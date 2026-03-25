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Hindi Newsविज्ञानन ग्रह, न तारा, आसमान में दिखी ये अजीबोगरीब चीज; देखकर साइंटिस्ट का भी घूम गया दिमाग..

न ग्रह, न तारा, आसमान में दिखी ये अजीबोगरीब चीज; देखकर साइंटिस्ट का भी घूम गया दिमाग..

Science News: एस्ट्रोनॉमर्स ने दो ऐसे सितारों का खोज किया है, जो आपस में एक-दूसरे को एनर्जी बांट रहे हैं. एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें ब्राउन ड्वार्फ कह रहे हैं, यह एक-दूसरे के बेहद करीब हैं. ये पृथ्वी से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर हैं. ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर यह दोनों आपस में मिल सकते हैं या इनका फ्यूजन शुरू हो सकता है, जिससे एक नया तारा बनेगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:04 PM IST
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न ग्रह, न तारा, आसमान में दिखी ये अजीबोगरीब चीज; देखकर साइंटिस्ट का भी घूम गया दिमाग..

Cosmic Collision: ब्राउन ड्वार्फ को ब्रह्मांड का कमजोर सदस्य माना जा रहा है, जिन्हें हम 'अधूरे या असफल तारे' कह सकते हैं. इनका आकार ग्रहों से बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं कि ये तारे बन सकें. इनका वजन बृहस्पति ग्रह से 13 से 80 गुना ज्यादा होता है. इनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि ये अंदर से जलकर रोशनी पैदा कर सकें. लेकिन साइंटिस्ट की खोज बताती है कि शायद दो अधूरे तारे आपस में मिलकर एक चमकता हुआ नया तारा बना सकते हैं. 

अधूरे सितारों को दूसरा मौका

हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार, Zwicky Transient Facility (ZTF) का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्चर्स ने ZTF J1239+8347 की पहचान की. यह दो ब्राउन ड्वार्फ का जोड़ा है, जो एक-दूसरे के इतने करीब है कि वे आपस में मास ट्रांसफर कर रहे हैं. ये इतने करीब हैं कि पूरा सिस्टम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में समा सकता है. इसका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 57.41 मिनट है. ये दोनों सितारे बृहस्पति से 60 से 80 गुना भारी हैं. अब तक ऐसा सिर्फ उन सितारों में देखा गया था जो मर चुके होते हैं, जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ, जो सूरज जैसे तारों के मृत अवशेष होते हैं. लेकिन पहली बार इसे 'अधूरे तारों' में देखा गया है. कैलटेक के रिसर्चर सैमुअल व्हाइटबुक  के अनुसार, "इन नाकाम तारों को दूरा मौका मिल रहा है."

टकराव से बनेगा नया सितारा

इस स्थिति में दो चीजें हो सकती हैं. पहला, एक ब्राउन ड्वार्फ धीरे-धीरे दूसरे से मास लेता रहे और इतना भारी हो जाए कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए. दूसरा, वे आपस में टकराकर मिल जाएं और एक नया सितारा बना जाएं. इसका मतलब है कि दोनों ही स्थिति में दो कम चमक वाली चीजें मिलकर एक बहुत ज्यादा चमक वाली चीज बना सकती हैं. ZTF J1239 को और ज्यादा से समझने के लिए NASA के 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' का इस्तेमाल करने की योजना है. शायद ऐसे और भी कई सिस्टम हैं, जिनका पता लगना बाकी है, जिन्हें चिली में बन रही 'वेरा रुबिन वेधशाला' से फ्यूचर में खोजा जा सकता है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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