तिरंगे को अंतरिक्ष में लहराने की तैयारी! हड्डियों को गला देने वाली ठंड में कुछ इस तरह तैयार हो रहे हैं भारत के 'गगनवीर'

ISRO Gaganyaan Ladakh Training: अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धमक अब और तेज होने वाली है. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO की निगाहें अब गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने की है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन की तैयार ISRO के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में हो रही है. लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों को स्पेस का मैदान बनाकर हमारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को परख रहे हैं. ISRO ने एक प्राइवेट पार्टनर प्रोटोप्लैनेट के साथ हाल मिलाकर लद्दाख को 'दूसरे ग्रह' जैसा माहौल बनाने के लिए चुन लिया है. माइनस डिग्री डेंपरेचर और ठंडी हवाओं के बीच एस्ट्रोनॉट्स का यह मिशन मित्रा आखिर इतना क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं...

भारत का स्पेस मिशन 'गगनयान' अब हकीकत बनने के करीब बै. ISRO इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसी लिए इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) और प्रोटोप्लैनेट ने मिलकर लद्दाख में मिशन मित्रा की शुरुआत की है. इस मिशन में धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा माहौल बनाकर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है.

लद्दाख की पथरीली जमीन, कम ऑक्सीजन और कंपा देने वाली ठंड अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टेस्ट लैब का काम कर रही है. इस मिशन के तहय यह देखा जा रहा है कि अलग जगह और शारीरिक थकान के बीच अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों की मानसिक स्थिति और टीम वर्क पर क्या असर पड़ता है.

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क्यों खास है 'मिशन होप'?

इससे पहले प्रोटोप्लैनेट ने एक और मिशन को पूरा किया था, जिसका नाम होप (Human Outer Planet Exploration) था. इसमें एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स को एक बंद और सीमित वातावरण में रखा गया जिससे यह जाना जा सके कि लंबी दूरी के मिशनों में इंसानी दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है और कैसा रिएक्शन होता है.

प्रोटोप्लैनेट के डायरेक्टर डॉ. सिद्धार्थ पांडे के मुताबिक मिशन मित्रा के जरिए इंसानी मशीन यानी शरीर और दिमाग को उतना गहरानी से समझने का प्रयास किया जा रहा है जितना कि हम एक स्पेसक्राफ्ट को समझते हैं.

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क्या है मिशन गगनयान?

इसरो का गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है. इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानवों को भेजना है. इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से भेजना और वापस लाना. इसकी सफलता भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी. इससे देश मानवयुक्त मिशन प्रक्षेपित करने में सक्षम चुनिंदा समूहों में शामिल हो जाएगा.

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