8 अरब साल दूर से आया 'मेगा-लेजर' सिग्नल! अंतरिक्ष में पहली बार दिखा ऐसा 'चमत्कार', जानिए क्यों हैरान हैं वैज्ञानिक

Mega Laser Beam Signal: ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और कभी-कभी वहां से ऐसे संकेत मिलते हैं, जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के मीयरकैट (MeerKAT) रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा है, जो तब चला था जब हमारी धरती का वजूद भी नहीं था. वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिग्नल पृथ्वी से लगभग 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से आया है. वैज्ञानिक इसे मेगा लेजर (Mega Laser) या वैज्ञानिक भाषा में मेगामैसर (Megamaser) कह रहे हैं. यह सिग्नल इतना ताकतवर है कि वैज्ञानिकों ने इसे अब तक के ज्ञात मेगामैसर से भी ऊपर गीगामैसर (Gigamaser) की श्रेणी में रखा है.

क्या होता है 'मेगामैसर' (Megamaser)?

जैसे लेजर (LASER) दिखने वाले प्रकाश की एक सीधी और ताकतवर किरण होती है, वैसे ही मैसर (MASER) रेडियो तरंगों का एक लेजर होता है. इसे मेगामैसर तब कहा जाता है, जब यह आम मैसर से करोड़ों गुना ज्यादा चमकदार और शक्तिशाली होता है. ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर से आया है. इसका मतलब है कि रोशनी की रफ्तार से चलने पर भी इसे हम तक पहुंचने में 8 अरब साल लग गए.

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यह सिग्नल कैसे पैदा हुआ?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी एलियन का संदेश नहीं है, बल्कि दो विशाल आकाशगंगाओं (Galaxies) के टकराने का नतीजा हो सकता है. जब भी दो आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं, तो उनके अंदर की गैस और धूल बहुत ज्यादा सघन (Dense) हो जाती है. इस टकराव के दौरान हाइड्रॉक्सिल (Hydroxyl) जैसे अणु एक खास तरह की ऊर्जा छोड़ते हैं, जो एक सीधी रेखा में लेजर बीम की तरह अंतरिक्ष में फैल जाती है.

इतनी दूर से कैसे पहुंचा सिग्नल?

यह सिग्नल तब पैदा हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का लगभग आधा था. 8 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी का मतलब है कि इस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 800 करोड़ साल लग गए. इसका मतलब है कि यह रोशनी तब चली थी, जब ब्रह्मांड की उम्र आज के मुकाबले आधी भी नहीं थी और हमारी पृथ्वी का तो जन्म भी नहीं हुआ था. इसे दक्षिण अफ्रीका में स्थित मीयरकैट (MeerKAT) रेडियो टेलीस्कोप द्वारा पकड़ा गया है.

'नकाली' नाम का क्या है मतलब?

इस सिग्नल को दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने खोजा है, इसलिए इसका नाम वहां की सेसोथो (Sesotho) भाषा में 'नकाली' रखा गया है, जिसका अर्थ दूर की आवाज या शक्तिशाली होता है. यह नाम इस खोज की महत्ता को दिखाता है, क्योंकि यह अब तक का सबसे अधिक दूरी से पकड़ा गया हाइड्रॉक्सिल मेगामैसर है.

यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

यह अब तक का सबसे पुराना और सबसे दूर से मिला मेगामैसर सिग्नल है. यह सिग्नल हमें बताता है कि 8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे आपस में मिल रही थीं और नए तारों का जन्म कैसे हो रहा था. इतनी दूर से आने वाले सिग्नल की मदद से हम ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार (Hubble Constant) को ज्यादा सटीकता से नाप सकते हैं.

किस टेलिस्कोप ने इसे पकड़ा?

इस ऐतिहासिक सिग्नल को दक्षिण अफ्रीका में स्थित MeerKAT रेडियो टेलीस्कोप ने खोजा है. यह दुनिया के सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप में से एक है, जिसे इसी तरह के कमजोर और पुराने सिग्नलों को पकड़ने के लिए बनाया गया है.

क्या भविष्य में ऐसे और सिग्नल मिलेंगे?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है. मेगामैसर हमें ब्रह्मांड के उन डार्क कोनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सामान्य टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता. अब वैज्ञानिक ऐसे और सिग्नलों की तलाश कर रहे हैं, ताकि ब्रह्मांड की शुरुआती उम्र के राज खोले जा सकें.

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