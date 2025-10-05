1 सेकंड में 909 बार घूमने वाला तारा...वैज्ञानिकों ने सुनी मैग्नेटार के 'दिल की धड़कन', सूर्य से दोगुना ज्यादा!

Science News in Hindi: खगोल विज्ञान(Astronomy)हमेशा से ही जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चाहत से चलता आया है. हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बहुत बड़ी खोज की है. यह खोज गामा-किरण विस्फोटों और मैग्नेटार नाम के अंतरिक्ष पिंडों के काम करने के तरीके के बारे में बताती है. इस खोज में एक नए बने मैग्नेटार की दिल की धड़कन को देखा गया है, जिसमें इन शक्तिशाली अंतरिक्ष घटनाओं को लेकर हमारी समझ को बदलने की पूरी क्षमता है. ये निष्कर्ष 2023 में मिले एक गामा-किरण विस्फोट पर आधारित हैं.

क्या होते हैं मैग्नेटार?

मैग्नेटार ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय पिंडों में से एक हैं. ये एक तरह के न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र सामान्य न्यूट्रॉन तारों से हजार गुना ज्यादा ताकतवर होता है. यह 10 लाख अरब गॉस तक पहुंच जाता है. तुलना कर के बताएं तो हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र केवल 4 गॉस होता है. ये अद्भुत अंतरिक्ष पिंड अपने बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं.

वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया?

हाल ही में हुई इस खोज में एक गामा-किरण विस्फोट(GRB)जिसे GRB 230307A नाम दिया गया, का अध्ययन किया. यह विस्फोट एक दूर की आकाशगंगा में दो तारों के टकराने के कारण हुआ था. यह खास GRB 200 सेकंड तक चला जो ऐसी घटनाओं के लिए असामान्य रूप से लंबा समय है क्योंकि ये आम तौर पर सिर्फ कुछ मिलीसेकंड तक ही चलती हैं.

किसने की इसकी खोज?

हांगकांग विश्वविद्यालय, नानजिंग विश्वविद्यालय और चीनी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं की टीम ने चीन के GECAM सैटेलाइट्स और NASA के फर्मी सैटेलाइट से मिले 6 लाख से अधिक डेटासेट का विश्लेषण किया. ऐसा इसलिए जिससे उन्हें एक बार-बार आने वाला और लगातार संकेत मिल सके.

कितनी देर तक दिखा सिग्नल?

वैज्ञानिकों को ये महज 160 मिलीसेकंड के लिए गामा किरणों में बार-बार उतार-चढ़ाव देखा. यह उतार-चढ़ाव एक नए बने मैग्नेटार के तेज घूमने के हिसाब से था. आंकड़ों से पता चला कि, यह तारा 1 सेकंड में 909 बार घूम रहा था. यह पहला सीधा सबूत है कि गामा किरण विस्फोट के अंदर एक मिलीसेकंड मैग्नेटार से बार-बार संकेत निकल रहा था.