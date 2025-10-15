Advertisement
विज्ञान

अंतरिक्ष यात्रियों का रशियन कनेक्शन जान चकरा जाएगा दिमाग, हर किसी को करना पड़ता है ये काम

Astronauts Facts: अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाने से पहले की तरह की फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग कारवाई जाती है, लेकिन उनमें से एक ट्रेनिंग लैंग्वेज से जुड़ी हुई है जिसे करना बेहद ही जरूरी होता है नहीं तो स्पेस में आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. 

Oct 15, 2025, 04:00 PM IST
Astronauts Facts: स्पेस में जाना किसी भी व्यक्ति के लिए सपने जैसा है, और ये मौका कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है. स्पेस में जाने से पहले महीनों तक उन चुनिंदा लोगों की ट्रेनिंग कारवाई जाती है जिन्हें इंटेरनैशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है. ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल लेवल पर होती है और शायद साधारण व्यक्ति ऐसी ट्रेनिंग को करने के बारे में भी नहीं सोच सकता है. इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा लैंग्वेज से भी जुड़ा होता है जिसमें स्पेस में जाने वाले लोगों को भाषा पढ़ाई जाती है. लेकिन ये भाषा हिन्दी या इंग्लिश नहीं होती है, बल्कि ऐसी भाषा है जो शायद भारतीय कोर्स में भी मौजूद नहीं है. 

कौन सी लैंग्वेज सीखना होता है जरूरी 
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर काम करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है, क्योंकि यह अंग्रेज़ी के साथ-साथ दो आधिकारिक संचालन भाषाओं में से एक है. रूसी चालक दल के सदस्यों और मिशन कंट्रोल के साथ बातचीत करने, रूस में तैयार मॉड्यूल और सोयुज़ जैसे अंतरिक्ष यान को संचालित करने, और अक्सर केवल रशियन में ही लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए यह ज़रूरी है. सुरक्षा और संचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को दोनों भाषाओं में अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे स्पेस में उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए. 

इसलिए भी जरूरी है रशियन लैंग्वेज 
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रूसी भाषा  सीखना बहुत ज़रूरी है, चलिए इसके पीछे के कारण जान लेते हैं. 

ट्रेनिंग: अंतरिक्ष यात्री रूसी सहयोगियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं. इस प्रैक्टिस में जानबूझकर सारी बातचीत केवल रूसी भाषा में की जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वे असली अंतरिक्ष मिशन की स्थिति को समझ सकें और उसके लिए तैयार हो सकें. 

सोयुज अंतरिक्ष यान: रूसी-निर्मित सोयुज अंतरिक्ष यान ही ज़्यादातर गैर-रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के ISS तक जाने का मुख्य साधन है. इस यान के अंदर सभी कमांड, सिस्टम और बातचीत केवल रूसी भाषा में ही होती हैं. इसलिए, इसे उड़ाने और ऑपरेट करने के लिए रूसी जानना अनिवार्य है. 

ISS के रूसी हिस्से: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुछ हिस्से रूसी मॉड्यूल हैं। इन हिस्सों में लगे उपकरणों को इस्तेमाल करने और उनके बारे में जानने के लिए, आपको अक्सर रूसी में लिखे मैनुअल और निर्देश पढ़ने पड़ते हैं.

सुरक्षा: किसी भी इमरजेंसी में, एक ऐसी भाषा की जानकारी होनी बेहद ही जरूरी है जो सभी को आती हो, ऐसे में अंग्रेजी और रूसी दोनों को अच्छी तरह से समझने से गलतफहमियों का खतरा कम हो जाता है, जिससे सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है. 

 

