Black Hole: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखा 'कॉस्मिक लाइटहाउस', साइज में सूर्य से 3 लाख गुना बड़ा
Hindi Newsविज्ञान

Black Holes: हाल ही में हुए नए शोध से पता चलता है कि सभी ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के बीच में स्थिर नहीं रहते. वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो अपनी आकाशगंगा में घूमने के साथ अपने क्षेत्र को भी साथ लेकर जा रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:25 PM IST
Black Hole Larger than Sun: ब्लैक होल पर हुई इस नई खोज से वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी कि विशाल ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा को बढ़ने में कैसे मदद करते हैं और शुरुआती ब्रह्मांड में ये इतनी तेजी से बड़े कैसे हो गए. ऐसा ही एक ब्लैक होल MaNGA 12772-12704 नाम की छोटी आकाशगंगा में मिला है जो धरती से 23 करोड़ लाइट ईयर दूर है. यह अपना आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 3,260 Light Years दूर घूम रहा है. यह बात चौंकाने वाली है क्योंकि ब्लैक होल्स आमतौर पर आकाशगंगा के केंद्र में ही पाए जाते हैं. वैज्ञानिक लियू युआनकी ने कहा, यह Black Hole घूमते हुए 'ब्रह्मांडीय लाइटहाउस' की तरह है.

क्या ब्लैक होल बाहर भी जा सकते हैं?
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विशाल ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी के बीच में होते हैं. ये कभी शांत रहते हैं तो कभी पदार्थ(Matter)को निगलकर शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि कुछ बहुत ही बड़े ब्लैक होल अपनी जगह से हटकर आकाशगंगा के बाहर भी जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने गिनाई NASA की कमियां...क्या मून मिशन में पिछड़ जाएगा अमेरिका, एक कदम आगे निकला चीन

आकाशगंगाओं के मिलने पर क्या होता है?
वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि, जब आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल Gravity का झटका पैदा हो सकता है. यह झटका ब्लैक होल को छोटी आकाशगंगाओं के कमजोर ग्रैविटी से बाहर निकाल सकता है. वैज्ञानिकों की टीम ने सिमुलेशन में दिखाया कि कई छोटी आकाशगंगाओं के ब्लैक होल 3000 प्रकाश वर्ष तक अपनी जगह से खिसक सकते हैं. हालांकि इसके सबूत को खोजना अभी बहुत मुश्किल है. 

क्या इतना भी हो सकता है तापमान?
वेरी लॉन्ग बेसलाइन ऐरे(VLBA)की मदद से वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसी जगह खोजी है जिसका तापमान 1 अरब डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा थी. उन्हें 7.2 लाइट ईयर लंबा एक जेट भी मिला, ये सभी निशान आमतौर पर किसी आकाशगंगा के बीच में मौजूद Black Holes में पाए जाते हैं. जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि MaNGA 12772-12704 नाम की आकाशगंगा से दूर मिला यह क्षेत्र दशकों में पहले ज्यादा चमका और फिर धीरे-धीरे धुंधला हो गया.

यह भी पढ़ें: Black Hole: अगले 10 सालों में धरती से दिखेगा ब्लैक होल का विस्फोट? वैज्ञानिकों ने किया सबसे बड़ा दावा 

सूर्य से कितना बड़ा है?
टीम ने पता लगाया कि ब्लैक होल सूर्य से 3 लाख गुना ज्यादा भारी है. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रोमांचक है क्योंकि ऐसे मध्यम आकार के ब्लैक होल को खोजना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ब्लैक होल बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होने चाहिए क्योंकि ये आपस में मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं. इस खोज की पूरी जानकारी 4 सितंबर को साइंस बुलेटिन पत्रिका में प्रकाशित हुई.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

cosmic lighthouseSupermassive Black hole

