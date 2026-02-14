आकाशगंगा के बीचों-बीच खोजा गया अजीब सिग्नल, क्या फिर सच साबित होंगे आइंस्टीन के दावे?

Science News: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही रोमांचक खोज की है. वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों-बीच एक पल्सर खोज निकाला है. पल्सर एक पुराने तारे का बचा हुआ हिस्सा होता है जो अंतरिक्ष में एक लट्टू की तरह बहुत ही तेज रफ्तार से घूमता है. इस पल्सर की मदद से वैज्ञानिक मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (Theroy of General Relativity) की जांच करेंगे. यह सिद्धांत बताता है कि अंतरिक्ष और समय ग्रैविटी के कारण कैसे मुड़ते हैं.

कहां है यह पल्सर?

हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है. यह पल्सर उस ब्लैक होल के बहुत पास है जिससे गुरुत्वाकर्षण के बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी. इस रिसर्च का नेतृत्व वैज्ञानिक करेन पेरेज ने किया है. यह जानकारी 9 फरवरी को विज्ञान पत्रिका द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है.

क्या है ग्रैविटी का असली मतलब?

मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि Gravity कोई ऐसी ना दिखने वाली ताकत नहीं है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है. बल्कि, अंतरिक्ष और समय एक चादर की तरह होते हैं. जब कोई तारा या ब्लैक होल इस चादर पर आती है तो वहां एक झुकाव या मोड़ (Curve) बन जाता है. इसी मोड़ की वजह से चीजें एक-दूसरे की तरफ खिंची चली जाती हैं.

कैसे मदद करेगा पल्सर?

हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली ब्लैक होल है. पल्सर एक ऐसा तारा है जो बहुत ही सटीक रफ्तार से लट्टू की तरह घूमता है. पल्सर इतना संवेदनशील होता है कि अगर उसके पार कोई भारी चीज हो तो उसके घूमने की रफ्तार और उसकी रोशनी पर असर पड़ता है. इसकी मदद से वैज्ञानिक देख पाएंगे कि ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम कितनी मुड़ी हुई है.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पल्सर तारा एक बहुत ही सटीक घड़ी की तरह काम करता है जो पृथ्वी की तरफ रोशनी के झटके भेजता रहता है. लेकिन अगर इसकी रोशनी के रास्ते में कोई बहुत भारी चीज आ जाए तो उसकी चाल बदल जाती है. आइंस्टीन ने कहा था कि भारी चीजें अंतरिक्ष को मोड़ देती हैं. इसलिए जब पल्सर की रोशनी ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो वह सीधे आने के बजाय मुड़ जाती है.