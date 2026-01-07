सूरज से 20 गुना बड़ा दानव...अंतरिक्ष में घूमते ब्लैक होल का सबसे बड़ा खुलासा, 20,000 किमी...

Science News: वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक की मदद से घूमते ब्लैक होल की सबसे साफ तस्वीर ली है. यह कामयाबी अंतरिक्ष में तैनात XRISM नाम की दूरबीन से ली गई है. इसने NASA और यूरोपीस स्पेस एजेंसी की अन्य मशीनों के साथ मिलकर यह काम किया है. ब्लैक होल के पास लोहे के कणों से निकलने वाली एक्स-रे किरणों की जांच की गई जिससे Albert Einstein के पुराने सिद्धांतों की पुष्टि हुई. वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल पर रिसर्च की वह धरती से 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के केंद्र में है जो हमारे सूरज से लगभग 20 लाख गुना भारी है.

वैज्ञानिकों के बीच चली लंबी बहस

पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस चल रही थी. वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ब्लैक होल के पास से आने वाली रोशनी वहां गिरने वाली चीजों से निकल रही है या वहां चलने वाली तेज हवाओं से. XRISM ने इतनी साफ तस्वीर ली कि वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के बिल्कुल करीब लोहे की किरणों का एक खास निशान मिला.

नई खोज से क्या साबित हुआ?

ब्लैक होल के पास से निकलने वाली ये किरणें दूर मौजूद गैस की तुलना में 50 गुना ज्यादा मजबूत थीं. वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि यह ब्लैक होल बहुत ही तेजी से घूम रहा है. हालांकि, यह कितना तेज घूम रहा है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि इसकी चमक बार-बार बदल रही थी.

दूरबीन ने और क्या देखा?

वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास 5 अलग-अलग तरह की हवाओं की परतें देखी हैं जिनमें से कुछ हवाएं धूल से भरी हैं और कुछ गैस से. ये हवाएं 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हैं और इतनी तेज कि ये पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तेज हवाएं ही तय करती हैं कि एक आकाशगंगा कैसे विकसित होगी और उसमें नए तारे कैसे बनेंगे.