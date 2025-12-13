अंतरिक्ष में खुलेआम घूम रहा है बृहस्पति से 6 गुना बड़ा ग्रह, 300 सालों में पूरा करता है एक चक्कर

Science News: वैज्ञानिकों ने टैटूइन जैसी एक छिपी हुई दुनिया की खोज की है. टैटूइन एक काल्पनिक ग्रह है जिसे आपने स्टार वॉर्स की फिल्मों में देखना होगा जिसके आकाश में 2 सूरज दिखाई देते हैं.
Twin Stars: वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है जो लगभग हर तरह से हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है. यह ग्रह स्टार वॉर्स फिल्म के काल्पनिक रेगिस्तानी ग्रह टैटूइन जैसा है जहां आकाश में दो सूरज दिखाई देते हैं. इस ग्रह को HD 143811 Ab b नाम दिया गया है. यह ग्रह अपने 2 तारों की परिक्रमा किसी भी दूसरे खोजे गए ऐसे ग्रह से कहीं ज़्यादा नजदीक से करता है. इसके बावजूद इस ग्रह का एक साल 300 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है. दूरी की बात करें तो यह हमारे सौरमंडल से 446 प्रकाश वर्ष दूर है.
कैसे खोजा गया यह ग्रह?
ग्रह HD 143811 Ab b की खोज किसी नए दूरबीन डेटा से नहीं हुई. बल्कि, यह खोज नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेसन वांग और उनकी टीम ने पुराने डेटा की जांच करके की. इसके लिए उन्होंने जेमिनी साउथ टेलीस्कोप की मदद से 8 सालों में जमा किए गए डेटा को फिर से पढ़ा. इसके लिए GPI नाम के डिवाइस का इस्तेमाल किया गया. GPI के पूरे समय में 500 से ज्यादा तारों में से सिर्फ एक ही नया ग्रह रिकॉर्ड हुआ था.
कैसे हुई इस ग्रह की पुष्टि?
इसके लिए उन्होंने इन आंकड़ों की तुलना डब्ल्यूएम केके वेधशाला से मिली नई जानकारी से भी की. इस तुलना में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक धुंधली चीज लगातार एक ही गति से चल रही थी जो उसके मुख्य तारे की गति से मेल खाती थी. किसी ग्रह के लिए यह एक मजबूत संकेत होता है. यह खोज बताती है कि इतनी दूर के ग्रहों की खोज करना कितना मुश्कलि है.
क्या है इस अनोखे ग्रह की खासियत?
आगे की जांच से पता चला कि यह ग्रह बृहस्पति से लगभग 6 गुना बड़ा है और यह एक गैस का विशालकाय गोला है. इसमें अभी भी इसके बनने के समय की कुछ गर्मी बाकी है. हालांकि, इसकी उम्र लगभग 1.3 करोड़ साल है लेकिन खगोल विज्ञान री नजर से यह अभी भी नया-नया बना हुआ ग्रह है.
इसे क्या खास बनाता है?
इस ग्रह की कक्षा (Orbit) ही इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है. यह ग्रह अपने 2 तारों से इसी तरह के किसी भी दूसरे ग्रह के मुकाबले सिर्फ 6 गुना ज्यादा नजदीक है. इसके बावजूद यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में पूरे 300 पृथ्वी वर्ष (Earth Year) लग जाते हैं. इसके जो दो मेजबान तारे हैं वे खुद हर 18 पृथ्वी दिनों में एक-दूसरे के चारों ओर तेजी से घूमते हैं.