वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष में 'अजूबा' ग्रह, एक तरफ उजाला तो अंधेरे में है आधी दुनिया

Science News in Hindi: हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी एक रहस्यमय दुनिया है जिसे लेकर नई-नई खोजें होती रहती हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा किया है. वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह मिला है जिसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की रोशनी में रहता है और दूसरे हिस्से में अंधेरा छाया रहता है. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को किसी दूसरे सौरमंडल में में ऐसा ग्रह मिला है. एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोज गए इस ग्रह की जानकारी The Astrophysical Journal में छपी थी.

क्या है ग्रह का नाम?

The Astrophysical Journal में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने खोजे गए इस नए ग्रह को LHS 3844B नाम दिया है. इसके अलावा इस ग्रह को Kua Kua नाम से भा जाना जाता है. यह ग्रह अपने तारे के बेहद करीब है जिस वजह से इसका एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में तो दूसरा हमेशा उजाले में रहता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे और भी ग्रह हमारी आकाशगंगा में हो सकते हैं.

क्या है टाइडल लॉकिंग?

अगर आप Tidal Locking को ठीक से समझना चाहते हैं तो चंद्रमा को देखें. चांद का एक हिस्सा धरती की तरफ रहता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का Gravitational Force चांद के घूमने की गति को धीमा कर देता है. जो ग्रह अपने तारे के नजदीक होते हैं उनमें इसकी संभावना अधिक होती है. वैज्ञानिकों ने नए ग्रह का तापमान देखकर ये अंदाजा लगाया कि यह ग्रह भी टाइडल लॉकिंग का शिकार है.

क्या है वैज्ञानिकों का मॉडल?

वैज्ञानिकों ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें वायुमंडल नहीं है और उन्होंने इसकी तुलना स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से मिली जानकारी से की. अगर कोई ग्रह अपने तारे के साथ टाइडल लॉक में नहीं होता तो उसका तापमान बढ़ता जाता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि Kua Kua का तापमान उनके बनाए मॉडल की तुलना में काफी कम है. इस शुरुआती रिसर्च के बाद अब वैज्ञानिकों को और ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत है जिससे वे इस ग्रह के बार में और रिसर्च कर सकें.

