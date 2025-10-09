रहस्यमयी Whale Island के दिल में छिपा है 'पाताल लोक', वैज्ञानिकों को मिला 1,50,000 साल पुराना सबूत

Science News: बेलीज में मौजूद लाइटहाउस रीफ नाम की जगह ने खोज करने वालों और वैज्ञानिकों दोनों को लंबे समय से आकर्षित किया है. अंतरिक्ष से देखने पर यह द्वीप एक व्हेल मछली के आकार का दिखता है और यह ग्रेट ब्लू होल(Great Blue Hole)का घर है जो पृथ्वी के सबसे मशहूर समुद्री चमत्कारों में से एक है. लाइवसाइंस की रिपोर्ट के अनुसार यह द्वीप समूह ना सिर्फ अपने अनोखे आकार के कारण बल्कि अपने पानी में छिपे गहरे रहस्यों के कारण भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अंतरिक्ष से देखने पर इस द्वीप का आकार बहुत सुंदर और रहस्यमय दोनों लगता है.

कहां है ये जगह?

बेलीज के तट से लगभग 50 मील दूर एक सुंदर द्वीप समूह है जिसका नाम है लाइटहाउस रीफ. यह एक आकर्षक द्वीप समूह एटोल है जिसके बीच में एक गहरा और अंधेरा पानी का छेद या सिंकहोल है और उसके चारों ओर उथली मूंगा चट्टानें हैं. इसका आकार तुरंत ही ध्यान खींचता है यह ऐसा लगता है मानो एक व्हेल मछली समुद्र से बाहर निकल रही हो और ग्रेट ब्लू होल उसका ब्लोहोल हो.

कितना बड़ा है ये आईलैंड?

यह द्वीप समूह 60 वर्ग मील में फैला हुआ है और यह UNESCO विश्व धरोहर स्थल बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है. ऊपर से देखने पर यह अद्भुत मूंगा संरचना ना केवल व्हेल जैसी दिखने की वजह से बल्कि इसके चारों ओर मौजूद चमकीले नीले-हरे पानी के कारण भी ध्यान खींचती है. यह द्वीप समूह केवल अपनी सुंदरता की वजह से नहीं बल्कि अपने इतिहास और समुद्री जीवन में अपनी अहम भूमिका के लिए भी बहुत खास है.

क्या है इसकी खासियत?

ग्रेट ब्लू होल(Great Blue Hole)जो पानी के नीचे का एक बहुत बड़ा गोल छेद है वह लाइटहाउस रीफ का सबसे कीमती रत्न है. यह छेद 1,043 फीट चौड़ा और 407 फीट गहरा है और यह पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सिंकहोल है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 1,50,000 साल पहले पानी के ऊपर एक गुफा के रूप में बना था. बाद में जब पिछले हिमयुग के अंत में समुद्र का स्तर बढ़ा तो इसमें पानी भर गया.