.

लद्दाख की पथरीली जमीन, कम ऑक्सीजन और कंपा देने वाली ठंड अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टेस्ट लैब का काम कर रही है. इस मिशन के तहय यह देखा जा रहा है कि अलग जगह और शारीरिक थकान के बीच अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों की मानसिक स्थिति और टीम वर्क पर क्या असर पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है 'मिशन होप'?

इससे पहले प्रोटोप्लैनेट ने एक और मिशन को पूरा किया था, जिसका नाम होप (Human Outer Planet Exploration) था. इसमें एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स को एक बंद और सीमित वातावरण में रखा गया जिससे यह जाना जा सके कि लंबी दूरी के मिशनों में इंसानी दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है और कैसा रिएक्शन होता है.

प्रोटोप्लैनेट के डायरेक्टर डॉ. सिद्धार्थ पांडे के मुताबिक मिशन मित्रा के जरिए इंसानी मशीन यानी शरीर और दिमाग को उतना गहरानी से समझने का प्रयास किया जा रहा है जितना कि हम एक स्पेसक्राफ्ट को समझते हैं.

(ये भी पढ़ेंः मून मिशन पर मिर्ची का क्या काम? NASA ने क्यों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजीं 5 सॉस)

क्या है मिशन गगनयान?

इसरो का गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है. इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानवों को भेजना है. इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से भेजना और वापस लाना. इसकी सफलता भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी. इससे देश मानवयुक्त मिशन प्रक्षेपित करने में सक्षम चुनिंदा समूहों में शामिल हो जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः चांद की ओर बढ़ रहे ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की फोटो, चांदी का टुकड़ा...)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

isro gaganyaan missiongaganyaan astronauts

Trending news

मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश