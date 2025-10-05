Advertisement
trendingNow12948643
Hindi Newsविज्ञान

1 सेकंड में 909 बार घूमने वाला तारा...वैज्ञानिकों ने सुनी मैग्नेटार के 'दिल की धड़कन', सूर्य से दोगुना ज्यादा!

Gama Rays Burst: एक बहुत बड़ी खोज हुई है जिसने पुराने खगोल विज्ञान के नियमों को चुनौती दी है. वैज्ञानिकों ने एक गामा-किरण विस्फोट के अंदर एक नए बने मैग्नेटार की "दिल की धड़कन" को पकड़ा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 सेकंड में 909 बार घूमने वाला तारा...वैज्ञानिकों ने सुनी मैग्नेटार के 'दिल की धड़कन', सूर्य से दोगुना ज्यादा!

Science News in Hindi: खगोल विज्ञान(Astronomy)हमेशा से ही जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चाहत से चलता आया है. हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बहुत बड़ी खोज की है. यह खोज गामा-किरण विस्फोटों और मैग्नेटार नाम के अंतरिक्ष पिंडों के काम करने के तरीके के बारे में बताती है. इस खोज में एक नए बने मैग्नेटार की दिल की धड़कन को देखा गया है, जिसमें इन शक्तिशाली अंतरिक्ष घटनाओं को लेकर हमारी समझ को बदलने की पूरी क्षमता है. ये निष्कर्ष 2023 में मिले एक गामा-किरण विस्फोट पर आधारित हैं.

क्या होते हैं मैग्नेटार?
मैग्नेटार ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय पिंडों में से एक हैं. ये एक तरह के न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र सामान्य न्यूट्रॉन तारों से हजार गुना ज्यादा ताकतवर होता है. यह 10 लाख अरब गॉस तक पहुंच जाता है. तुलना कर के बताएं तो हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र केवल 4 गॉस होता है. ये अद्भुत अंतरिक्ष पिंड अपने बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 100 रुपए किलो बिकने वाली इस चीज से वैज्ञानिक बनाएंगे 'सोना', इंडोनेशिया में खोजी गई कमाल की तकनीक

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया?
हाल ही में हुई इस खोज में एक गामा-किरण विस्फोट(GRB)जिसे GRB 230307A नाम दिया गया, का अध्ययन किया. यह विस्फोट एक दूर की आकाशगंगा में दो तारों के टकराने के कारण हुआ था. यह खास GRB 200 सेकंड तक चला जो ऐसी घटनाओं के लिए असामान्य रूप से लंबा समय है क्योंकि ये आम तौर पर सिर्फ कुछ मिलीसेकंड तक ही चलती हैं.

किसने की इसकी खोज?
हांगकांग विश्वविद्यालय, नानजिंग विश्वविद्यालय और चीनी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं की टीम ने चीन के GECAM सैटेलाइट्स और NASA के फर्मी सैटेलाइट से मिले 6 लाख से अधिक डेटासेट का विश्लेषण किया. ऐसा इसलिए जिससे उन्हें एक बार-बार आने वाला और लगातार संकेत मिल सके.

यह भी पढ़ें: 60 साल और 20 मौतें...अगर स्पेस में किसी की मौत हो जाए तो? क्या है NASA का 'Death Simulation'

कितनी देर तक दिखा सिग्नल?
वैज्ञानिकों को ये महज 160 मिलीसेकंड के लिए गामा किरणों में बार-बार उतार-चढ़ाव देखा. यह उतार-चढ़ाव एक नए बने मैग्नेटार के तेज घूमने के हिसाब से था. आंकड़ों से पता चला कि, यह तारा 1 सेकंड में 909 बार घूम रहा था. यह पहला सीधा सबूत है कि गामा किरण विस्फोट के अंदर एक मिलीसेकंड मैग्नेटार से बार-बार संकेत निकल रहा था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
;