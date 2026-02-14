Advertisement
trendingNow13109294
Hindi Newsविज्ञानआकाशगंगा के बीचों-बीच खोजा गया अजीब सिग्नल, क्या फिर सच साबित होंगे आइंस्टीन के दावे?

आकाशगंगा के बीचों-बीच खोजा गया अजीब सिग्नल, क्या फिर सच साबित होंगे आइंस्टीन के दावे?

Albert Einstein: वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के दिल में एक बहुत ही दुर्लभ और तेजी से घूमने वाला तारा खोजा है जिसे पल्सर कहा जाता है. यह तारा एक बहुत ही सटीक घड़ी की तरह काम करता है और अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की चाबी बन सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आकाशगंगा के बीचों-बीच खोजा गया अजीब सिग्नल, क्या फिर सच साबित होंगे आइंस्टीन के दावे?

Science News: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही रोमांचक खोज की है. वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों-बीच एक पल्सर खोज निकाला है. पल्सर एक पुराने तारे का बचा हुआ हिस्सा होता है जो अंतरिक्ष में एक लट्टू की तरह बहुत ही तेज रफ्तार से घूमता है. इस पल्सर की मदद से वैज्ञानिक मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (Theroy of General Relativity) की जांच करेंगे. यह सिद्धांत बताता है कि अंतरिक्ष और समय ग्रैविटी के कारण कैसे मुड़ते हैं. 

कहां है यह पल्सर?
हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है. यह पल्सर उस ब्लैक होल के बहुत पास है जिससे गुरुत्वाकर्षण के बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी. इस रिसर्च का नेतृत्व वैज्ञानिक करेन पेरेज ने किया है. यह जानकारी 9 फरवरी को विज्ञान पत्रिका द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है. 

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान की रेत में दफन मिला 7,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिक बोले- सबसे अलग है इनका DNA

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ग्रैविटी का असली मतलब?
मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि Gravity कोई ऐसी ना दिखने वाली ताकत नहीं है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है. बल्कि, अंतरिक्ष और समय एक चादर की तरह होते हैं. जब कोई तारा या ब्लैक होल इस चादर पर आती है तो वहां एक झुकाव या मोड़ (Curve) बन जाता है. इसी मोड़ की वजह से चीजें एक-दूसरे की तरफ खिंची चली जाती हैं.

कैसे मदद करेगा पल्सर?
हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली ब्लैक होल है. पल्सर एक ऐसा तारा है जो बहुत ही सटीक रफ्तार से लट्टू की तरह घूमता है. पल्सर इतना संवेदनशील होता है कि अगर उसके पार कोई भारी चीज हो तो उसके घूमने की रफ्तार और उसकी रोशनी पर असर पड़ता है. इसकी मदद से वैज्ञानिक देख पाएंगे कि ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम कितनी मुड़ी हुई है. 

यह भी पढ़ें: उल्टा-पुल्टा है यह नया सौरमंडल...अंतरिक्ष में मिली ऐसी 'अनोखी दुनिया', गलत साबित हो गई विज्ञान की किताबें

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पल्सर तारा एक बहुत ही सटीक घड़ी की तरह काम करता है जो पृथ्वी की तरफ रोशनी के झटके भेजता रहता है. लेकिन अगर इसकी रोशनी के रास्ते में कोई बहुत भारी चीज आ जाए तो उसकी चाल बदल जाती है. आइंस्टीन ने कहा था कि भारी चीजें अंतरिक्ष को मोड़ देती हैं. इसलिए जब पल्सर की रोशनी ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो वह सीधे आने के बजाय मुड़ जाती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Albert Einstein

Trending news

'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?