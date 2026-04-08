ब्रह्मांड में मिली एक नहीं, बल्कि दो-दो 'पृथ्वी'! अनोखा सौर मंडल देख वैज्ञानिक हैरान, जानें क्या यहां मुमकिन है जीवन?

Discovery of Two Earth-like Planets: अंतरिक्ष की दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है. जैसे ही हम सबको लगता है कि वैज्ञानिकों ने सब कुछ खोज लिया है, तभी कुछ ऐसा मिल जाता है, जो वैज्ञानिकों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है. एक बार फिर ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. धरती से करीब 120 प्रकाश वर्ष (Light Years) दूर एक अनोखा सौरमंडल मिला है, जहां दो ऐसे ग्रह मौजूद हैं, जो काफी हद तक धरती जैसे माने जा रहे हैं. ये दोनों ग्रह आकार और द्रव्यमान (Mass) में लगभग हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं. लेकिन इस खोज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की बनावट अब तक के वैज्ञानिक नियमों से बिल्कुल अलग है.

दो ‘धरती’ जैसे ग्रहों ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की दिलचस्पी

आपको बता दें कि इस सौरमंडल में वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) के डेटा की जांच करके दो ऐसे ग्रहों का पता लगाया है, जिन्हें 'सुपर-अर्थ' कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि ये ग्रह धरती जैसे तो हैं, लेकिन आकार में उससे बड़े भी हो सकते हैं. माना जा रहा है कि ये चट्टानी ग्रह हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी सतह ठोस हो सकती है. आमतौर पर एक ही सिस्टम में ऐसे दो ग्रह मिलना आसान नहीं होता, इसलिए इस खोज ने खास ध्यान खींचा है.

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ग्रहों की लाइनअप ने कर दिया कन्फ्यूज

अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि छोटे और पत्थरीले ग्रह अपने तारे के पास बनते हैं, जबकि बड़े गैस वाले ग्रह उनसे दूर होते हैं. लेकिन इस नए सिस्टम में मामला उल्टा दिख रहा है. यहां ग्रहों की जो लाइन लगी है, वह पूरी तरह अलग है. कुछ जगहों पर गैस वाले ग्रह हैं, तो उनके बाद फिर चट्टानी ग्रह नजर आते हैं. यही चीज वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उलझा रही है.

पुराने मॉडल अब अधूरे लगने लगे

इस खोज के बाद वैज्ञानिकों को लग रहा है कि ग्रहों के बनने के जो पुराने मॉडल थे, वे हर जगह फिट नहीं बैठते. अब तक जो थ्योरी पढ़ाई और मानी जाती रही, वह इस सिस्टम को समझाने में पूरी तरह काम नहीं आ रही. ऐसे में यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली बन गई है.

कैसे बना होगा यह सिस्टम?

वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा सिस्टम बना कैसे होगा. कुछ लोगों का मानना है कि ग्रह एक ही समय पर नहीं बने होंगे. हो सकता है कि पहले कुछ ग्रह बने हों और बाद में बाकी बने हों. अगर ऐसा हुआ होगा, तो जिन हिस्सों में गैस खत्म हो चुकी होगी, वहां बनने वाले ग्रह चट्टान वाले रह गए होंगे.

क्या यहां जीवन हो सकता है?

हालांकि इन ग्रहों को 'धरती जैसा' कहा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां जीवन मौजूद होगा. ये ग्रह अपने तारे के काफी करीब हो सकते हैं, जिससे वहां तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है. ऐसी हालत में वहां पानी या जीवन के लिए जरूरी चीजों का होना मुश्किल माना जाता है. फिर भी, यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद जरूर करेगी कि जीवन के लिए सही माहौल कहां और कैसे बन सकता है.

हर सौरमंडल की अपनी अलग कहानी

इस खोज से एक बात साफ हो रही है कि ब्रह्मांड में हर सौरमंडल एक जैसा नहीं होता. हर सिस्टम की अपनी अलग बनावट और कहानी हो सकती है. इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष में चीजें उतनी सीधी नहीं हैं, जितनी पहले समझी जाती थीं.

आगे और बड़े खुलासों की उम्मीद

वैज्ञानिक अब इस सौरमंडल पर और गहराई से नजर रखने वाले हैं. आने वाले समय में और शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से इन ग्रहों के बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी. इससे यह पता चल सकता है कि वहां का माहौल कैसा है और वे वास्तव में हमारे सौरमंडल में कितने 'धरती जैसे' ग्रह हैं.

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