Advertisement
trendingNow13066640
Hindi Newsविज्ञानसूरज से 20 गुना बड़ा दानव...अंतरिक्ष में घूमते ब्लैक होल का सबसे बड़ा खुलासा, 20,000 किमी...

सूरज से 20 गुना बड़ा दानव...अंतरिक्ष में घूमते ब्लैक होल का सबसे बड़ा खुलासा, 20,000 किमी...

Black Hole: वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक XRISM की मदद से अंतरिक्ष की एक आकाशगंगा MCG–6-30-15 में घूमते हुए ब्लैक होल की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है. इससे पहले ब्लैक होल के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी कभी नहीं मिली थी जिससे अब यह समझना आसान होगा कि ये ब्लैक होल कैसे बनते और बढ़ते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज से 20 गुना बड़ा दानव...अंतरिक्ष में घूमते ब्लैक होल का सबसे बड़ा खुलासा, 20,000 किमी...

Science News: वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक की मदद से घूमते ब्लैक होल की सबसे साफ तस्वीर ली है. यह कामयाबी अंतरिक्ष में तैनात XRISM नाम की दूरबीन से ली गई है. इसने NASA और यूरोपीस स्पेस एजेंसी की अन्य मशीनों के साथ मिलकर यह काम किया है. ब्लैक होल के पास लोहे के कणों से निकलने वाली एक्स-रे किरणों की जांच की गई जिससे Albert Einstein के पुराने सिद्धांतों की पुष्टि हुई. वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल पर रिसर्च की वह धरती से 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के केंद्र में है जो हमारे सूरज से लगभग 20 लाख गुना भारी है. 

वैज्ञानिकों के बीच चली लंबी बहस
पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस चल रही थी. वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ब्लैक होल के पास से आने वाली रोशनी वहां गिरने वाली चीजों से निकल रही है या वहां चलने वाली तेज हवाओं से. XRISM ने इतनी साफ तस्वीर ली कि वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के बिल्कुल करीब लोहे की किरणों का एक खास निशान मिला.

यह भी पढ़ें: विज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

Add Zee News as a Preferred Source

नई खोज से क्या साबित हुआ?
ब्लैक होल के पास से निकलने वाली ये किरणें दूर मौजूद गैस की तुलना में 50 गुना ज्यादा मजबूत थीं. वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि यह ब्लैक होल बहुत ही तेजी से घूम रहा है. हालांकि, यह कितना तेज घूम रहा है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि इसकी चमक बार-बार बदल रही थी. 

यह भी पढ़ें: डायनासोर के अंडे बने टाइम मशनी, वैज्ञानिकों ने छिलके में खोजा 7 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'

दूरबीन ने और क्या देखा?
वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास 5 अलग-अलग तरह की हवाओं की परतें देखी हैं जिनमें से कुछ हवाएं धूल से भरी हैं और कुछ गैस से. ये हवाएं 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हैं और इतनी तेज कि ये पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तेज हवाएं ही तय करती हैं कि एक आकाशगंगा कैसे विकसित होगी और उसमें नए तारे कैसे बनेंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

biggest black hole

Trending news

पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत